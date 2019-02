Izquierda Unida ha tomado la delantera en las negociaciones con Podemos para la coalición y ha marcado sus fechas del calendario. La Coordinadora Federal de IU aprobará este sábado dos documentos en los que se ponen sobre la mesa las fechas de las primarias y de un referéndum a la militancia que respalde el acuerdo con Podemos y Equo. Mientras esto llega, las formaciones seguirán las negociaciones de los pactos autonómicos y locales; aunque el partido de Alberto Garzón también ha avanzado que ya dan por perdidos algunos de ellos.

El espacio político de Unidos Podemos no está tan seguro como se esperaba unos meses atrás. Ambas formaciones reconocen que lo mejor de cara a las elecciones es llegar a un acuerdo pero, del mismo modo, hay quienes advierten que el proceso no está siendo sencillo debido a la precipitación del adelanto electoral y a los diferentes niveles de negociaciones electorales.



IU ha metido presión a estas negociaciones y este miércoles el secretario de Organización, Ismael González, adelantó a Europa Press que ya daban por imposible el acuerdo en Asturias, Murcia, Navarra. También aseguraba que veía muy difícil llegar a un acuerdo en Castilla y León, Aragón y Madrid. Podemos, por su parte, considera que todos los escenarios siguen abiertos, aunque reconocen que en las dos sitios que ya eran previsibles, Asturias y Murcia, es casi imposible llegar a un acuerdo. Las organizaciones no dan más detalles sobre el estado de las negociaciones, aunque hay dirigentes de cada una que culpan a la otra de las diferencias por las "exigencias" sobre los puestos en las listas.

Referéndum sobre la coalición: hasta el 12 de marzo

El primer documento que votará IU este sábado establece la convocatoria de un referéndum sobre la coalición. "¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en las Elecciones Generales de 2019 en base al siguiente acuerdo?", preguntará IU a su militancia. La votación online será entre el 4 y el 9 de marzo y la presencial el 10 de marzo.

Los resultados de la consulta a la militancia y simpatizantes no se conocerá hasta el 12 de marzo, tan sólo tres días antes de que finalice el plazo para registrar las coaliciones a la Junta Electoral. Desde IU no descartan que el acuerdo esté cerrado antes de esta fecha, aunque no podrá ser definitivo hasta que sea refrendado por su militancia.



Primarias generales de IU: hasta el 16 de marzo

IU también celebrará primarias generales. Un proceso más complicado que el de un referéndum y que comenzará este mismo sábado. Hasta el próximo 1 de marzo será la fase de presentación de precandidaturas y de avales ante la Junta Electoral Federal. Este mismo día se conocerán las candidaturas que se votarán del 4 al 10 de marzo y los resultados también se conocerán el 12 de marzo.

El 16 de marzo se celebrará la Asamblea Política y Social que ratifique al candidato a la presidencia del Gobierno. Aunque tenga que celebrarse este proceso, no se espera ninguna sorpresa y se prevé que sea Alberto Garzón el número uno de la organización.