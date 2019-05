Sánchez asegura que "ni una, ni dos ni tres siglas de la derecha frenarán el avance" que se inició el 28A

Sexto día de campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

El PSOE puede reconquistar la Comunidad de Madrid después de 24 años

Puigdemont pide ganar el 26M para poder" trabajar desde el exilio con mejores condiciones”

El expresidente catalán y candidato de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha reclamado este miércoles el voto el 26M para poder “trabajar” desde el “exilio” con “mejores condiciones” y que “Europa escuche la voz del pueblo de Catalunya”.

En un acto de JxCat celebrado en Badalona (Barcelona) en el que ha participado por videoconferencia desde Bélgica, Puigdemont ha defendido que para poder seguir internacionalizando la causa independentista, “pero con aún más efectividad”, ayudaría que tanto él como los exconsellers huidos también a Bélgica, Clara Ponsatí y Toni Comín, consiguieran escaño en la Eurocámara.

Ábalos: A Feijóo "le hubiera venido bien salvar la cara en Galicia" el 28A

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha opinado este miércoles que al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "le hubiera venido bien salvar la cara en Galicia" en las elecciones generales del pasado 28 de abril mientras que el resto del PP presidido por Pablo Casado se daba un "golpe" en toda España.

Con esta afirmación efectuada en el transcurso de un mitin electoral en Santiago de Compostela, Ábalos ha querido especular con las aspiraciones del presidente gallego de relevar a Casado al frente del PP, un partido que -según ha sostenido- "va agonizando" y "sin proyecto" hoy por hoy.

El responsable de Fomento ha centrado buena parte de su intervención en criticar la deriva reciente de las tres formaciones de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, y ha manifestado que "no dejan de ser un obstáculo para España" por tratar de bloquear la iniciativa de gobierno del PSOE.

Ábalos acusa a "independentistas" y "antiindependentistas" de "retroalimentarse" e impedir la convivencia

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado a "independentistas" y "antiindependentistas" de "retroalimentarse" e impedir que "haya una salida" que "fortalezca la convivencia".

En un mitin este miércoles en Santiago de Compostela, Ábalos ha criticado las trabas puestas por los independentistas a la elección de Miquel Iceta como senador por designación autonómica del Parlament de Cataluña, así como la intención de Ciudadanos de no apoyar su elección como presidente de la Cámara alta.

Sobre esta cuestión, el secretario de Organización de los socialistas ha considerado que "son muchas" las coincidencias entre los independentistas y las derechas. "A los extremistas todo le parece poco, tratan siempre de imponer una posición fundamentalista y, lo que más le duele es lo que juega a favor de la convivencia, porque les da miedo que triunfe esa opción".

Calvo: "La derecha no sabe cómo funciona el artefacto del feminismo"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha llamado este miércoles en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) al voto socialista frente a las derechas que considera que "solo son una" y que no saben cómo funciona "el artefacto del feminismo".

"Le da vueltas pero no sabe cómo se abre. Es como cuando te compras una cosa y no tiene el manual de instrucciones", ha comparado en un acto público en la localidad natal del presidente aragonés, Javier Lambán, quien también ha intervenido junto a la alcaldesa ejeana, Teresa Ladrero.

Iglesias dice que "toca cambiar muchas cosas gobernando"

Echenique: "Hay una manera muy efectiva de decirle a Sánchez con 'Rivera no' y es votar masivamente a Podemos"

El secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que no hay una manera "más efectiva" de decirle a Pedor Sánchez con quién tiene que formar Gobierno que depositando "masivamene" la papeleta de Podemos en las urnas el próximo 26 de mayo en las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

"Es la mejor forma de decirle con Rivera no", ha espetado en un acto de partido celebrado hoy en Valladolid y en el que también ha estado presente el candidato a la Junta por la formación morada, Pablo Fernández, y el aspirante a la Alcaldía Miguel Holguín, y que ha empezado dando las gracias a los afiliados y simpatizantes de la formación por hacerla "invencible".

Sánchez asegura que "ni una, ni dos ni tres siglas de la derecha frenarán el avance" que se inició el 28A

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado esta tarde en Logroño que el pasado 28 de abril votamos "avance" y, ante ello, "ni una, ni dos, ni tres siglas de la derecha van a poder frenar esta decisión de los españoles" el próximo 26 de mayo.

Además, el secretario general del PSOE ha criticado a las tres derechas porque "uno viaja al centro (PP), el otro tiene como afán superar a los azules (por Cs) y el otro sólo está preocupado por si sube o baja (en referencia a Vox)".



JxCat votará 'no' a que Iceta sea senador e imposibilita que presida el Senado

JxCat se va a unir al veto ya anunciado de ERC y la CUP a Miquel Iceta y también votará en contra de designar al primer secretario del PSC como senador autonómico, lo que sitúa esta operación política de los socialistas al borde del fracaso.

Sánchez participa este jueves en dos actos de campaña en Gran Canaria y Tenerife

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visita este jueves Canarias y participará en dos actos de campaña del PSOE en Gran Canaria y Tenerife. Así, a las 12.00 horas intervendrá en un mitin en la plaza Pilar Nuevo, de Las Palmas de Gran Canaria, junto a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a la Alcaldía, Augusto Hidalgo.

Ya por la tarde, a partir de las 17.15 horas, repetirá formato en la plaza Chimisay de Santa Cruz de Tenerife para intervenir ante militantes y simpatizantes de la mano de Torres y la candidata a la Alcaldía, Patricia Hernández.

El PP se abstendrá y no apoyará que Iceta sea senador



El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha anunciado este miércoles que su partido se abstendrá en la votación del Parlament de este jueves sobre si el líder del PSC, Miquel Iceta, es avalado o no como senador por designación autonómica, paso previo indispensable para luego poder presidir el Senado.

En un comunicado, ha argumentado que su partido se inclina por la abstención porque el PP nunca ha apostado por bloquear nombramientos de este tipo, pero ha añadido que no puede votar a favor porque tampoco "puede apoyar la candidatura de Iceta".

Feijóo, sobre el veto de ERC a Iceta: "Empiezan fuerte"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el veto de "los independentistas" catalanes a que Miquel Iceta sea designado senador en el Parlament catalán indica que "empiezan fuerte" y acredita que "son los que van a mandar".



El Sindicato de Inquilinas de Madrid responde a Villacís‏



Hola @begonavillacis



Hoy os hemos escracheado porque tu partido se niega a aprobar #LeyViviendaMadrid

En un día que debería ser de celebración para los madrileños, los amigos de Carmena y Colau han venido a acosarnos e intimidarnos



Escrache de la PAH a Casado, Almeida y Ayuso en la caseta del PP de San Isidro

Escrachazo en la caseta de @populares que no han querido firmar #LeyViviendaMadrid



Un grupo de personas con camisetas y pancartas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha realizado este miércoles un escrache al Partido Popular frente a la caseta de la formación en la pradera de San Isidro, en la que estaban presentes los candidatos del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, y a quienes se ha añadido el presidente del partido, Pablo Casado. Los manifestantes les han calificado de "buitres", "mentirosos" y "ladrones". La PAH ya avanzó que realizaría escraches a formaciones para exigir un compromiso por la vivienda y atajar el problema de la vivienda en Madrid.

El PP catalán no aclara qué votará sobre Iceta pero critica la "imprudencia" de PSC y PSOE

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, no ha aclarado su voto sobre la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico, pero ha criticado que el PSC y el PSOE han actuado con "imprudencia y tacticismo". En declaraciones en los pasillos del Parlament, ha recriminado a los socialistas "que nunca antes se había anunciado el presidente del Senado antes de que fuera senador", como sí ha ocurrido con Iceta, y considera que esto es lo que ha generado inestabilidad. Los populares catalanes tomarán una decisión este jueves por la tarde y no descartan ninguno de los tres escenarios: a favor, en contra o abstención, pero ha recordado que, al tener cuatro diputados de los 135 de la Cámara, sus votos no se prevén "decisivos".

Josep Bou, las armas y el feminismo

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado que si Barcelona contara con una policía local más armada si habría evitado el atentado de Las Ramblas de agosto de 2017. "Si la Guardia Urbana hubiese estado preparada con armas largas, no habría pasado", ha declarado.

Bou ha participado el almuerzo-coloquio 'Primera plana'. Ha defendido que la Guardia Urbana puede hacer actuaciones de prevención en el ámbito del terrorismo, y de policía judicial y en respuesta al director adjunto de El Periódico, Luis Mauri, que ha conducido el acto y que le ha interpelado sobre que un juez no ordenaría este tipo de actuaciones a la Guardia Urbana, Bou ha dicho: "En Las Ramblas, un juez no pintaba nada".

Al ser preguntado por si se considera feminista ha respondido con un 'no', y ha añadido: "Soy hijo de una madre, tengo mujer y tengo dos hijas, pero las ideologías me asustan a mí", y ha afirmado que el 80% de sus trabajadores son mujeres y de los 11 cargos, todos son mujeres.



Puigdemont se querella contra dos miembros de la JEC por excluirle de las europeas

El expresident Carles Puigdemont. - EFE

La coalición electoral Lliures per Europa (Junts) encabezada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado una querella en los juzgados de Madrid por presunta prevaricación contra los vocales de la Junta Electoral Central (JEC) Carlos Vidal y Andrés Betancor por la decisión del órgano de excluirle a él y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista a las elecciones europeas.

En la querella recogida por Europa Press, la coalición ha alegado que se dirige la acción contra Vidal y Betancor porque los dos "son miembros de la JEC a propuesta de los dos partidos políticos que presentaron sendas quejas ante dicho órgano, para que fueran excluidos", en referencia a PP y Cs, respectivamente. Sobre la decisión de excluirles ─que fue posteriormente revocada por un juzgado contencioso de Madrid─, ha indicado que fue "dictada por los dos querellados, contaminados previamente por sus respectivas posiciones ideológicas y políticas así como por su cercanía a los partidos políticos que instaron la exclusión de los tres primeros candidatos de la coalición querellante" y que fue contraria a las disposiciones legales.



Protesta contra los fondos buitre

La Asamblea Popular de Carabanchel ha protagonizado una protesta en la Pradera de San Isidro, en Madrid, contra los fondos buitre y en defensa de una Ley de Vivienda.

¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza! Para defender la #LeyViviendaMadrid, #Escrachazo porque prefieren seguir gobernando para fondos buitre y no les importa que haya desahucios en nuestra ciudad y suban los precios de los alquileres. pic.twitter.com/rrYr7be2oP — Asamblea Carabanchel (@asamcarabanchel) 15 de mayo de 2019

Desde Ciudadanos denuncian que la protesta se ha dirigido contra ellos y denuncian que "unos violentos radicales han intentado reventar San Isidro a miles de madrileños que disfrutaban con sus familias acosando a Begoña Villacís, a Rivera y a los militantes y simpatizantes de Cs", informa Marta Monforte.

Rivera pide a los ciudadanos que vayan a votar para evitar un "sablazo fiscal" de Sánchez e Iglesias

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los votantes que "no se queden en casa" y acudan a las urnas el próximo 26 de mayo para evitar un "sablazo fiscal" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Si se quedan en casa, Sánchez e Iglesias les van a meter la mano en la cartera, les van a meter un sablazo fiscal y nadie se va a poder oponer a ello", ha señalado este miércoles Rivera en declaraciones a los medios en la Pradera de San Isidro de Madrid.

Casado, en la Pradera de San Isidro

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acompañado por los candidatos de su partido a la alcadía de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. - EFE

El líder del PP, Pablo Casado, ha estado acompañado de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y Andrea Levy en la Pradera de San Isidro. Ha repetido que "hay partido', su eslogan de campaña, que ha sustituido a la cara de Casado en Génova, y ha añadido: "Pedimos humildemente que el voto se concentre en el PP, no podemos pasar de la Champions a la segunda división", informa Marta Monforte.

Carlos Sánchez Mato: "Queremos mirar a la mayoría social"

El candidato de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, ha sido el que más ha enfocado su discurso en los barrios populares. Ha asegurado que tienen "un programa político ganador" y que quieren mirar "a la mayoría social". Preguntado por las encuestas que no le dan los votos suficientes para entrar en el consistorio madrileño ha asegurado que hay algo que caracteriza a su grupo: "No nos rendimos nunca", informa Beatriz Asuar.

Y aquí nuestrxs candidatxs @carlossmato y @abrazopartio se marcan un pedazo de chotis madrileño 🎉🕺💃#ChulapasEnPie #SanIsidro2019



Sanchez dice que el veto a Iceta es el miedo al diálogo y la convivencia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, manifestó este miércoles en San Sebastián que el veto de los partidos independentistas catalanes a Miquel Iceta, “es el veto al diálogo, la convivencia y el entendimiento”. Sanchez, en un acto con los candidatos en San Sebastián, indicó que PDCat y ERC con su veto “lo que demuestran es tener miedo al diálogo y a la búsqueda de soluciones” y, sobre todo, a decirles a los ciudadanos que la independencia no es posible y que les han engañado, informa Manuel Sánchez.

ERC confirma su 'no' a que Iceta sea senador y le aleja de presidir el Senado

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmado que su partido votará 'no' a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea elegido por la Cámara catalana como senador por designación autonómica, lo que aleja al socialista de aspirar luego a presidir el Senado.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, donde ERC ha reunido a su grupo parlamentario para deliberar: "Hoy el 'no' es inevitable y nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria. Vimos el nombre en la prensa sin que hablaran antes con los grupos". "No hay cortesía parlamentaria cuando se decide encarcelar a tus compañeros de escaño. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando aplicaron el 155? No miraron a la cara de las familias de los presos cuando vinieron a este Parlament", ha afeado a los socialistas catalanes.



¿Quién mandará en la UE después de las elecciones europeas?



En la foto, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Frans Timmermans del Partido Socialista Europeo (PSE), Manfred Weber del Partido Popular Europeo (PPE)Margrethe Vestager del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Ska Keller del Partido Verde Europeo (PVE), Nico Cué del Partido Izquierda Europea (PIE) y Jan Zahradil del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Los seis candidatos de los principales grupos a presidir la Comisión Europea se enfrentan en el primer debate televisivo. Nuestra compañera Irene Benedicto repasa aquí quiénes son los cabezas de lista.



Isabel Serra hará un referéndum para abolir la tauromaquia si gana las elecciones

Isabel Serra, la candidata de Unidas Podemos, ha prometido que llevará a cabo un referéndum sobre la tauromaquia si ella es presidenta de la Comunidad de Madrid: "Queremos acabar con el maltrato animal. Es posible tener cultura y fiestas sin tauromaquia. Queremos acabar en la región con la tauromaquia", informa Beatriz Asuar. Serra ha explicado que está es una propuesta más de "un gobierno que va a ser de más partidos". La candidata, además, ha asegurado que está convencida que se formará un gobierno de izquierdas "posible para transformar la Comunidad".

Errejón y Carmena: "Cada vez vamos más lanzados"

El candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernandez, conversa con el candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid, Íñigo Errejón. - EFE

Manuela Carmena e Iñigo Errejón han llegado juntos a la Pradera de San Isidro para volver a reflejar el tándem de Más Madrid. Entre saludos a los vecinos que estaban siguiéndoles en su llegada han valorado las encuestas: "Sólo son encuestas pero nos inspiran alegría porque estamos tocando la posibilidad de gobiernos progresistas", ha valorado Errejón sobre los últimos datos. Carmena, más precavida, ha indicado que ella no es "experta" en encuestas y que se fija más en la valoración que hace los ciudadanos del trabajo del Ayuntamiento, informa Beatriz Asuar.

Cs llevará a la Fiscalía la emisión del vídeo de Junqueras en el debate de TV3

Cs enviará un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) para que traslade a Fiscalía la emisión del 'minuto de oro' del líder de ERC, Oriol Junqueras, en el debate de las elecciones europeas en TV3, como presunto delito de desobediencia de la televisión pública catalana. Lo ha anunciado el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, en declaraciones a los medios en Girona, donde ha argumentado que la emisión del vídeo pudo contravenir la decisión de la JEC de no autorizar la participación del candidato republicano en el debate, y cree que "se quebró la igualdad entre los debatientes". En el 'minuto de oro' del debate del martes en TV3 se emitió un vídeo de Junqueras, como había pedido ERC, pero no emitió el del candidato de JxCat, Carles Puigdemont, porque su formación había abandonado el debate como protesta contra la JEC.

Los políticos madrileños hacen campaña en San Isidro

Villacís anuncia que su hija nacerá el viernes en un parto programado

La candidata la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. - EFE

La candidata de Cs al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado que su hija nacerá el próximo viernes en un parto programado por consejo de sus ginecólogos, algo que tendrá lugar en el ecuador de la campaña electoral. Así lo ha avanzado durante su visita a la Pradera de San Isidro, donde ha señalado que le ha pedido al santo que "todo salga bien" en todos los sentidos. "Al final no he podido aguantar más, que es lo que hubiera querido. Pero aquí hay que hacer caso a lo que te dicen los que saben, que son los médicos", ha destacado. Además, ha señalado que este acontecimiento "supera" a la campaña, que también es mucho, y que será relevada por su equipo, subrayando que irá a votar en las próximas elecciones.

Chotis de Vox contra la alcaldesa de la capital: "Madrid, Madrid, Madrid, Carmena ya poco te queda aquí"

Los candidatos de Vox a la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de Madrid, Rocío Monasterio y Ortega Smith, respectivamente, han cantado en la pradera de San Isidro un chotis a la alcaldesa de la capital: "Madrid, Madrid, Madrid, Carmena ya poco te queda aquí. Madrid Madrid Madrid y limpiaremos las aceras ya por ti, y abriremos ese centro que cerraste, arruinando al comerciante y que sólo quería vivir", han cantado ambos candidatos junto al director de campaña, Iván Espinosa de los Monteros.

Intelectuales y políticos impulsan un manifiesto de apoyo a Iceta

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. - EFE

Intelectuales, artistas, empresarios y políticos se han adherido a un manifiesto que pide a los partidos catalanes que no impidan la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico para que pueda ser nombrado presidente del Senado, y que en pocas horas ha logrado 1.200 firmas. Entre los firmantes figuran el secretario general de UGT, Josep María Álvarez; la actriz Rosa María Sardá; el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu; la exministra Ángeles González Sinde; el presidente de Aena, Maurici Lucena; el jurista Xavier Arbós; el exeditor de Anagrama Jorge Herralde y la catedrática de Ética Victoria Camps. El manifiesto ha sido impulsado, entre otras entidades, por la Plataforma Amics de Miquel Iceta, que nació en 2017 para apoyar al líder socialista en las autonómicas de ese año.

Iceta consideraría una "aberración democrática" que el Parlament no le elija senador

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este miércoles que sería una "aberración democrática" que el Parlament de Cataluña vetara su elección como senador por designación autonómica, lo que le impediría optar a la Presidencia del Senado.

La Junta Electoral Central autoriza dos entrevistas a Forn

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado "por motivos de urgencia" dos entrevistas a Joaquim Forn, candidato de JxCat a la Alcaldía de Barcelona y preso preventivo en Soto del Real juzgado en el Tribunal Supremo por el 'procés', atendiendo al informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre horarios del centro penitenciario y disponibilidad de la única sala de videoconferencias.

Barcelona en Comú presenta 'Filla del Guinardó', una canción en apoyo a Ada Colau



BComú ha estrenado este miércoles una rumba sobre la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, llamada Filla del Guinardó y con las voces de Nacho Vegas, Andrea Motis, Marinah, Miqui Puig y DeCarmela, que cantan sobre la trayectoria de Colau, nacida en este barrio barcelonés. El vídeo muestra etapas de la trayectoria de Colau, incluyendo la de portavoz de la PAH y la de alcaldesa de la capital catalana, con momentos de ella con los políticos estadounidenses Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, combinadas con imágenes de la ciudad y con miembros de su lista. BComú hará de esta pieza su canción de campaña.

Ayuso critica que a veces se "da la vuelta" a sus palabras

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que en muchas ocasiones se "da la vuelta" a sus manifestaciones para dar a entender lo contrario de lo que defiende. Ella, asegura, es una persona "sensata" y "moderada" que está "a favor" de la mujer, de la baja maternal, la vida nocturna en la ciudad, del Orgullo LGTBi y "en contra" de los atascos.



Gabilondo: las encuestas son "el impulso" para que PSOE, con prudencia, pueda aglutinar el cambio político

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado que las encuestas que dan a su candidatura como la primera fuerza política en la región genera "ilusión" y "responsabilidad" para con ese "impulso" poder "aglutinar" fuerzas para un gobierno de cambio, pero se muestra "prudente" porque "queda mucha" campaña y ahora "las urnas están vacías".



Villacís: Carmena “no se merece” revalidar el cargo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, preside el desfile militar en el acto de izado solemne de la bandera en la plaza de Colón de Madrid, con motivo de la festividad de San Isidro. - EFE

La candidata de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado que las encuestas dicen que "absolutamente todos" tienen que movilizarse para acudir a votar en las próximas elecciones, ya que los madrileños "no se pueden permitir otros cuatro años del Gobierno de Manuela Carmena", subrayando que a su juicio la alcaldesa madrileña \"no merece\" revalidad su cargo. Así lo ha señalado antes de entrar al acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en los Jardines de Cecilia Rodríguez en el que se ha pronunciado sobre la encuesta de SigmaDos para El Mundo en el que se indica que Carmena revalidaría la Alcaldía con el apoyo del PSOE.



Ayuso ve disparidad en las encuestas

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que existen disparidad de resultados en los diferentes sondeos y que en las elecciones del 26 de mayo está en juego dos modelos para Madrid, el de la libertad y el progreso que defiende frente a la izquierda que quiere "subir impuestos" y sus socios "radicales" que hablan de expropiar viviendas y fomentar la okupación.



Errejón "acaricia la posibilidad de un gobierno decente en Comunidad"

El candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha destacado, tras conocer la encuesta publicada en El Mundo que se está "acariciando la posibilidad de tener un gobierno justo y decente en la Comunidad" y ha llamado a la movilización masiva del "Madrid decente, trabajador y humilde". A su llegada al parque del Retiro, donde el Ayuntamiento de Madrid entrega las Medallas de Oro de la ciudad, Errejón ha señalado que las encuestas indican que hay "un clima que está marcando la diferencia esta campaña". "Tenemos una oportunidad histórica. Hace cuatro años recuperamos un Ayuntamiento del que sentirnos orgullo porque es justo, transparente y amable y ahora tenemos la oportunidad histórica, después de un cuarto de siglo de desgobierno, de corrupción del PP, de tener un gobierno justo y decente en la Comunidad", ha declarado.

Borrell pide a ERC que recapacite y levante el veto a Iceta en el Senado

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, saluda a los simpatizantes a su llegada a un acto de campaña en Fuerteventura. - EFE

Josep Borrell ha expresado su preocupación por la decisión de ERC de impedir que el líder del PSC, Miquel Iceta, sustituya a José Montilla como senador autonómico por Catalunya, y ha pedido a los nacionalistas que recapaciten y levanten su veto. "Es inconcebible", ha denunciado Borrell en una entrevista en TVE, en la que ha empleado un símil futbolístico para rechazar la actitud "irredenta" de los nacionalistas, que supone un "obstáculo" para restablecer la normalidad.

Según ha argumentado, "es como si un entrenador decide hacer un cambio en su equipo, un jugador por otro, y los jugadores del otro equipo se reúnen y deciden votar si aceptan o no aceptan al jugador". "Pero, ¿dónde se ha visto esto?", ha preguntado el ministro, que ha defendido la idoneidad para ser senador y presidir la Cámara Alta de Iceta, a quien "no se le pueden poner ningún tipo de objeciones desde el punto de vista racional y objetivo".

Vox incluye en su programa la desaparición de las CCAA y la creación de un Estado unitario

Vox ha incluido en su programa para las elecciones autonómicas la desaparición de las comunidades autónomas y la creación de un Estado unitario, con un solo Gobierno y un solo Parlamento que "reconozca e integre" los hechos diferenciales. El partido liderado por Santiago Abascal ha hecho público en su sus programas para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Con esto se diferencia del pasado 28 de abril cuando concurrió a las generales sin un programa concreto, basando todas sus propuestas en el documento de '100 medidas' que ya aprobó hace siete meses.



Resultados del sondeo de 'El Mundo'

De acuerdo a la encuesta publicada por El Mundo, en el mejor de los casos el PSOE lograría 42 escaños (el 29,7% de los votos) en la Comunidad de Madrid; 14 Más Madrid (10,1%) y 13 Unidas Podemos (9,4%), con lo que rebasarían en dos diputados la mayoría absoluta, establecida en 67. Por contra, PP, con 31 (21,7% de los votos); Ciudadanos, con 25 (18,1%) y Vox, con 10 (7,5%), llegarían a 66 representantes en el mejor de los casos. Respecto a las pasadas elecciones autonómicas, el PP perdería 17 diputados; el PSOE ganaría cinco; Unidas Podemos restaría 14 y Ciudadanos crecería en ocho representantes.

Ángel Gabilondo es, según la encuesta, el líder más valorado con 6,08 puntos entre 1 y 10, seguido de Íñigo Errejón, con 5,10; Ignacio Aguado (Cs), con 5,02; Isabel Serra (UP), 4,48; Isabel Díaz Ayuso (PP), 4,29 y Rocio Monasterio (Vox), con 3,37 puntos. Para la Alcaldía, el ranking de líderes más valorados lo encabeza Manuela Carmena 5,72 puntos; Pepu Hernández (PSOE), le sigue con 5,43; Begoña Villacís (Cs), 5,38; José Luis Martínez-Almeida (PP), 4,61; Carlos Sánchez Mato (IU-Madrid en Pie), 4,29 y Javier Ortega Smith (Vox), 3,21.

El PP perdería la Comunidad de Madrid en favor del PSOE; Carmena repetiría como alcaldesa



El PP perdería el gobierno de la Comunidad de Madrid en favor del PSOE, y Manuela Carmena repetiría como alcaldesa de Madrid según se desprende de los datos de una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. El estudio asegura que el PSOE encabezado por Ángel Gabilondo podría gobernar si pactara con Más Madrid, de Íñigo Errejón, y Unidas Podemos, con lo que la izquierda podría gobernar de nuevo en Madrid 24 años después.

Respecto al Ayuntamiento de Madrid, los resultados de la encuesta otorgan a la formación encabezada por Manuela Carmena, Más Madrid, 22 escaños (34,8% de los votos); 14 al PP (21,6%); 10 al PSOE (16,6%); otros 10 a Cs y cuatro a Vox (6,7%), en el mejor de los casos. La mayoría absoluta en el consistorio madrileño está establecida en 29 concejales, con lo que la suma de Más Madrid y PSOE la superaría en tres en el mejor de los casos y Carmena repetiría así como alcaldesa de la capital de España.