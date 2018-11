Este viernes se celebra el Consejo Ciudadano Estatal extraordinario de Podemos para trazar la nueva hoja de ruta del partido. Este órgano se convocó en la ejecutiva del pasado lunes después de que el Gobierno defendiera la posibilidad de gobernar vía decreto y no llevar las nuevas cuentas generales del Estado al Congreso. "Con los Presupuestos de Mariano Rajoy no es viable agotar la legislatura", insisten desde el partido.

Fuentes del partido aseguran a Público que a lo largo de la tarde de este viernes abordarán desde la relación con el Gobierno a la situación con los partidos catalanes; PDeCAT y ERC. El discurso inicial de Pablo Iglesias girará en torno a la premisa de que o hay presupuestos o hay adelanto electoral. Podemos ya baraja hasta fechas, y sitúan los posibles comicios generales en otoño. Dentro de la formación asumen que la intención de Pedro Sánchez es "tirar la toalla", aunque no dejarán de reclamar que se esfuerce más y comience a negociar.

Esta línea compartida por la ejecutiva del partido ahora terminará de definirse en el máximo órgano de dirección entre asambleas. Buscan así prepararse para que un adelanto electoral no les coja desprevenidos. Y se anticipan con razón: mientras el Gobierno ya se planteaba no llevar los Presupuestos a la Cámara Baja, Podemos estaba en medio de una ruta por todo el Estado para presentar y explicar el acuerdo presupuestario. Por ello, ahora está presente un debate en la dirección de Podemos "para analizar las perspectivas de la legislatura" si el Gobierno no presenta en el Congreso los Presupuestos finalmente.

Podemos sigue descartando gobernar a base de decretos ya que supondría limitar la acción del Gobierno

La línea del partido va camino de hacer un gran giro. De momento, seguirán insistiendo al Gobierno para que lleve el pacto presupuestario al Congreso. Rechazan el discurso del 'no se puede', comparándolo con el 'no dan los números' que utilizaron los socialistas para descartar una moción de censura al PP durante meses. Aseguran que no se puede comprobar si hay apoyos o no hasta que se vote en la Cámara Baja y que hay que intentar todas las formas de aprobar los PGE antes de convocar elecciones.

La ruta de Podemos era aprobar el pacto presupuestario y seguir de la mano del PSOE y del resto de formaciones que apoyaron la moción de censura para seguir sacando adelante medidas de "un gobierno progresista". El objetivo final: consolidar el bloque de la moción de censura de cara a las próximas elecciones. Pero el distanciamiento entre los partidos catalanes y el Gobierno les aleja de sus intenciones. No contemplan que se pueda gobernar a base de decretos ya que aseguran que la mayoría de medidas acordadas no podrán ser llevadas al cabo al requerir mayores partidas presupuestarias.

Si el Ejecutivo sigue en sus trece y no presentan los presupuestos, Podemos intensificará su discurso y comenzará a exigir el adelanto de elecciones de forma reiterada, según ha podido saber este medio. La presión crecerá para el Gobierno, más aún teniendo que no pasa una semana sin que PP y Ciudadanos exijan el adelanto electoral.