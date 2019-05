Último día de campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo. Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Pablo Casado; de Ciudadanos, Albert Rivera; y de Vox, Santiago Abascal, han elegido Madrid para cerrar este viernes la campaña; mientras que el de Podemos, Pablo Iglesias, pasará la jornada en La Laguna (Tenerife).

Díaz Ayuso: "Si yo digo lo de las donaciones de Amancio Ortega, me echan del país"



La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto electoral. - EFE

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en una entrevista con El Confidencial que su partido ha sido el único que ha "fomentado la colaboración del mundo de la empresa con la Administración, con éxitos como han sido las donaciones de Amancio Ortega". Preguntada sobre el fundador de Inditex, envuelto en la polémica tras sus últimas donaciones Díaz Ayudo responde: "Si yo hubiera dicho lo de Amancio Ortega, me echan del país. Porque es una barbaridad estar en contra de algo como eso".

La candidata popular asegura en la entrevista que "en otras sociedades avanzadas, la cultura de que los grandes empresarios, las personas influyentes, colaboren con su Administración y con la sociedad está muy bien vista y es lo normal. Y aquí debería serlo. Y hay que agradecerle a alguien que crea puestos de trabajo como él su esfuerzo y lo que eso supone para nuestra marca Madrid y España".

Iglesias, sobre Errejón: "Eso es agua pasada, allá cada uno con su conciencia"

Pablo Iglesias también ha hablado sobre el posible gobierno que salga de las elecciones del domingo para la Comunidad de Madrid y de Íñigo Errejón y su marcha de Podemos. Sobre la comunidad, Iglesias cree posible un cambio político después de décadas de dominio del centro derecha y que las tres fuerzas políticas de izquierda ─PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid─ conseguirán ponerse de acuerdo después de las elecciones del domingo. "Yo creo que el cambio va a ser posible en Madrid y que es fundamental que Podemos, que Isa Serra, tenga el mejor resultado posible porque eso es garantía de políticas de izquierda en la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

Reconoce que la división en Podemos, con la marcha del que fue su mano derecha, Íñigo Errejón, les ha perjudicado electoralmente, y que el modo en que anunció su candidatura fue "terrible", pero cree que ya es "agua pasada" y que ahora toca ser pragmático y entenderse con Más Madrid para sacar a la derecha de las instituciones madrileñas. "Hay que asumirlo, eso es agua pasada, allá cada uno con su conciencia, a partir de ahí, madurez y buscar que las izquierdas sumen en Madrid y que haya un acuerdo", ha reclamado.

Iglesias pide votar a Sánchez Mato

Durante su entrevista con EFE, Pablo Iglesias ha pedido el voto "de la gente más de izquierda" para la candidatura de Madrid en Pie, que lidera Carlos Sánchez Mato, porque considera que de todos modos la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a ganar las elecciones "pase lo que pase". Iglesias ha recordado que su partido ha apelado al voto para ambas candidaturas aunque admite que Sánchez Mato lo tiene "mucho más difícil". Por eso, asegura, su presencia en el Ayuntamiento de Madrid es vital para que no se interrumpan las políticas progresistas que puso en marcha cuando formaba parte del equipo de gobierno del consistorio.

Iglesias ve "de sentido común" ser ministro con Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que será ministro en el futuro gobierno de coalición que quiere pactar con Pedro Sánchez, una aspiración de la que ya ha hablado con el líder del PSOE y que, en su opinión, "es de sentido común". "Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE", ha afirmado Iglesias en una entrevista con EFE.

Aunque las negociaciones oficiales comenzarán tras las elecciones de este domingo, previsiblemente la próxima semana, Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno en funciones ya han abordado esta cuestión. "Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto", pide Pablo Iglesias, que recuerda que en los gobiernos de coalición están los candidatos de los partidos "porque si no, no se presentarían a las elecciones". No obstante, asegura que los cargos es lo último de lo que hay que hablar en la negociación de gobierno: "Lo primero es hablar de programa. Para nosotros es fundamental que en los próximos meses en España se pueda acabar con el fraude de los contratos temporales... Hay que acabar con la concatenación de los contratos".

La Mesa del Congreso se reúne para decidir sobre los diputados presos

Primera reunión de la Mesa del Congreso de la XIII Legislatura / EFE



La Mesa del Congreso acordó este jueves solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara para que detallen cómo proceder con la situación de los diputados del procés, en prisión preventiva, y su posible suspensión como parlamentarios. Según fuentes del órgano, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reunirá de nuevo a la Mesa este viernes para analizar el informe y tomar una decisión definitiva sobre los presos. Más información, aquí.

Ábalos: "Los acuerdos de Gobierno tendrán que contar con el aval de la militancia"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

El ministro de Fomento y secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, dice, en una entrevista con nuestro compañero Manuel Sánchez, que no renuncia a acuerdos puntuales con Ciudadanos, "y otra cosa es gobernar". Asegura que la negociación con Unidas Podemos está aplazada hasta el domingo y será liderada por Sánchez. Ferraz implantará un seguimiento de los posibles acuerdos de Gobierno en todos los territorios. Pincha aquí para leer la entrevista completa.

Comienzan en Irlanda las elecciones europeas, locales y un referéndum sobre divorcio



Los centros de votación de la República de Irlanda han abierto para que los electores participen en los comicios europeos y locales, así como en un referéndum convocado por el Gobierno de Dublín para suavizar la actual ley del divorcio. Los colegios irlandeses permanecerán abiertos desde las 06.00 horas GMT hasta las 21.00 GMT y los resultados de los comicios locales y del plebiscito podrían conocerse el próximo sábado por la tarde, mientras que el de las elecciones europeas no se divulgarán hasta el domingo por la noche, una vez se haya votado en el resto de los países del bloque comunitario.

Aunque no hay sondeos sobre el referéndum del divorcio, todo apunta a que la propuesta del Gobierno será aprobada por la mayoría del electorado. El Ejecutivo ha convocado esta consulta para abordar una reforma de la actual legislación, en vigor desde hace 24 años, que dispone que la terminación oficial de un matrimonio solo se concede cuando los cónyuges han vivido por separado durante cuatro de los cinco años previos. De momento, aquellos que quieren divorciarse deben solicitar primero un permiso legal y, después, regresar a un juzgado para demostrar que han vivido separados por el periodo de tiempo establecido. En caso de victoria del "sí", el Gobierno podría reducir a dos años esa fase de espera.