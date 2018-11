“Hace falta un partido que proteja a los animales desde las instituciones”. Con esta frase resume Eva Ramos la idea que le ha llevado a encabezar la candidatura del PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) a las próximas autonómicas andaluzas, a las que la formación animalista concurre por tercera vez. En las primeras, en 2012, obtuvo 8.619 votos. Posteriormente, en las de 2015 cuadruplicó los resultados de 2012 y logró 31.840 votos. El CIS le da para estos comicios una expectativa de voto por encima del 2% en Andalucía, y un 3% en Jaén y un 3,7% en Málaga, por lo que no pierden la esperanza de lograr su objetivo: entrar en la institucionalidad de una vez para "incluir en la agenda política la necesidad de un trato digno para los animales, denunciando las injusticias a las que se les somete y proponiendo alternativas para conseguir un marco legal que les ampare".



Para ellos nunca ha sido fácil. Y menos en Andalucía, una tierra donde el toreo tiene un arraigo casi telúrico. El PACMA nació en 2003 como partido antitaurino, y luego se convirtió en lo que es hoy, en una referencia para todos y todas las animalistas. Su logo hace honor a sus raíces: representa la silueta de un toro con fuertes cuernos que mira a un pájaro de color verde pastel. El PACMA persigue la erradicación de la tauromaquia.



"Los toros son el máximo exponente del maltrato animal. Todo el mundo sabe que la tauromaquia se va a acabar"

Ramos, en conversación telefónica con Público desde Málaga, la ciudad en la que vive y la provincia por la que se presenta a estas elecciones, se muestra optimista al respecto: "Las corridas de toros son el máximo exponente del maltrato animal. No creo que la tauromaquia esté más arraigada aquí que en otras comunidades. En Andalucía también se está viendo el cambio de sensibilización hacia los animales y lo he podido vivir en mí misma. Hace 15 años cuando decías: 'Ya verás cómo algún día acabamos con las corridas', nadie te hacía caso. Poco a poco han ido tomándonos en serio. Ha llegado un momento en que incluso el sector taurino ya lo tiene asumido. Todo el mundo sabe que la tauromaquia se va a acabar. Nos dicen ‘Sabemos que se va a acabar, dejad que muera por sí misma’. Pero nosotros seguiremos trabajando para que termine cuanto antes”.



Eva Ramos es licenciada en Derecho, Máster en Criminalidad e Intervención Social en Menores y Titulada Superior en Lengua Francesa. En 2011 fue cuando comenzó a darse cuenta de la necesidad de reformar las leyes para proteger a los animales de las crueldades humanas ,tras conocer un caso de maltrato sobre un cachorro que fue muy difundido en internet. "Fue cuando descubrí que si localizaba a su maltratador lo único que iba a pagar era una multa. Me indignó saber que se puede cometer un acto tan atroz y que todo acabe en una simple multa", dice a Público.

En su vida personal, los animales aparecieron tarde. "De niña, no tenía mucho interés por los animales. En mi casa no había. Mi madre siempre había dicho que le gustaría tener un gato y cuando lo tuvo cuando yo ya fui mayor. Sin embargo, fue gracias a la relación que tuve con esa gata, cuando me di cuenta de que los animales son seres sensibles, como nosotros. Pueden estar tristes, ser felices, sufrir. Llegué a una conclusión muy simple: si a mi gata le clavaran algo, le dolería. A un toro de la misma manera. Fue así como empezó".

Ramos, por su formación jurídica, formó parte del equipo impulsor de la Iniciativa Popular No Al Maltrato Animal, que presentó 400.000 firmas en el Congreso por el endurecimiento de las penas por maltrato animal y la adhesión de España a la Convención Europea de Protección de Animales. "Admitieron a trámite la Iniciativa y nos contestaron que sí, que iban a endurecer las penas, y así se hizo en 2015. Pero aún siguen siendo penas de menos de dos años de prisión, insuficientes porque se pueden sustituir por penas de multa. Los animales están desprotegidos y desamparados legalmente. Ahí me di cuenta de que era necesario un proyecto político, llegar a las instituciones, para presentar iniciativas y hacer los cambios legislativos necesarios para proteger a los animales". Así que comenzó a colaborar con el PACMA.

La Ley Cero

Y en los últimos tiempos se ha encargado de elaborar la que denominan Ley Cero, que pretende proteger a todos los animales del maltrato. "El partido decidió que PACMA tuviera una ley de bienestar y protección para los animales. Me encargaron su elaboración. Nos hemos reunido con todos los partidos para presentársela, pero ninguno se ha atrevido por ahora a llevarla adelante. La ley cero sería muy avanzada en España. Prohíbe la tauromaquia, los circos, todos los espectáculos con animales, los zoológicos, los acuarios".

Ramos destaca al respecto estos detalles: "El sacrificio cero es posible. En el caso de la vida salvaje, estamos en contra de la cautividad con fines de entretenimiento. Los zoológicos podrían ser reconvertidos en centros de recuperación y rescate, para después tratar de reinsertar a los animales en la naturaleza. En el caso de los animales silvestres, los que no viven bajo la posesión de las personas, queremos terminar con la caza y que se prohíba el uso de animales como instrumentos de caza".

"Las camadas indeseadas son una de las principales causas de abandono. Hay que poner solución a eso"

"Y para los animales considerados de compañía, -prosigue la candidata del PACMA- proponemos, por ejemplo, la esterilización obligatoria. Las camadas indeseadas son una de las principales causas de abandono. Las protectoras recogen camadas y camadas, hay que poner solución a eso. Además, cuando acaba la temporada de caza, no hay más que acercarse a una protectora de animales para saber cuántos se abandonan. Galgos, podencos. Nos parece totalmente irracional que se sacrifiquen miles de animales en las perreras municipales y que se vendan otros en tiendas. No puede ser que mientras se está sacrificando a un animal, se esté vendiendo otro en una tienda. Queremos que se prohíba la compraventa de animales. También está detrás todo el tema de la explotación de animales para la cría. Si de verdad se quiere solucionar un problema, hay que tomar medidas valientes, las necesarias".

¿Cuál es el país más avanzado en estos temas? ¿Hay algún espejo en que mirarse? "Podemos mirar hacia Holanda, es el país que tiene las leyes más avanzadas. Allí el partido animalista holandés cuenta con 4 diputados. Y ahora tenemos también un referente en Portugal, que también cuenta con un diputado. Una sola persona puede hacer mucho. El diputado del partido animalista portugués ha conseguido que se prohíban los circos con animales en todo el país". El ejemplo le sirve para pensar en lo que supondría entrar en el Parlamento en Andalucía: "Ahora nos vemos limitados. Nos gustaría tener representación para poder presentar iniciativas y proposiciones de ley. Eso ya será otra historia, un antes y un después para los animales".

"No tenemos limitaciones. Nos vota gente de todas las ideologías con conciencia hacia los animales"

El programa de PACMA no solo se ocupa del bienestar animal, aunque, obviamente, es su principal compromiso. "Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, con la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural de Andalucía. Sobre Doñana, llevamos una propuesta muy elaborada, por ejemplo", destaca Ramos. Las principales propuestas del PACMA son así: nueva ley de bienestar y protección de los animales, el fin de la tauromaquia y de los festejos populares en los que se utilicen animales. El fin de la caza, "práctica que acaba con la vida de millones de animales". El aseguramiento del sistema público de empleo, la sanidad y la educación para todos. Y el freno al cambio climático, "antes de que sea demasiado tarde". Sus propuestas se pueden consultar aquí. "No tenemos limitaciones. Nos votan personas de todas las ideologías, personas con sensibilidad hacia los animales. Nuestra razón de ser es esa. Hace falta un partido que proteja a los animales desde las instituciones", afirma Ramos.

En el ámbito de la fiscalidad, el PACMA propone la creación de un impuesto sobre los alimentos de origen animal. "El consumo de alimentos de origen animal está estrechamente vinculado al cambio climático. Es la segunda causa de contaminación. Por tanto, una de las propuestas que hacemos es la reducción del consumo de alimentos de origen animal, mediante, entre otras medidas, un impuesto climático por el que todos los alimentos de origen animal estén gravados, en función de lo que contamine su producción".

La Plegaria del Pájaro

Cuando se le pide a Ramos que recomiende alguna referencia cultural animalista, recurre a Blas Infante, considerado el padre del andalucismo, y a su Plegaria del Pájaro. "Yo desconocía esta faceta de Blas Infante, hasta que vi, en el centro de menores donde hice las prácticas de mi Máster en Criminalidad e Intervención social en menores, la plegaria colgada en una de las aulas. Me llamó la atención y entonces busqué más información. Blas Infante era un animalista, una persona avanzada a su época en cuanto a respeto a los animales. Existen diferentes manuscritos que demuestran el amor y el respeto que profesaba a los animales. Entre sus documentos personales se conserva un poema antitaurino y un manuscrito titulado Los mandamientos de Dios en favor de los animales”.

Con La plegaria del Pájaro, ya en 1924, Infante ya trató de concienciar a los niños y niñas para que no cazaran pájaros, ni derribaran sus nidos, ni los enjaularan. Este texto, que dice así, aún perdura en azulejos de las fachadas de algunas escuelas andaluzas:

“Niño:

Tú que algunas veces me martirizas, mírame bien. Yo soy el protector más importante de la agricultura. Yo enseñé a los hombres el arte de la cestería, mostrándoles mi nido.

Te he sugerido la idea de volar como yo, y has construido dirigibles y aeroplanos. La inmensa variedad de mis nidos te ha sugerido multitud de ideas.

No me hagas morir para lucirme vanidosamente en tu sombrero. Yo destruyo a millares los insectos que constituyen las plagas de las legumbres, los cereales y las frutas, que son tus mejores alimentos.

No me hagas víctima inocente de tu deporte de caza. Yo distraigo con mi dulce y armonioso canto tus horas de fastidio.

No destruyas mi nido, que es el santo hogar de mis pequeños hijos. Si eres bueno, como creo, no me tengas preso entre alambres, no me hagas mal y andaré más cerca de ti”.