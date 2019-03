El líder del PP, Pablo Casado, ha tachado de "disparate" y "tremendamente irresponsable" la propuesta de Vox de modificar la ley para permitir la tenencia de armas a particulares en su casa, aunque no ha cerrado la puerta a un pacto de gobierno con la formación.

"La propuesta de Vox de este pasado miércoles de autorizar o promover la tenencia de armas por parte de los particulares nos parece un disparate", ha subrayado Casado en declaraciones a la prensa a su llegada la reunión de líderes populares previa a la cumbre europea.

"Estas propuestas demagógicas de Vox son tremendamente irresponsables y si se me permite creo que no son muy respetuosas con la labor que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha remachado.

Confianza en las fuerzas de seguridad

Así, Casado ha dejado claro que en el PP confían en las Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales y las Fuerzas Armadas, que son las que "defienden a los españoles". "No hace falta que nos tengamos que defender nosotros mismos", ha remachado.

Además, ha recordado que España ya es "uno de los países con menor delincuencia y menor homicidios por habitante" y también ha puesto de ejemplo a Australia, donde ha recordado que los homicidios "bajaron un 60%" cuando derogaron la ley para favorecer la tenencia de armas.

"Yo lo que voy a intentar es tener una mayoría suficiente. Salgo a ganar. No a empatar", asegura Pablo Casado

A pesar de su discrepancia en este asunto como en "otras muchas" cuestiones -como la supresión del Estado de las autonomías, inmigración o "la política que pretendían tener sobre la lucha contra la violencia de genero"-, el líder del PP no ha cerrado la puerta a un pacto de gobierno con Vox tras las elecciones del 28 de abril. "Yo lo que voy a intentar es tener una mayoría suficiente. Salgo a ganar. No a empatar", ha puntualizado.

Aunque ha dejado claro que aspira "a una mayoría absoluta" en las generales del 28 de abril, ha admitido que si no es posible aspirará a "un pacto de investidura y si no es posible habrá que hacer un pacto de legislatura o de Gobierno".

"Tendrán que decidirlo ellos y si sumamos con Ciudadanos pues ya tenemos experiencia de gobiernos en cuatro autonomías y ahora una quinta que es Andalucía", ha dicho, al ser preguntado si el PP descarta o no un gobierno de coalición con Vox. "Me encanta estar ya en esa hipótesis. Eso quiere decir que en efecto podemos sumar", ha remachado.

Casado ha recalcado, eso sí, que el PP tiene "muchas discrepancias con todos los partidos", motivo por el cuál irán "por separado" a las elecciones del 28 de abril y aunque se abre a pactar "con todos aquellos que defiendan la Constitución, la prosperidad y la concordia en España", ha pedido "reflexionar" sobre si no sería mejor "concentrar el voto, aunar esfuerzos, unir a todos los electores del dentro derecha para conseguir que Sánchez deje el Gobierno".

No obstante, Casado ha defendido que el Partido Popular "no renunció absolutamente a nada" de su "programa" o "ideario" en el acuerdo alcanzado con Vox para gobernar la Junta de Andalucía y ha afeado que el PSOE "no esté en el bloque constitucionalista" porque "Sánchez ha decidido ser un radical" y "estar con los enemigos de España", en alusión a las fuerzas independentistas catalanas.

Discrepancias resueltas con Orban

Por otra parte, Casado no ha querido valorar las declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien este pasado miércoles restó importancia a la suspensión de su partido Fidesz del Partido Popular Europeo, aunque no le expulsaron, por su deriva autoritaria tras recordar que fue lo que le ocurrió al partido popular austriaco por pactar con la ultraderecha de Jörg Haider en el 2000, al ser preguntado si teme que al PP le pudiera ocurrir lo mismo si pactara un gobierno de coalición con Vox.

"Nosotros las discrepancias que hemos tenido con el gobierno húngaro las hemos resuelto en el día de ayer y así iremos todos unidos a estas elecciones" europeas de mayo, ha asegurado, subrayando que con la decisión de este martes se ha logrado "que el Partido Popular no se empequeñezca" y que "todas las fuerzas políticas" en el PPE tienen "los mismos principios, valores y el respeto a las mismas líneas de cara a la próxima campaña europea".

Casado ha pedido eso sí "que no haya doble rasero a la hora de exigir responsabilidades" sólo a los partidos del centro derecha en Europa y no a Gobiernos socialistas como el rumano o el maltés aunque se produzca "la detención de periodistas" o normas para perdonar "la corrupción sistémica".

Brexit

Respecto al brexit y la prórroga que ha solicitado la primera ministra Theresa May, para aplazar su salida del bloque, que centrará la cumbre europea de esta semana, el líder del PP ha afirmado que estará "muy vigilante para que no haya ninguna pérdida" con respecto a Gibraltar tras afear a Sánchez su "mala negociación" en este punto "si hay un cambio en el contenido" del acuerdo del brexit, como piden algunos diputados británicos.

Así, Casado ha criticado al Gobierno de Sánchez por renunciar "a la reclamación histórica sobre (la gestión conjunta de) el aeropuerto" en el Peñón. "La negociación no ha podido ser peor. Han malogrado una oportunidad histórica", ha lamentado.

Finalmente, el líder del PP también ha dejado claro que vigilarán que "haya una solución" para los 150.000 españoles que viven en Reino Unido y los 300.000 británicos en España.