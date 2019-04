La campaña electoral termina y las urnas son ya una realidad palpable por los ciudadanos. En estas dos semanas, los políticos han presentado sus programas, han paseado sus rostros por pueblos, que seguramente olvidarán al comenzar la legislatura, y han debatido hasta en dos ocasiones frente a las cámaras. Durante estos quince días, entre las exaltaciones patrióticas de la derecha y los discursos alternativos de la izquierda, la crisis climática ha aparecido en escena como uno de los problemas sociales del momento.

Sin embargo, ¿qué han planteado los políticos durante la campaña para combatir el calentamiento global? El grupo ecologista Greenpeace ha intentado resolver esta pregunta a través de un trabajo de más de 180 horas de escuchas de declaraciones. El resultado muestra que, pese a que el cambio climático y el ecologismo han entrado en escena, no hay un compromiso unánime para actuar.

Estas son las prioridades climáticas que cada candidato ha mostrado en campaña.

Albert Rivera



Albert Rivera./Greenpeace

Del análisis recogido por el grupo ecologista tan sólo se pueden encontrar cuatro declaraciones de Rivera que estén relacionadas directamente con la crisis ecológica actual. Entre sus propuestas destaca el impulso de un "fondo de inversiones tecnológicas para que este país lidere la creación de empleo verde". Pero al candidato de Ciudadanos lo que más le preocupa es la movilidad. La mayoría de los partidos llevan en sus programas puntos para intentar alcanzar un modelo basado en los transportes libres de emisiones. Rivera, según el estudio de Greenpeace, apuesta todo a las motos.

“Hablamos mucho de la movilidad, del tráfico, de los atascos y se nos olvida que las motos son un aliado de la movilidad, de la sostenibilidad y un aliado para tener ciudades más limpias”, decía el presidente del partido liberal, olvidando que estos vehículos se nutren de energías fósiles. Durante estas dos semanas de carrera electoral, el político ha convertido el motociclismo en una de sus banderas y ha prometido una reducción de la presión fiscal para este tipo de transportes.

Pablo Iglesias



Pablo Iglesias./ Greenpeace

Desde Unidas Podemos han apostado todo al medio ambiente. Tanto, que el pilar central de su programa se basa en 43 puntos verdes para avanzar hacia un escenario sin energías fósiles. Según el trabajo de Greenpeace, el candidato del partido morado ha tratado de manera activa su compromiso con la erradicación de la pobreza energética y prometido la creación de una empresa pública que regule los precios de la luz y se sustente en las renovables.

Pablo Casado



Pablo Casado./ Greenpeace

Al igual que Rivera, Casado ha centrado parte de su discurso de medio ambiente en el área de movilidad. Sin embargo, sus palabras, que sólo se hacen eco del propio programa del PP, han ido contra las restricciones al diésel. “Cuando sea presidente del gobierno no voy a suprimir el diésel”, “La Ministra de Transición Ecológica que no conduzca un motor diésel pero que no prohíba a los que tenemos un coche diésel” o “seis motores diésel nuevos contaminan menos que un motor gasolina de hace diez años”, son algunos de los ejemplos.

El candidato conservador ignora los datos de la propia Unión Europea, que ha advertido del problema climático que suponen las emisiones de los vehículos impulsados por este tipo de carburantes. Además, según un estudio de Ecologistas en Acción, “en una ciudad como Madrid, el tráfico rodado es responsable de casi el 80% de las emisiones de óxido de nitrógeno, de las cuales el 80% son responsabilidad del diésel”.

Pedro Sánchez



Pedro Sánchez./ Greenpeace

El presidente del Gobierno y candidato socialista no ha tenido demasiadas intervenciones relacionadas con la emergencia climática. Sin embargo, en el cómputo de declaraciones recopiladas por la organización ecologista, destaca su “compromiso” para alcanzar un sistema económico basado en las cero emisiones.

Además, Sánchez defiende la fiscalidad verde para “cambiar las costumbres” de la sociedad. El líder socialista ha puesto en el centro del debate el futuro de las generaciones venideras, en un guiño a las movilizaciones por el clima de los jóvenes europeos.

Santiago Abascal



Santiago Abascal./ Greenpeace

El análisis, no recoge ninguna declaración del candidato ultraderechista que pueda hacer referencia directa o indirecta al calentamiento global. En cualquier caso, desde Greenpeace señalan que el discurso de Abascal, centrado sobre todo en la identidad y la patria, ha aludido en varias ocasiones a la caza y a la tauromaquia.

“Hemos venido a para defender la libertad de la gente del campo, para vivir como siempre han vivido, con sus tradiciones, con la caza, con la tauromaquia [...] Es de sentido común apostar por esa España rural”, dijo en uno de sus primeros mítines en Valladolid.

*Puedes consultar aquí toda la recopilación de frases elaborada por la organización ecologista.