El número diez en la lista del PSOE de Melilla para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, José Manuel Molina Mohamed, ha sido detenido este jueves, junto con otras tres personas más, por su presunta vinculación con el tráfico de inmigrantes.

La secretaria general de los socialistas melillenses, Gloria Rojas, ha confirmado el arresto de Molina, conocido popularmente como Maka Vidal, y ha asegurado que si no sale libre de cargos pedirá su exclusión de la candidatura, dado que así lo establecen los Estatutos del partido.

En rueda de prensa urgente tras conocerse el arresto, Rojas ha admitido que en las filas socialistas están "preocupados" por la detención de Molina, al tiempo que ha asegurado que hasta el momento "no tenemos más noticias que su detención", por lo que no ha podido precisar los motivos.

Según ha podido saber Europa Press, el motivo tiene relación con su presunta relación con una actuación conjunta de la Guardia Civil y Policía Nacional en Melilla contra el tráfico de seres humanos, que se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos el integrante de la lista del PSOE de Melilla.

Gloria Rojas ha señalado que por el momento José Manuel Molina permanecerá en la candidatura que ella encabeza, pero ha advertido que "estamos a la espera de más información" porque, según ha destacado, si no sale libre de cargos "no continuará en la lista", de acuerdo con el Código Ético que han firmado todos los integrantes, "en el que se establece el límite en la condición de investigado".

Bajo secreto de sumario

La aspirante a presidenta de Melilla ha indicado que el caso "está bajo secreto de sumario" pero espera que "en los próximos días" tengan más noticias "para actuar en consecuencia" si finalmente se confirma que su detención tiene que ver con el tráfico de inmigrantes.

La dirigente socialista ha pedido respeto a la presunción de inocencia igual que el que, ha aseverado, ella practica con otros casos judiciales que han afectado a distintas formaciones políticas como el PP o el principal partido de la oposición, CPM, y por tanto ha reclamado que "no se hagan juicios paralelos".

"Si no queda libre de cargos, como ha ocurrido en otros casos, dejaría inmediatamente de formar parte de esta candidatura" ha indicado Rojas, quien ha añadido que, "como sabe toda Melilla, el PSOE puede presumir de no llevar a ningún investigado en los más de 8.000 municipios en los que nos presentamos en toda España, cosa que no pueden decir otros partidos, ni en Melilla ni en otros sitios del país".

A pregunta de los periodistas, ha admitido por el contrario que "si queda libre de cargos es una persona totalmente inocente", por lo que no sería excluido de la lista, pero si no queda libre de cargos, ha recalcado, "él lo sabe perfectamente, porque todos los que estamos aquí hemos firmado el Código Ético, que tiene que abandonar la candidatura del partido".

Por último, ha vuelto a insistir en que no tienen más noticias que su detención y que nada más conocer la misma "nosotros siempre damos la cara", motivo por el que han ofrecido una rueda de prensa urgente en la tarde de este mismo jueves.

El PSOE en Melilla, en la actualidad, ostenta tres diputados sobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla frente a 13 del PP, 7 de CPM y 2 de Ciudadanos, y aspira a mejorar sus resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, donde José Manuel Molina Mohamed, ahora arrestado, participaba activamente de la campaña electoral y ocupaba el puesto diez de la lista.