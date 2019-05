Primer lunes de campaña electoral. Tras un fin de semana marcado por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, los partidos políticos continúan la actividad de la campaña de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

Casado acusa a Cs y Vox de plagio: "Hay que votar al original"



El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que seguirá al frente del partido pase lo que pasé en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo y ha acusado a Ciudadanos y Vox de "imitar" y "plagiar" al Partido Popular. Por eso, ha señalado que en estos comicios habría que "votar simplemente al original". En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el líder del PP ha subrayado que en el "primer congreso de la historia" del PP por "primarias" los afiliados le dieron un mandato para cuatro años y, por lo tanto, aunque hay de nuevo un revés electoral prevé seguir liderando la formación. Preguntado expresamente si así lo hará pasé lo que pasé el 26M, ha respondido tajante: "sí, claro".

La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, ha explicado que el delegado de Economía y Hacienda y miembro de su plataforma, Jorge García Castaño, "decidió retirar a los apoderados (de la cuenta bancaria de Ahora Madrid) hace meses por facturas no pagadas". En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Carmena ha contestado de manera rotunda que es "absolutamente falso" que Más Madrid haya empleado dinero de Ahora Madrid". "Más Madrid no tiene más recursos que lo que estamos poniendo las personas que suscribimos los microcréditos, no tenemos otro ingreso", ha destacado. A eso ha añadido que García Castaño "siempre tuvo el control" de la cuenta bancaria de Ahora Madrid y que el edil decidió "retirar a los apoderados" hace meses "por facturas no pagadas".



Un reggaeton como banda sonora de Más Madrid vaticina que "palma la derecha"



Un reggaeton como banda sonora de la campaña electoral de Más Madrid vaticina que "palma la derecha" porque "el PP lo ha hecho fatal" y que no basta con conseguir la Alcaldía, dado que también se necesita la Comunidad, con el candidato Íñigo Errejón al frente. "Diles que no vuelvan jamás, diles que se vayan pa' atrás, que se dejen de promesas, yo me quedo con Carmena", cantan Alba Suárez e Iago Moreno en un vídeo que esta corriendo por las redes sociales con imágenes de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella desde Buenos Aires, cuando convirtió ya en mítica la frase 'A relaxing cup of café con leche'; de la expresidenta de la Comunidad y exportavoz de los populares en el Ayutamiento, Esperanza Aguirre, al dimitir tras el ingreso en prisión de quien fuera su mano derecha, Ignacio González, o del líder de Cs, Albert Rivera, en un mitin. "Sal a la calle y mira, mira, mira. Madrid lo necesita y no basta con la Alcaldía", es el estribillo de esta versión de 'Mía', de Bad Bunny, realizada por la agencia El Observatorio.

Gabilondo quiere renegociar la deuda de la comunidad



El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, propone renegociar la deuda de la región, que asciende a 33.270 millones de euros, según ha puesto de manifiesto en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Gabilondo ha subrayado que Madrid, con un presupuesto de 22.776 millones de euros, es "una Comunidad rica y endeudada", con una deuda que asciende a 5.079 euros por habitante.