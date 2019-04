Con la reseca del Consejo Europeo, que le hizo llegar a La Moncloa a las 05.45 horas y le obligó a suspender un acto matinal en Málaga, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en el recinto ferial de Dos Hermanas (Sevilla) el penúltimo acto electoral antes de la apertura oficial de la campaña a las 00.00 horas del viernes 12 de abril.

Sánchez, ante unas 2.500 personas que llenaron a rebosar la caseta de feria y acompañado de todo su séquito de La Moncloa, intentó reivindicar la simbología que para el tiene esta localidad sevillana donde dio el primer paso para ser secretario general del PSOE, pero el gesto no le salió bien. Mientras el candidato socialista reivindicaba la “política últil” frente a la del “insulto, la descalificación y la confrontación”; el alcalde de la localidad Quico Toscano; y la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, no dejaron de lanzarse puyas en sus intervenciones.

Toscano recordó la defensa que siempre hizo de la candidatura de Sánchez para liderar el partido y cómo le lanzó a las primarias para “hacer renacer el PSOE”. Con Susana Díez en la primera fila del acto, el alcalde sevillano no paró de elogiar a Sánchez como el mejor presiente que ha tenido el PSOE y, antes de bajarse del escenario, lanzó un mensaje envenenado a Susana Díaz, al presentar a la cabeza de lista por Sevilla y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Hoy eres ministra, y mañana serás lo que quieras”; dijo, lo que a todos los presentes sonó como una clara alusión a que aspire a liderar el PSOE andaluz.

Díaz no se quedó atrás. Empezó con un aviso: “Las grandes victorias del PSOE siempre tuvieron cita en el velódromo de Dos Hermanas”, contraponiéndolo a la caseta de feria donde se celebró el acto .Y, para contrarrestar el repaso histórico que hizo Toscano de la los 40 años de democracia del PSOE, no se olvidó de reprocharle directamente que se le había olvidado nombrar a Rafael Escudero, ex presidente de la Junta.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto electoral previo al comienzo de la campaña de las elecciones generales, y que ha reunido a 1.8000 personas, en Dos Hermanas (Sevilla). REUTERS/Jon Nazca

Sánchez evitó entrar en la trifulca. Visiblemente casado y un tanto espeso en su intervención, mantuvo la estrategia policía del PSOE para esta campaña: sólo el PSOE puede parar a “las tres derechas”, y con un llamamiento constante a lo que dicen que no van a votar y a quienes no lo tienen decidido. “Les quiero decir a unos que cada voto cuenta, y a los que aún dudan les pido que den su confianza al partido socialista”.

El candidato advirtió en varias ocasiones del “riesgo real” de que puedan sumar las “tres derechas” y dijo que eso supondría una “auténtica involución”. “No nos relejamos”, repitió en varias ocasiones el líder socialista.

El resto del acto, como marca la guía de campaña, fue una larga exposición de todo lo hecho por el Gobierno y lo que se ha quedado sin hacer, prometiendo que si el PSOE tiene una mayoría ampliar aprobara una ley de Eutanasia, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una nueva reforma educativa que no segrege y se pondrá fin a los aforamientos.

Tras el acto, Sánchez siguió en Dos Hermanas donde tenía previsto también realizar el primer mitin oficial de la campaña.