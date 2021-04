No habrá reproches por parte de Unidas Podemos al resto de candidaturas de la izquierda en las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero eso no quiere decir que no haya condiciones a la hora de formar un gobierno. El secretario general y candidato de la formación morada a los comicios autonómicos ha evitado este miércoles lanzar cualquier reproche o destacar cualquier diferencia con las candidaturas de Ángel Gabilondo (PSOE) y de Mónica García (Más Madrid), ya que, según ha explicado, esto es un "factor desmovilizador" que podría perjudicar mucho a los partidos progresistas.

Lo que sí ha querido dejar claro el líder de Podemos es que, pese a que se muestra convencido de que habrá un acuerdo si las formaciones de izquierdas suman para conformar un ejecutivo autonómico, hay cuestiones programáticas "indiscutibles" que se tienen que plasmar en un acuerdo. En una entrevista en Espejo Público Iglesias ha sido preguntado por la promesa de Gabilondo de no tocar la fiscalidad en esta legislatura si llega a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Cuando tengamos que hacer un acuerdo para un gobierno de izquierdas hay cosas indiscutibles: un gobierno de izquierdas tiene que apostar por una fiscalidad justa, por la Educación y la Sanidad públicas, por cumplir con la Constitución para que haya un sistema redistributivo… Cuando negociemos un programa de gobierno es necesario que haya una fiscalidad acorde con la Constitución. Pero estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo todo", ha afirmado el líder de Podemos.

El candidato del espacio confederal ha insistido en varias ocasiones en que los partidos progresistas no pueden entrar en esta campaña en una dinámica de confrontación y ha reiterado, como en otras ocasiones, que no tendrá "una mala palabra" para Gabilondo y García. "Tenemos que cooperar todas las formaciones de izquierdas para sumar. Es una torpeza entrar en una dinámica de enfrentamientos que no es buena; la gente es consciente del efecto desmovilizador que tiene ver a la izquierda peleándose", ha dicho.

En esta línea ha defendido que el objetivo de esta campaña es "movilizar" a aquellos barrios, distritos y municipios de la Comunidad de Madrid que históricamente tienen niveles más bajos de participación ya que, a su juicio, es la única posibilidad para que haya un gobierno distinto al de Isabel Díaz Ayuso y Vox.

"No hay que hacer una campaña hablando de partidos, sino movilizando. Esto no va de pedir el voto para un partido, sino de movilizar para que el Madrid trabajador no deje que el barrio de Salamanca decida la educación o la sanidad de sus hijos", ha asegurado.

Preguntado sobre si las elecciones se han reducido a un enfrentamiento directo entre Ayuso y Gabilondo que ha dejado al margen candidaturas como la de Unidas Podemos, Iglesias ha asegurado no compartir este análisis: "Solo hay que ver la agresividad que despliega el PP contra nosotros. Ayuso cambió su lema de campaña cuando yo me presenté a las elecciones y recurren continuamente a la Junta Electoral Central para tratar de impugnar nuestra candidatura", ha defendido Iglesias.