Unidas Podemos espera su segunda oportunidad. Pablo Iglesias puso en duda el progresismo de Pedro Sánchez durante la recta final de la campaña y no se cansó de pedir el voto de los socialistas "de corazón" para que después del 10-N se forme un Gobierno de coalición. Confía en que la pugna por liderar el espacio de la derecha o que la militancia de "izquierdas" del PSOE impidan el acuerdo con el PP, pero no en que Sánchez no vaya a intentar pactar con los conservadores. La traducción del 'con Rivera no' al 'con Casado tampoco' forma parte de sus esperanzas.

A esto fían sus resultados del 10-N. El grupo confederal aspira a mantener sus escaños siendo conscientes de que pueden perder votos por Más País pero confiando en arañar votos del PSOE. Según sus sondeos, tienen una horquilla muy grande en la que podrían perder hasta diez escaños en el peor de los casos o incluso llegar hasta los cincuenta diputados. Sin embargo, desde el partido reconocen a Público que lo más probable es que mantengan sus escaños resistiendo a esta segunda vuelta.

Eso sí, hay escaños que preocupan mucho que se pierdan. El primero de ellos es el de Rafa Mayoral, que es el quinto en la lista al Congreso por Madrid. Mayoral es el responsable de Sociedad Civil en Podemos y es el parlamentario que tiene contacto, sobre todo, con los trabajadores en los conflictos laborales. Destacó este año su implicación en la lucha del sector del taxi ante Uber y Cabify llegando a conseguir un apoyo de este sector hacia Unidas Podemos en de las elecciones del 28-A cuando muchos de ellos hicieron campaña por el grupo confederal. Este ejemplo es uno de los casos más conocidos de la trayectoria de Mayoral dentro un trabajo algo invisibilizado pero que es fundamental para el grupo. Perder a este diputado causaría un gran estrago porque es la principal vinculación que hay ahora mismo entre la sociedad civil y el el grupo confederal en el Congreso.

Los escaños que más temen perder en Unidas Podemos son los de Rafa Mayoral, Juan Antonio Delgado y Eva García Sempere

Cuando empezaron la campaña daban por perdido el escaño de Mayoral, aunque ahora solo dicen que está en riesgo. Sí dan por perdido el de la 'espartana' Mercedes Pérez Merino, la sexta en la lista al Congreso. Estos escaños dicen que dependerán de la fuerza que tenga Más País en Madrid al que las encuestas pronostican dos diputados.

La situación es muy parecida con el segundo escaño de Cádiz. Este es el del guardia civil Juan Antonio Delgado que es mucho menos conocido que Mayoral pero que es el clave para Unidas Podemos en los temas de Interior en el Congreso. Otra baja que causaría estragos para el funcionamiento del grupo en la Cámara Baja.

El cierre de campaña de Unidas Podemos / Daniel Gago - Podemos

También reconocen desde la dirección que es probable que pierdan el segundo escaño por Las Palmas de Gran Canaria: el de Meri Pita, secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial en el Consejo de Coordinación de Podemos y el segundo de Bizkaia que corresponde a Miren Gorrotxategi. Mientras que fue el propio Alberto Garzón el que alertó del riesgo de perder el segundo escaño de Málaga, el de coordinadora del Área Federal de Medio Ambiente de IU Eva García Sempere, ya que el pasado 28-A lo consiguieron tan solo por 1.500 de votos de diferencia de Vox.

Unidas Podemos podría sumar algún escaño más respecto al 28-A por Pontevedra, Toledo o Valladolid

Menos preocupación ya tienen por otros escaños que en un principio también temían perder. Sobre todo, por el del secretario de Acción de Gobierno de Podemos Pablo Echenique por Zaragoza y el del secretario de Organización Alberto Rodríguez por Tenerife.

Aunque estas son las previsiones a la baja porque creen que si consiguen mantener estos escaños pueden llegar a sumar algún diputado más. Sobre todo, el segundo de Pontevedra que corresponde a Ángela Pam, que fue una pérdida importante en las pasadas elecciones. También podría conseguir uno por Toledo de forma que Teresa Arévalo, una de las personas del núcleo más cercano de Irene Montero, volvería al Congreso como diputada. Y en juego está el de Valladolid. El candidato en el 28-A fue el secretario de Comunicación Juanma del Olmo, pero ahora lidera la lista Marta Santos, miembro de Equo hasta que el partido ecologista se alió con Más País.

Además, en el partido morado sí que creen que mejorarán resultados en votos, aunque duden de si esto se traduce en escaños. Todo el equipo celebra la campaña en la que creen que han trabajado de forma mucho más coordinada entre los cuatro partidos que forman el grupo y aseguran que ha sido la mejor campaña que han hecho hasta ahora tanto en la difusión de sus mensajes como a nivel argumentativo. De hecho, desde el equipo de comunicación celebran que han conseguido que durante la campaña no solo se hable de Catalunya y también se pongan sobre la mesa "los problemas de la gente", objetivo de todas las campañas de Unidas Podemos.

Más País espera ser la "sorpresa", aunque sigue a la baja

Más País parte de la idea de que la división no tiene que restar y de que su irrupción en el panorama político puede sumar al bloque progresista. Uno de los argumentos que siempre defendió Íñigo Errejón es que la unidad en política no siempre suma y en estas elecciones se demostrará si está en lo cierto o no. En las autonómicas Más Madrid sumó al bloque progresista si se comparan los resultados del 26-M con los del 28-A, pero las encuestas no apuntan a lo mismo ahora.

Todo apunta a que Más País no tendrá grupo propio, pero la clave estará en si suman o restan al bloque progresista

Los cabezas de lista del partido dicen que van a ser "la sorpresa" del 10-A y que las encuestas no suelen acertar sobre la irrupción de los nuevas formaciones. Sin embargo, la de Errejón ha sido una campaña con tendencia a la baja. Su salto a estatal creó mucha expectación, pero se fue perdiendo con el paso de las semanas. El mensaje del bloqueo político tampoco se mantuvo en el centro, sobre todo, tras la sentencia del procés. El no tener representación en los debates electorales también les penalizó. Esto se ha reflejado en la ruta de campaña. El acto más grande fue el que organizó Més Compromís en Valencia. El resto de actos han sido considerablemente pequeños: este viernes celebraron el cierre de campaña en un pabellón de Madrid Arena de aforo de mil personas. Lo llenaron, pero el 26-M llegaron a juntar cinco mil personas en una sala de Madrid Arena mucho más grande en su acto central.

El cierre de campaña de Más País con Íñigo Errejón, Manuela Carmena y Joan Baldoví, entre otros candidatos / Más País

Pese a esto, el desanimo no decae y apuntan a que los desencantados con el PSOE y Unidas Podemos tras la investidura fallida y los indecisos pueden dar una vuelta importante en los resultados. Además, los objetivos siguen estando marcados: conseguir grupo propio y ser claves para la formación del futuro Gobierno. Lo primero cada vez parece más difícil ya que las encuestas vaticinan que estarán entre el dos y el tres por ciento del voto nacional, y para esto necesitan llegar al cinco. En escaños lo que dicen los sondeos es que tendrían entre dos a cuatro diputados conseguidos solo por Madrid y Valencia. Sin embargo, aunque se quedaran sin grupo propio, todavía podrían influir en el panorama político y dar un sentido al salto si no restan al bloque progresistas y consiguen ser claves para un futuro Gobierno. Más aún si Errejón forma parte del Ejecutivo.