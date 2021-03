El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, anunció este jueves que si llega al Gobierno madrileño prohibirá a todos los ayuntamientos de la región la venta de vivienda pública tanto a los llamados fondos 'buitres' como a fondos de inversión.

Gabilondo explicó que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas y él está dispuesto a ejercerla "para que el derecho a la vivienda sea una derecho real", dijo.

Para ello, anunció que el próximo domingo, acompañado por el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentará su programa político para afrontar el grave problema de la vivienda que sufre Madrid, cno propuestas concretas y detalladas. Además, ante el malestar que hay en la militancia del PSOE de Madrid, también informó de que el próximo sábado, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; presentará la candidatura completa de los socialistas.

Gabilondo: "Ya no le pido (a Ayuso) que no me insulte a mí, le pido que no insulte a nadie"

También el candidato socialista insistió en que se mantendrá en una campaña de propuestas y sin descalificaciones, y pidió a la actual presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haga lo mismo. "Ya no le pido que no me insulte a mí, le pido que no insulte a nadie", dijo.

Todas estas manifestaciones las hizo Gabilondo durante la presentación de Irene Lozano, la todavía secretaria de Estado para el Deporte, como el nuevo fichaje de las listas del PSOE.

Lozano, en su intervención, manifestó que su intención en este proyecto es contribuir a "una política de transparencia y de rendición de cuentas" ante la ciudadanía, cambiando la dinámica de los que han sido los Gobierno del PP en Madrid en las últimas décadas.

Para Lozano "hay que acabar con el pasado de corrupción y futuro de turismo de borrachera" que, en su opinión, representa y propone la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.