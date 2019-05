La campaña electoral del 26 de mayo culmina su primera semana con mítines del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Canarias, y del líder del PP, Pablo Casado, en Santander y Asturias, mientras el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se queda en Madrid.

El diputado electo de ERC, Oriol Junqueras, y el senador electo de la misma formación, Raül Romeva, han pedido este jueves al Tribunal Supremo que se les permita el día 21, de constitución de las Cortes, dar ruedas de prensa o reunirse con demás parlamentarios. Así consta en el escrito de alegaciones que Junqueras y Romeva han transmitido a la sala penal del Tribunal Supremo, que les está juzgando actualmente por un presunto delito de rebelión relacionado con el procés de independencia de Catalunya.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, descarta que el veto a Iceta en el Senado pueda afectar a las hipotéticas negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez: "Me ha dado la impresión de que Iceta a veces no quería ser presidente del Senado. Ha hecho todo lo que había que hacer para no serlo. No afecta a la investidura, tenemos la mano tendida, no condiciona nada. La pregunta es qué hará el PSOE con nosotros. Nosotros no vamos a ser los responsables de que los hijos de Aznar y don Pelayo lleguen a La Moncloa. Pero no vamos a darle un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Hay que comenzar a hablar de iniciativas legislativas para sacar a nuestros compañeros de la cárcel y acabar con el exilio de otros. Estas son condiciones, propuestas", según informa el redactor de Público Alexis Romero.

Rufián asegura que hay contactos y conversaciones con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, para tratar los asuntos relativos al Congreso. También existen contactos, afirma, entre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo: "Hay que normalizar esto. O nos dejamos de negar entre nosotros o estaremos en el bucle de la confrontación, represión democrática y menoscabo de los derechos civiles de todos".

En Podemos Sagunt lo tienen claro: no pactarán con quien se niegue a eliminar las ayudas a los toros. El cabeza de lista, Sergio Moreno, ha señalado que mantendrán las ayudas para las organizaciones que organicen actos con animales, siempre y cuando no estén destinadas a los espectáculos taurinos, según ha recogido el diario Levante.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, recoge su acta como diputada en el Congreso. Arrimadas asegura que su partido se hubiera abstenido en el Parlament para que Miquel Iceta fuera senador y vincula el veto de ERC a que "estamos en campaña electoral": "Pedro Sánchez necesita a los nacionalistas para gobernar España, también los que han votado en contra de que Miquel Iceta fuera senador. Nosotros no vamos a bloquear las instituciones, nos hubiéramos abstenido para que fuera posible. Aunque Sánchez quería poner a un señor que quiere indultos, que quiere un referéndum de independencia en unos años. ERC necesita decir a los suyos que el pacto con el PSOE no está cerrado, pero por supuesto que está cerrado. Si esto no se hubiera producido en campaña electoral, hubiera sido distinto. Y si no estuviéramos en campaña, Sánchez hubiera echado a Ciudadanos de la Mesa del Congreso para meter a sus socios de ERC", según informa el redactor de Público Alexis Romero.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha renunciado a su acta en el Congreso de los Diputados para centrarse en su candidatura como número dos de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, según ha informado la propia diputada en su cuenta de Facebook. "Madrid es mi prioridad y por eso quiero comunicaros que he decidido no coger mi acta como Diputada en el Congreso para volcarme en la candidatura al Ayuntamiento con José Luís Martínez-Almeida". Levy ha agradecido a Pablo Casado "su confianza". "Estoy convencida de que es el más capacitado para liderar la más constructiva y útil oposición al Gobierno de Sánchez", ha subrayado. José Ignacio Echániz entrará en su lugar, en correlación al orden de la lista madrileña.



La candidata de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado "la falta de empatía y humanidad" de quienes como la edil de Ahora Madrid Romy Arce legitimaron ayer "el acoso" que sufrió en la Pradera de San Isidro, donde activistas antidesahucios la insultaron cuando estaba sola.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, entre otras personalidades, ha firmado una una carta de apoyo a la candidatura de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, según ha informado El Periódico. El texto destaca que Colau ha demostrado "no tener miedo de enfrentarse al poder corporativo" y que "hay otra forma de hacer política" dando prioridad a los ciudadanos.



Los diez diputados de Vox en Les Corts Valencianes han jurado este jueves su cargo de parlamentarios "por Dios y por España" y con la mano puesta sobre una Biblia y un crucifijo que se han ido pasando por la bancada del grupo. El reglamento de Les Corts Valencianes recoge una fórmula tradicional, según la cual el presidente de la Mesa de Edad ha preguntado si juran o acatan que mientras tengan el cargo de diputados acatarán la Constitución y el Estatuto de Autonomía "sin engaño" y guardarán "fidelidad a la Generalitat".

Varios ministros en funciones coinciden con Espinosa de los Monteros en la recogida de actas

Al Congreso de los Diputados han llegado para recoger sus actas la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Las ministras han coincidido en la sala de presentación de credenciales con el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que también ha acudido a la Cámara a recoger su acta, según informa el redactor de Público Alexis Romero.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a estar "cerca de las victimas del terrorismo que solo piden memoria, dignidad y justicia" y ha presumido de que "gracias a la nueva legislación del PP, Josu Ternera deberá enfrentarse al cumplimiento íntegro de las penas y a la ampliación a esos 40 años para terroristas y a la aplicación del Prisión Permanente Revisable, a pesar de estar recurrida al constitucional por la izquierda". Afirma Casado que el partido EH Bildu es el heredero político de Euskal Herritarrok y que "hoy que tanto se habla de la investidura complicada" espera que "Bildu no tenga nada que decir", según informa la redactora de Público Marta Monforte Jaén.

El conservador también ha hecho una valoración sobre el veto a Iceta a ser designado como senador autonómico. "Pensamos que Sánchez se ha equivocado en la forma y en el fondo, en la forma por proponer a una persona que no era senador" como presidente de la Cámara Alta y el en fondo "porque pensamos que Iceta lleva demasiados años apelando al apaciguamiento con los independentistas criticando incluso la prisión preventiva de los presos golpistas diciendo que deberían que recibir un indulto y avisando que debería haber una consulta de autodeterminación en los próximos 10 años". Ha acusado al socialista de ser "una persona que siempre ha intentado estar más cerca de los nacionalistas que de los constitucionalistas".

Por último, ha asegurado que Sánchez "está dilatando el pago al contado a los indepentistas porque está en campaña electoral" y ha reflexionado sobre si el presidente del gobierno en funciones "va seguir cediendo a los independentistas a cambio de cuatro años más en la Moncloa".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido a ERC de que su veto a Miquel Iceta tendrá "obviamente consecuencias jurídicas" si bien ha precisado que el Ejecutivo continuará impulsando el diálogo político en el marco constitucional: "Lo que los demás no están haciendo".

Una decena de activistas de Stop Desahucios ha irrumpido en un acto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el distrito de Moratalaz al grito de "No toleramos ni un desahucio más". Los activistas portan carteles sobre el caso de los desahucios en el número 11 de la calle Argumosa y profieren pitos y gritos como "Botella desahuciaba, Carmena también". Este miércoles, los candidatos de Ciudadanos y PP, Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, padecieron en la Pradera de San Isidro un 'escrache' por parte de activistas antidesahucios.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que pedirá este jueves amparo al Tribunal Constitucional después de la actitud "sectaria" de los soberanistas al bloquear su designación como senador, con lo que cree que JxCat, ERC y CUP han "pisoteado" a las minorías de la Cámara catalana. En una rueda de prensa en el Parlament, Iceta ha indicado que recurrirá al Constitucional para preservar los derechos de su grupo y de los catalanes que votaron al PSC en las últimas catalanas, pues cree que ha sido "menguada" su representación en el Senado.

La candidatura de Carlos Sánchez Mato recorre varios obreros populares de la ciudad. La primera parada ha sido en la escuela infantil 'Sabina', en el barrio de Moratalaz, una de las 13 escuelas que ha creado el Ayuntamiento durante estos cuatro años. Sánchez Mato ha defendido la universidad y gratuidad de la educación de los ceros a tres años y ha señalado a las políticas del PP como los culpables de no haber avanzado más, informa la redactora de Público Beatriz Asuar Gallego.

Las estimaciones de Key Data para 'Público' predicen bloques políticos muy igualados en la capital tanto en las municipales como en las autonómicas del 26M, con victorias claras de Carmena y de Gabilondo que podrían ser pírricas si las tres derechas cierran una alianza, ya que superaría a los partidos de izquierdas por tres concejales y dos escaños, respectivamente.



La diputada del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este jueves contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien ha definido como una "entrañable abuelita" que se dedica a "hacer crecer la política del rencor disfrazada de causas morales". En un desayuno informativo del candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en el que han estado presentes el presidente de la formación, Pablo Casado, los exalcaldes Ana Botella y José María Álvarez del Manzano, y María San Gil, Álvarez de Toledo ha asegurado que la "impostura" de la regidora es tal que un día "se descubrirá que las magdalenas las compra en un supermercado".