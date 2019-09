El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado en una entrevista que el líder socialista Pedro Sánchez tendrá complicado obtener un buen resultado el próximo 10 de noviembre: "Pedro Sánchez va muy tocado a estas elecciones", ha asegurado en el diario ABC.

Además, ha mostrado su apoyo en el caso de volver a aplicar el artículo 155 en Catalunya: "Si hubiera que aplicar el 155, el Gobierno ya sabe que siempre contaría con nuestro apoyo", ha asegurado durante la entrevista en el medio conservador.

Las cuartas elecciones en cuatro años tienen un claro culpable para Casado: "No han fallado las instituciones, el jefe de Estado ha tenido una posición impecable, no ha fallado la Constitución, sino todo lo contrario, ha sido una red de seguridad dentro de todo este desastre, y no ha fallado ni el Parlamento ni tampoco las leyes que estaban pensadas para que los políticos se sentaran y pudieran desbloquear la situación. El responsable exclusivo de que haya una repetición electoral es Pedro Sánchez", arguye.

En torno a la ausencia de pactos, el líder popular cree que el PSOE no ha querido negociar, puesto que incluso su partido hubiera aceptado un pacto de Estado: "Pedro Sánchez nos ha tratado con una soberbia y displicencia que ha sorprendido a nuestro electorado. Lo lógico es que si quieres llegar a un acuerdo con el PP, ofreces una gran coalición, que es lo que hicimos nosotros en 2016, o un pacto de investidura, que es lo que hicimos nosotros con Ciudadanos", asegura durante la entrevista.

Sobre el equipo que define su programa económico, Casado da nombres pero no funciones clave, mientras que no cierra la puerta a más incorporaciones: "Daniel Lacalle es el secretario de Economía de partido, y es el que va organizar la Convención económica. Y luego están el portavoz de Economía, Mario Garcés, y José Manuel Barreiro, en el Senado. Además tenemos una aportación fundamental desde el Parlamento Europeo. Hay un buen equipo económico, donde también están Jaime Olano, Eloy Suárez, Carolina España… Si hago alguna incorporación en alguna lista provincial, vendrá a reforzarlo", concluye el diputado.