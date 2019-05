José Luis Ábalos (Torrente, 1959) fue casi la única estructura orgánica que se encontró Pedro Sánchez cuando intentó, por segunda vez, aspirar a la Secretaría General del PSOE. El secretario de Organización del PSOE fue quien le organizó los primeros actos, quien entabló las primeras complicidades y quien le acompañó en todo el proceso. Ha vivido de cerca el paso de un PSOE agonizante a un PSOE que recuerda al de sus mejores épocas.

Ahora, está centrado en la campaña para dibujar un mapa progresista que acompañe al Gobierno de Sánchez, porque es uno de los dirigentes del PSOE que más claro tiene el grito de "Con Rivera no". Califica al líder de Ciudadanos como "un empresario electoral" y apuesta inequívocamente por un pacto con Unidas Podemos, pero dice no saber hasta dónde va a llegar ese acuerdo que liderará en exclusiva el presidente.

Sin pelos en la legua afirma que una derecha en ·descomposición" está siendo suplantada por los "medios de comunicación", lo que no deja de preocuparle, porque no para denunciar una falta de cultura democrática en España.

Cree que la legislatura va a durar cuatro años, y aunque su nombre suena como nuevo portavoz del Gobierno o hasta de vicepresidente, dice estar trabajando muy a gusto en el ministerio de Fomento, pero que su cargo está a disposición del presidente. Como hijo de torero, Ábalos siempre recibe a puerta gayola.



Hace poco más de cuatro años se le preguntaba a Pedro Sánchez “¿cuándo se jodió el PSOE?” y si tenía solución. Pero, en tan poco tiempo, el PSOE vuelve a estar en la cresta de la ola. ¿Qué ha pasado? ¿A qué lo achaca?

Han pasado muchas cosas y varios hitos que lo han permitido, Primero hubo una respuesta interna del partido que demostró la fortaleza del mismo y lo que representa el PSOE en España. Una respuesta de ese tipo sólo la puede dar el PSOE, un partido con profundas raíces históricas, sociales e ideológicas. En 2017 hubo una respuesta interna del partido que dijo que el PSOE no puede ser la muletilla ni una pieza accesoria de la derecha. Pero, al mismo tiempo, ese mensaje llevaba implícito otras cosas, como la revisión de un proyecto político que, en los últimos años, perdió su capacidad de respuesta a las expectativas progresistas. Y otro hito, en el que también se cuestionó la fortaleza de nuestro proyecto, que fue el gesto de audacia de la moción de censura y, a partir de ahí, las posibilidades que se ofrecieron o la demostración de lo que era tener un Gobierno muy preocupado por los problemas del país y, sobre todo, por la justicia social. Y el tercer hito ha sido el apoyo a ese relato, a ese esfuerzo, a esa obra del Gobierno del PSOE.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Y esa resurrección del PSOE hasta dónde puede llegar? ¿Aspiran hasta poder gobernar las doce autonomías donde hay elecciones? ¿Cuáles son su expectativas para el domingo?

Nosotros nunca tenemos objetivos mínimos, tenemos objetivos razonables. Nuestra pretensión es conseguir un mapa de gobiernos progresista que puedan remar en la misma dirección, sin obstruccionismo, donde la lealtad, al menos, impere en las administraciones, porque hemos tenido casos de absoluta deslealtad. Pero sí creo que se impone una nueva cultura, que algunos movimientos planteaban, y se han visto la eficacia de unas apuestas y de otras, y en algunos casos se ha producido mucha frustración y mucha decepción. Lo que se ha visto es que un partido con tanto tiempo con el PSOE, con su experiencia, sí puede aportar esa nueva cultura política y democrática. Lo estamos viendo ahora, porque observo en muchos debates que estamos viendo ahora revisten, en el fondo, una falta de cultura democrática.

¿En qué sentido lo dice?

"En el 2017, la respuesta interna del partido dijo que el PSOE no puede ser una muletilla de la derecha"

En muchos aspectos. Por ejemplo la ultraofensiva de la ultraderecha tiene que ver muchas con las deficiencias con la cultura democrática, como el hecho de limitar la democracia a la jornada electoral, o plantear una recentralización que va en menoscabo de esa cultura democrática, porque recentralizar no es una cuestión administrativa como nos quieren hacer ver, recentralizar es restar las posibilidades del acceso al poder de muchos ciudadanos para atender a los problemas próximos. La descentralización supone tomar decisiones cerca del problema, pero también el acceso a los niveles de decisión política. La descentralización es un reparto de poder, y cuanto más repartido está el poder, la democracia se perfecciona. Otro aspecto es tratar de disociar la redistribución o la justicia social respecto de las fortaleza de la democracia. La democracia se legitima en función de la justicia social, y por eso cuando no hay justicia social se resiente la democracia y aparecen fenómenos populistas o amenazantes de la propia democracia. Para redistribuir hace falta una fiscalidad progresiva, creo que hay que vincular fiscalidad y democracia, aunque por decir eso haya tenido muchos detractores de la derecha, Pero está absolutamente vinculado, tan vinculado que hasta los manuales del Banco Mundial hace años lo vienen diciendo, No aporto ninguna novedad. Lo extraño es que tras 40 años de democracia en este país esa lección aún no se haya aprendido. O como tantas otras, que tienen que ver la forma de ejercer la representación pública, la forma de dirigirse, los mensajes de integración o de división. Todo esto tiene que ver con la calidad democrática.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

“Con Rivera no”, fue lo primero que se escuchó en Ferraz la noche electoral. ¿Han entendido el mensaje? ¿Se intentará un pacto con Ciudadanos que garantizaría la mayoría absoluta en el Congreso? ¿Existe esta tentación?

"Ciudadanos es ultraliberal en el plano económico y social, por eso es lógico que nuestra militancia nos diga que no"

La única tentación que hay es asumir los postulados democráticos que acabo de reivindicar. Es decir, que no puede haber enemigos dentro de España. El veto, la exclusión, se diga lo que se diga o se piense lo que se piense, ¡es tan poco democrática!. La democracia exige no tolerar al adversario, sino reconocerlo. La diferencia hay que integrarla, no tolerarla. Pero si no reconocemos la diferencia, si no reconocemos al adversario, nos cargamos la democracia. Por eso, un veto, un cordón sanitario y, además, tratando de descalificar una oposición política como la socialista poniéndole los apellidos de un líder, dicho por alguien que más bien parece un empresario electoral, pues es normal que haya una reacción. La militancia socialista es muy orgullosa y muy generosa. De la misma forma que algunos no entendieron que esa reacción interna del año 2017 tiene que ver mucho la calidad de nuestros militantes, que no les gusta verse humillados, ni maltratados; pues este veto del señor Rivera también ha provocado una reacción adversa.

Pero también tiene que ver que en todo este tiempo la bandera de la regeneración democrática a Ciudadanos se le ha caído y la única que ya se ve es su liberalismo a ultranza, o su neoliberalismo, porque yo del liberalismo tengo mejor opinión. Y se ha visto durante este tiempo cuando el Gobierno ha intentado sacar propuestas progresistas, Ciudadanos lo que ha hecho es impedirlas. Y se ha reflejado claramente que es muy ultraliberal en el plano económico y social. Por eso, es lógico que nuestra militancia nos diga que no.

Pero, insisto, ¿La dirección del PSOE lo tiene igual de claro que su militancia?

La dirección del PSOE lo que trata es no hacer aquello que criticamos. Y sabemos que para atender los grandes problemas y desafíos que tiene planteados España como proyecto nacional, con su desarrollo económico, su inserción en el mundo y temas de Estado exigen también acuerdos con todas las fuerzas política y generar consensos. La filosofía política del PSOE siempre ha primado la idea del consenso social. Por eso no podemos plantear esos vetos. Otra cosa distinta es gobernar (con Ciudadanos). Pero no renunciamos a tener acuerdos puntuales o por el interés del Estado.

Usted dijo que tras el 26-M se dibujará un mapa sobre la gobernabilidad. En función de cómo quede, ¿Va a ver un mandato de la dirección cerrado con quién gobernar o habrá libertad de pactos en cada territorio? ¿Tendrán libertad los “barones”?

“Toda la negociación con Unidas Podemos està aplazada hasta el domingo”





Libertad, no la va a ver, en el sentido de que se detraiga la dirección federal de estas decisiones. Eso no. De hecho, en la próxima Ejecutiva vamos a generar un mecanismo de seguimiento de todos los posibles acuerdos de Gobierno. Ya en la anterior Ejecutiva establecimos un calendario para la toma de decisiones a nivel municipal. Y hemos recordado que en función de las resoluciones del 39º Congreso los acuerdos deben contar con el pronunciamiento de la militancia…

O sea, ¿que cualquier pacto debe de ser ratificado por la militancia en referéndum?

Si. Pero acuerdos de Gobierno, Acuerdos programáticos o de legislatura, no. Pero los de Gobierno sí lo exigen los Estatutos.

A partir del lunes deberían empezar las negociaciones para la investidura y ustedes han dicho que la primera negociación será con Unidas Podemos. ¿A qué acuerdos quieren llegar? ¿Cómo se hará esa negociación? ¿Hay líneas rojas? ¿Qué esperan del partido de Pablo Iglesias?

Por contestar a la última pregunta, de Unidas Podemos esperamos colaboración.Con ellos hemos trabajado en estos diez meses con un acuerdo programático y ese puede ser el origen para empezar a hablar. Pero tampoco puedo adelantar nada más porque todo esto que usted me pregunta está aplazado hasta después de las elecciones de este domingo.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

Pero, ¿está descartado que algún dirigente de Unidas Podemos forme parte del Consejo de Ministros? ¿Se mantienen en gobernar en solitario?

No puedo aportar nada más. Estas decisiones le corresponden directamente al presidente . Se están contando cosas por contar. No hay nada sobre ello y todo está aplazado, porque estamos centrados en la campaña electoral. Pero toda esta cuestión estará liderada por el presidente, cuando llegue el momento.

"En el campo independentista hay una competencia a ver quién puede ejercer la interlocución en este proceso"

Lo que ocurrió con los Presupuestos, el veto a Iceta o la propia votación de la Mesa del Congreso no apuntan a que los independentistas estén dispuestos a ceder sino ceden a sus reivindicaciones, y no lo vayan a poner fácil, ¿Cómo ve la situación de cara a la gobernabilidad?

Creo que los independentistas están en una situación de bloqueo y no tienen una hoja de ruta definida, aunque parece que se están imponiendo o algunos contemplan la necesidad de que se imponga una visión pragmática de la situación que desbloquee el punto en el que estamos, y que permita también que el Gobierno de la Generalitat actúe, gestione, porque es que ahora hay un bloqueo de Gobierno en Catalunya, no hay Presupuestos, entre sus prioridades no está la acción de Gobierno o la gestión de los servicios públicos porque todo está subordinado al “procés”, que ya tampoco tiene hoja de ruta. Pero hay un empeño en el referéndum. Además, creo que por la propia competencia política y electoral, pero también por la necesidad de tener un interlocutor, hay también en el campo independentista una competencia entre ellos a ver quién puede ejercer la interlocución en un proceso de estas características, que se necesita para el diálogo. Habrá que ver.

Ahora ha surgido el problema de los diputados presos. ¿Cómo se posiciona el PSOE? ¿Hay quienes dicen que los quieren suspender para facilitar la investidura de Sánchez, que hacen trampa?

La Mesa tomará su decisión, Pero, ¡esto de que se cuestione la legitimidad...!. Aquí el tema es que el te pille el toro. Estos que te acusan de querer hacer trampas, son los que te montan un pollo como mantengan su condición. Todo lo que sea que el presidente supere los múltiples obstáculos que se le van poniendo siempre les irrita y, además, ya de entrada practican la exclusión permanente. Lo que sería un escándalo es que valoraran alguna circunstancia favorable para el presidente. Han elevado ya a categoría de escándalo un pronunciamiento de esto. En el mejor de los casos lo más que puedes conseguir es que no digan nada, lo cual también es imposible. Hagas lo que hagas para determinados actores…

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en un acto electoral en Tledo, antes de entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Actores políticos?

Son todos políticos. Pero hay actores que hacen más política que los otros, pero mucha más. Yo lo que observo que hay una suplantación de actores no electorales sobre actores electorales, porque lo políticos vamos a dejarlo estar.

¿A qué otros actores no electorales se refiere?

Es evidente la debilidad política de la oposición, la descomposición, la desnortación, la falta de estrategia, la falta de proyecto, y lo están supliendo otros medios…

"La dirección federa lo que quiere es rearmar al PSOE andaluz para que vuelva a ser hegemónico"

¿Medios de comunicación?

Por supuesto. Que no sólo es que hagan de altavoces, es que los están sustituyendo directamente.

¿Se refiere sólo a medios de comunicación u otros poderes fácticos?

Sí, a medios de comunicación. Los poderes fácticos, que siempre se han entendido como el poder económico es otra cosa. El poder económico es más pragmático y le interesa más la estabilidad.

¿Y en este clima se puede abordar, por ejemplo, una reforma de la Constitución como propone el PSOE en su programa?

Todo dependerá de qué aspectos se puedan reformar. Todos son posibles en función del requerimiento de reforma constitucional. Aquellos que exijan una reforma blanda se podrá hacer, porque nosotros tenemos el compromiso de incluir las pensiones y de blindarlas.

En su calidad de secretario de Organización. Se puede decir que el partido está calmado y unido como hace mucho tiempo que no se veía, pero muchos miran qué posición tiene la dirección federal con Susana Dáiz, ¿Apoya Ferraz que siga liderando el PSOE andaluz?

La dirección no puede pretender eso. La decisión le corresponde a los socialistas andaluces. El PSOE lo que quiere es rearmar al PSOE andaluz para que vuelva a ser hegemónico.