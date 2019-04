“Queremos limitar el poder del gobierno y que ese poder lo tenga el poder judicial”, aseguró este martes Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en un “encuentro ciudadano” en Zaragoza, en el que lanzó la propuesta de crear una unidad especial para investigar y desmantelar las cloacas del Estado, una de las medidas centrales del programa electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28-A.

Paralelamente, el jefe de Podemos matizó el discurso con el que en las últimas semanas ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez su tibieza con las cloacas de Interior, ya que le tendió la mano para desmantelarlas. “Estamos dispuestos a trabajar con el PSOE para limpiar las instituciones”, dijo, aunque a renglón seguido reclamó a los socialistas mayor claridad en este asunto: “pero que no mientan, que no digan que está todo limpio”.

La propuesta, consistente en crear la llamada Unidad Integral Contra la Corrupción Institucional (UCCI), un equipo de policías, guardias civiles y policías autonómicos de élite coordinados por jueces y sin dependencia orgánica del Ministerio del Interior que se dedique a extirpar las tramas corruptas de las instituciones, no deja de ser un desarrollo del artículo 126 de la Constitución, el que establece que las fuerzas de seguridad dependerán de los jueces y fiscales en sus tareas de averiguación de los delitos.

“Este artículo no se ha desarrollado en España”, recordó Iglesias, que insistió en que el proyecto consiste en “crear una unidad de élite contra la corrupción institucional que no dependa del Ministerio del Interior, que no dependa de nosotros si gobernamos”.



El antecedente de ‘Tangentopoli’ en Italia

En este sentido, el secretario general de Podemos señaló que la aplicación de un modelo similar de dependencia de los jueces resultó clave para desmantelar en los años 90 el Tangentópoli italiano, una infiltración de la mafia y una extensión de las prácticas corruptas que llegaba hasta los últimos rincones de la Administración.

“Si Tangentopoli se pudo descubrir fue porque los jueces podían dar órdenes a policías que no estaban controlados por el Ministerio del interior” italiano, aseguró Iglesias, víctima de las cloacas de Interior con el robo del teléfono de una colaboradora, en un Encuentro con la gente celebrado este martes a mediodía en el auditorio municipal de Zaragoza, en el que, ante un millar de personas, también han intervenido Pablo Echenique, secretario de Organización de los morados y candidato al Congreso por esa provincia; la exmagistrada Victoria Rosell, candidata por Las Palmas; Gloria Elizo, por Madrid; Juan Antonio Delgado, por Cádiz, y Maru Díaz, candidata de Podemos-Equo al Gobierno de Aragón.

Tanto Iglesias como Echenique desplegaron en sus intervenciones lo que va a ser el eje central de la campaña electoral de Unidas Podemos, una relectura de la Constitución que ponga sobre la mesa los manifiestos incumplimientos y los abundantes puntos pendientes de desarrollo que esta mantiene cuando ya han pasado más de 40 años desde su aprobación, caso de la progresividad del sistema tributario, el acceso a la vivienda, los elevados índices de temporalidad en el empleo, la subordinación de la riqueza nacional al interés general en temas como el rescate de Bankia o la recuperación de las centrales hidroelécfricas o, también, la regulación de la eutanasia o el establecimiento de un ingreso mínimo.



“Las elecciones de 2016 fueron amañadas”

Echenique se refirió a “los constitucionalistas de postal”, en alusión a PP, C’s y Vox, a los que acusó de utilizar su texto como “papel higiénico”. “Recomiendan la Constitución pero no se la han leído. Igual por eso el señor Rivera pide una asignatura sobre la Constitución. Como él solo se sabe el artículo 155…”, ironizó.

El secretario de Organización de Podemos, por otro lado, aseguró que “las elecciones de 2016 fueron amañadas” por la intervención de las cloacas. “Había una trama política y mediática que se dedicó a difundir basura falsa contra una formación política” para que no aplicara su programa, dijo, pero “no vamos a permitir a estos mafiosos que vuelvan a hacer trampas y que nos vuelvan a robar la democracia”.

“Más Constitución es lo que pedimos nosotros, no somos antisistema, los antisistema son los fascistas, los machistas y los xenófobos”, anotó, por último, la jueza Victoria Rosell, cabeza de lista de Unidas Podemos por Las Palmas.