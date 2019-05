Pablo Iglesias cierra la campaña de las elecciones del 26M en La Laguna, Tenerife. Podemos ha decidido terminar en este sitio porque es uno de los territorios en los que las fuerzas progresistas tienen más posibilidades de formar gobierno. Las encuestas vaticinan que así puede ser. De hecho, la campaña aquí se ha centrado en ir contra Coalición Canarias que también tiene mucha fuerza en toda la isla y en apelar al voto útil a Unidas Podemos para garantizar un gobierno progresista. Según la organización, unas 1.700 personas han acudido al acto.

El secretario general de Podemos ha vuelto a ondear la bandera tricolor de Canarias, conocida como la bandera nacional de Canarias: "Todos sabéis lo que ocurrió”, ha recordado Iglesias cuando la cogió en la pasada campaña de las elecciones generales en otro mitin en Las Palmas. "La derecha se echó encima, Coalición Canarias también. Yo os digo que los pueblos caminarán juntos respetándose. Por esto la vuelvo a ondear".

Iglesias ha defendido ante las miles de personas que han acudido al acto que el 26M es la "oportunidad histórica" de acabar con "un gobierno de 26 años de Coalición Canarias". "Es una vergüenza que Coalición Canarias presente a un candidato imputado por corrupción", ha indicado refiriéndose al presidente de Canarias Fernando Clavijo. Iglesias ha aprovechado también el pacto entre el PSOE y Coalición Canarias para recordar la situación a nivel estatal: "El PSOE siempre se guarda una carta para gobernar con la derecha y si en España no pasa es porque Rivera se ha vuelto loco y ha querido sobrepasar por la derecha a Vox".

Junto con el resto de candidatos de Unidas Podemos para el gobierno autonómico y los principales Ayuntamientos ha defendido los servicios públicos frente a las privatizaciones de las derechas. También la transición energética y la defensa de la energía renovable que gracias a los jóvenes que han salido a la calle denunciando el cambio climático está ahora en el centro de la campaña electoral. Y la candidata autonómica Noemí Santana ha querido dar las gracias a Iglesias por ser el único líder nacional que no está cerrando hoy la campaña en Madrid.

El diputado Alberto Rodríguez fue el que más animó a los simpatizantes del partido. Entre plausos de los asistentes le dio las gracias a Iglesias "por haber tumbado con los votos la llegada a la extrema derecha". Canarias fue uno de los sitios en los que Vox no sacó representación y las fuerzas progresistas ganaron los primeros puestos. "Somos gente de barrio, somos canarios, pero no somos tontos. Y lo vamos a demostrar este 26M en las urnas", ha afirmado durante los actos.

El acto no ha pasado sin anécdotas. A Victoria Rosell, diputada en el Congreso, no le funcionaba el micrófono cuando comenzó a hablar. “Vamos, Victoria, que no te callen. No pudo hacerlo un ministro, no va a ser por esto”, le gritó una de las personas que estaban entre el público a la magistrada. "El domingo no vamos a decidir sólo quien gobierna, también para quién se gobierna. En esta isla se han alimentado de la corrupción y se han alimentado de la gente del pueblo que no podía más. Nosotras somos esta gente y queremos gobernar para la mayoría social", ha sostenido Rosell cuando ha podido comenzar su intervención.



El mensaje principal de todos los candidatos ha sido la defensa del voto útil para garantizar el gobierno progresista en la isla y en todo el Estado Español. Iglesias ha sido muy claro: "Unidas Podemos es la única garantía de un cambio social. En Canarias hay un voto útil y es Unidas Podemos. Como en todas las Comunidades Autónomas. Es el voto que garantiza gobiernos progresistas. Y está muy cerca; se nota el nerviosismo de la derecha económica cuando salio Ana Botín y la CEOE a decir que no quieren a Podemos en el Gobierno. Esa conciencia de clase no puede ser exclusiva de los de arriba".