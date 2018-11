La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, lanzó anoche y esta mañana, después de haber suspendido un mitin en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ante la protesta con actitudes violentas de un grupo de taxistas -de los que varias asociaciones del taxi se desvincularon de inmediato- sendos alegatos en contra de la crispación. "El odio, la crispación, el encanallamiento y este tipo de actitudes que quiebran la confianza y la convivencia y que nos llevan a situaciones límites como la de hoy no caben en una democracia como la nuestra. Ese grupo de violentos no representa al conjunto del sector del taxi”, manifestó Díaz a los pocos minutos de la suspensión del acto en el autobús de periodistas que sigue de cerca sus mítines. Entre anoche y esta mañana, todos los partidos defendieron la libertad de expresión.

Los socialistas andaluces recibieron el rápido apoyo de Ferraz, que, con el presidente Sánchez en Cuba, llegó en un tuit de la vicesecretaria general, Adriana Lastra, “Es inaceptable que un acto violento haya impedido la libertad de expresión a nuestros compañeros y compañeras del PSOE de Andalucía. Tenéis nuestro cariño y apoyo. Adelante Susana Díaz. Más democracia. #MásAndalucía”. También reaccionó con rapidez el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, quien también en su cuenta de Twitter, escribió: “En un Estado democrático, la reivindicación legítima de los derechos laborales no puede nunca impedir la libre expresión de los demás”.

Los líderes de las dos fuerzas emergentes, Juan Marín, por Ciudadanos, y Teresa Rodríguez, por Adelante Andalucía, esperaron a encontrarse con los reporteros y reporteras esta mañana para opinar. El presidente de Ciudadanos condenó en Tele 5 los “actos violentos”: “Creo que son unos hechos lamentables que nosotros condenamos porque el derecho de alguien a reivindicar cualquier cuestión que considere justa no puede impedir la libertad de expresión. No tiene más palabras que de condena”, zanjó.

Por parte de Adelante Andalucía no fue Teresa Rodríguez quien ejerció de portavoz, sino que delegó la respuesta en Antonio Maíllo, el número dos de la candidatura. En declaraciones a los periodistas, también reivindicó la libertad de expresión. Dijo: “Lo que no queremos para nosotros no lo queremos para nadie. Todo el mundo tiene derecho a celebrar sus actos y presentar sus propuestas con normalidad”. ¿Pero condena la protesta de los taxistas?, se le repreguntó. Maíllo insistió: “Nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga derecho a exponer sus actos y sus programas y estoy convencido de que así va a ser de aquí al final de la campaña. [...] Todas las formaciones políticas tienen derecho a exponer sus programas y desarrollar sus actos con normalidad”.

Pasamontañas

"Fue lamentable y no cabe en una democracia, cuando participantes en una protesta aparecen con las cabezas tapadas con pasamontañas no buscan nada bueno. Ayer podía haber ocurrido algo mucho más grave si no tomamos la decisión de suspender”, afirmó Díaz, para luego agradecer a los sindicatos, organizaciones y partidos que "han condenado la violencia que no cabe en nuestra democracia”.

Un grupo de taxistas bloquea la entrada del teatro Romero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde iba a celebrar un mitin electordl Susana Díaz. E.P

"Violentar la democracia y privar de la libertad de defender las cosas en las que uno cree no cabe en una campaña electoral ni en un país y una tierra como la nuestra. Yo no le deseo a nadie este tipo de actitud, a ningún partido y a ningún candidato”, remachó.

Díaz: "Violentar la democracia no cabe en una campaña electoral"

Díaz quiso desvincular a los taxistas y sus reivindicaciones del grupo que acudió anoche a San Juan. ”Todos tenemos claro que los violentos que ayer pusieron en peligro la seguridad de las personas no representaban al conjunto del sector del taxi y de hecho hay organizaciones que se han desmarcado", si bien ha querido dejar claro que "es evidente" que los participantes en la protesta violenta "tendrán que pagar la responsabilidad de lo que han hecho porque ese tipo de cosas no pueden quedar impunes".