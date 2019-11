El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el primer día de campaña para lanzar un mensaje muy claro y despejar cualquier duda entre su electorado: "No habrá ninguna gran coalición con el PP".

Sánchez quiso con este mensaje contestar directamente a Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien en cada acto deja caer que el candidato socialista terminará pactando con el PP con el pretexto de la situación en Catalunya.

Hasta ahora, Sánchez había sido más tibio en su respuesta, pero este viernes quiso ser meridianamente claro: "No vamos a pactar un Gobierno con un partido que ha pactado con la extrema derecha, que banaliza la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres o la historia de la democracia", dijo.

Tan claro estaba que el posicionamiento de Sánchez iba dirigido a Unidas Podemos, que emplazó al partido de Pablo Iglesias a que se comprometa también "a no bloquear" la formación de un Gobierno progresista tras el 10-D,

Y añadió, dirigiéndose claramente a Iglesias. "Yo respondo claramente a su pregunta: No habrá gran coalición. Responda a mí pregunta: ¿Bloqueará el gobierno por quinta vez o no?”.

Sánchez, no obstante, sí seguirá pidiendo al PP su abstención si le es necesaria para formar Gobierno

No obstante, este posicionamiento no implica que Sánchez, si lo necesita, vuelva a pedir una abstención técnica al PP en la investidura para que pueda formar Gobierno, y tampoco descarta contar con los populares para intentar llegar a Pactos de Estado, según informaron fuentes socialistas. Pero lo que sí quiso dejar claro Sánchez es que no habrá con el PP una "gran coalición", ni un acuerdo programático, de Gobierno o de legislatura, para poner fin así a lo que siempre ha denominado como "el trampantojo" que utilizaba Iglesias contra él.

Sánchez hizo estas manifestaciones en un desayuno con militantes en Vitoria, la primera parada de una jornada en la que el líder socialista celebrará tres mítines. Al mediodía estará en Logroño y cerrará la jornada en Pamplona.