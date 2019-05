El próximo domingo, los ojos conservadores apuntarán hacia la última ciudad vasca que consiguieron gobernar. Cuatro años después de haber perdido el bastón de mando en el ayuntamiento de Vitoria, la dirección del PP vasco mantiene viva la esperanza de pelear hasta el último segundo por volver a convertirse en el partido más votado de la capital alavesa, el gran feudo que les fue arrebatado en 2015 y que ahora buscan recuperar.

Leticia Comerón, una política de 36 años que en las pasadas internas del PP apoyó a Pablo Casado, quiere abandonar el papel de portavoz de la oposición en el consistorio vitoriano para convertirse en alcaldesa. El pasado lunes acudió a Bilbao para acompañar a Casado en su visita a la capital vasca. Sin embargo, ese día no le tocó hablar ante sus simpatizantes. Su gran momento llegará este jueves, cuando compartirá escenario con el ex presidente Mariano Rajoy.

Fuentes del PP vasco señalaron que la presencia del ex mandatario en Euskadi fue solicitada por Alfonso Alonso, ex ministro de Sanidad en su Gobierno y actual presidente del PP de Euskadi. La petición fue realizada por el propio Alonso -quien no ha ocultado sus críticas hacia Casado por el giro a la derecha del partido- antes de que comenzara la campaña electoral. Rajoy, que en estas dos semanas ha dado mítines en Zamora, Las Palmas y León, aceptó la solicitud y este jueves a las 19.00 estará en el Centro Artium de Vitoria. Un día después, el viernes, irá a Ourense.

Esperanza viva



Más allá del carácter alavés del acto –se prevé que también haga uso de la palabra Iñaki Oyarzabal, candidato a Diputado General por ese territorio-, en la formación conservadora confían que será un mitin “del que se va a beneficiar todo el PP vasco”. “La presencia de Rajoy aquí es un activo para todo el partido”, señalaron.

La última encuesta de EITB Focus dibuja un panorama preocupante para el PP, que se quedaría lejos del primer puesto. De hecho, el sondeo asegura que la pelea va a estar entre EH Bildu y PNV, cuyo actual alcalde, Gorka Urtaran, busca la reelección.

La coalición abertzale, liderada por la parlamentaria y concejala Miren Larrion, obtendría un 23,5% de los votos, mientras que el PNV se ubicaría segundo, a cuatro décimas. De acuerdo a ese sondeo, Comerón quedaría tercera con el 19% de los votos (once puntos menos que en las municipales de 2015). A pesar de lo que indica esa encuesta, fuentes del PP señalaron esta semana a Público que aún mantienen la esperanza de conseguir un porcentaje de voto más elevado. No en vano, Vitoria es la única gran plaza en la que los populares se juegan algo. Por eso mismo vendrá Rajoy.