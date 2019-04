El semanario británico The Economist, conocido por su ideología liberal, dedicó el pasado miércoles un artículo a las elecciones en España en el que apuesta por la victoria de Pedro Sánchez, candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno. En un artículo titulado Más parálisis política no le sentará bien a España, la publicación liberal considera que "lo ideal" sería que los votantes otorgaran una mayoría suficiente al PSOE para poder gobernar sin necesidad de alianzas, aunque reconoce que eso "no ocurrirá con casi absoluta seguridad".

The Economist recuerda los retos que tendrá que afrontar España en los próximos años ​y alerta de que "la parálisis política que ahora afecta a España solo puede empeorar". Por eso, el semanario se posiciona a favor de la estabilidad y de Pedro Sánchez, aunque apunta que lo más probable es otro gobierno minoritario e inestable y, en el peor de los casos, unas nuevas elecciones que serían las cuartas en cuatro años. "Ninguno tendrá nada parecido a una mayoría, así que las opciones serán otro Gobierno en minoría y de corta vida, una coalición controvertida o, lo más probable, nuevas elecciones", vaticina la revista.

En ese sentido, la revista señala que la inestabilidad es moneda común en toda Europa y cita los casos de Alemania, Italia o Suecia, países donde la formación del gobierno se demoró tras las elecciones. Solo la Francia de Emmanuel Macron, indica The Economist, es una excepción.

Pese a la necesidad de estabilidad, The Economist descarta de plano que los socialistas pacten con Podemos pues esos acuerdos dispararían el gasto público y retrasarían la agenda de reformas —medidas en materia de pensiones o en el ámbito laboral— que en su opinión necesita España.

El semanario liberal también se muestra contrario a la formación de un gobierno de derechas con el apoyo de Vox. "Para un país que ha luchado tanto contra los fantasmas del nacionalismo de Franco, ese sería un paso en la dirección equivocada", afirma.

The Economist ve con mejores ojos que el PSOE busque alianzas con Ciudadanos "otro de sus potenciales socios", sobre todo en materia económica. Pero a Ciudadanos le reprocha su actitud respecto a Catalunya. Para The Economist, Catalunya es el gran desafío que deberá encarar el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril. Respecto a la cuestión catalana, la publicación británica valora positivamente que Sánchez abogue por el diálogo.