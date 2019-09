El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "enfermedad social" que "alguien no pueda visitar una comunidad autonóma por tener una ideología o por defender la libertad", en respuesta a la propuesta de Bildu de pedir en el Parlamento vasco el veto del PP, Ciudadanos y Vox durante la campaña electoral.

Pablo Casado ha realizado estas manifestaciones antes de acudir, en Logroño, al tradicional acto del 'Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera', que se enmarca en las fiestas de San Mateo de la capital riojana. Ha estado acompañado de la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, y del presidente de los 'populares' riojanos, José Ignacio Ceniceros.

Ha señalado en relación a la propuesta de Bildu, que "yo no soy importante para ir o no, que por supuesto voy a seguir yendo, sino que es un símbolo de lo que está pasando demasiadas veces en el País Vasco".

De hecho, ha lamentado que "hay quien no es grato por ser hijos de guardias civiles, hay funcionarios que no son gratos por no hablar la lengua cooficial, y hay familiares que no son gratos porque tienen que irse del País Vasco porque no comulgan con el nacionalismo excluyente".



Para Casado "es triste" que Bildu "haya sido imprescindible para llevar al Gobierno de Navarra al PSOE". Por ello, ha asegurado que "nadie puede dormir tranquilo si Bildu tiene una posición relevante en la política española", por lo que "es hora para que todos los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, hagamos una reflexión de que en Democracia no todo es asumible".

Según él, "un partido que nos quiere echar de un parte tan importante de España, que además no ha condenado los 800 asesinados de la banda terrorista ETA, no puede ser socio ni en Navarra, ni en País Vasco, ni en ningún lado".

Ignacio Aguado, "indignado" por la iniciativa de Bildu

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado este sábado que su partido recorrerá todos los rincones de España en campaña electoral aunque les "intenten amedrentar" los "amigos de ETA" y del "independentismo".

Ignacio Aguado ha hecho estas declaraciones a los medios durante la celebración de la segunda edición de los Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas.

EH Bildu ha presentado en el Parlamento vasco una proposición no de ley en la que pide que en la próxima campaña de las elecciones generales los partidos estatales "no tensionen la convivencia y no usen Euskal Herria para sacar votos en España".

El secretario de Política Autonómica de Ciudadanos ha mostrado su "indignación" ante esta iniciativa de EH Bildu. "Pueden seguir sin condenar los atentados terroristas, pueden seguir buscando alianzas con Sánchez, pueden seguir brindando en Navidad con cava con el PSOE, pero desde luego no van a conseguir que haya demócratas que no vayan a cualquier rincón de España", ha añadido.

Asimismo, Aguado ha aseverado que Ciudadanos seguirá yendo al País Vasco o a Navarra y "a todos los lugares donde los amigos de ETA o donde los amigos del independentismo nos intenten amedrentar o intenten decirnos que no quieren que estemos".

El también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado de "indignos" estos planteamientos políticos y ha afirmado que "fuera de campaña" seguirán visitando Alsasua, Rentería o Vic, "por mucho que le pese a Arnaldo Otegi".