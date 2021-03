El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tiene claro que la batalla por ganarles la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y a Vox será muy complicada, por la fuerza con la que el PP y la ultraderecha acuden a las elecciones del próximo 4 de mayo; pero también tiene igual de claro que si las fuerzas progresistas son capaces de movilizar "a la izquierda y a la gente de los municipios y de los barrios humildes" tienen "muchas posibilidades de que el 4 de mayo haya un gobierno de coalición progresista en la Comunidad de Madrid".

Unidas Podemos ha reunido este sábado a su Consejo Ciudadano Estatal para analizar la situación en la que la formación concurre a los comicios autonómicos y blindar su estrategia en una batalla electoral en la que no solo se juegan gran parte del capital político del espacio confederal, sino el futuro "de la Comunidad de Madrid y también del resto del Estado".

Para Iglesias, que ha intervenido al principio del Consejo Ciudadano, Madrid "es el único bastión de la derecha corrupta", una derecha que "ha convertido a la región en un lugar para enriquecerse al calor de la burbuja inmobiliaria y de las grandes constructoras". "Es en Madrid donde se han atrincherado para resistir los cambios que se están produciendo en España y han erigido a Isabel Díaz Ayuso como la líder de la oposición al Gobierno de España", ha defendido el vicepresidente segundo.

Durante su intervención ha hablado, sin referirse a ello expresamente, del desánimo que puede cundir entre el electorado progresista respecto a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, y ha puesto el ejemplo de Unidas Podemos para reivindicar que los "mensajes de resignación" que las derechas tratan de imponer no se corresponden con la realidad.

"La propia existencia del Gobierno de coalición es, en sí misma, un éxito de Unidas Podemos. Durante años, desde distintos lugares y tribunas, se nos repitió una y otra vez que un espacio político como el nuestro jamás alcanzaría responsabilidades de gobierno. Es evidente que no fue nada fácil y no hace falta relatar lo que costó, pero lo conseguimos", ha defendido el vicepresidente segundo del Ejecutivo.

"Por eso, cada vez que alguien nos diga que algo no se puede, habrá que tener en cuenta que no responde a un principio de realidad, sino a un intento de que nos resignemos", ha añadido, y ha puesto en valor las políticas y los cambios que se han dado a raíz de la conformación del Gobierno de coalición con el PSOE. No solo ha reivindicado medidas concretas como los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o la reciente aprobación de ayudas directas a empresas y a pequeños y medianos empresarios ("El terrible Gobierno socialcomunista ha destinado a las empresas 7.000 millones, Isabel Díaz Ayuso, cero"), sino también el cambio político que supone la construcción y refuerzo del bloque de legislatura que las ha hecho posibles.

"Solo la mayoría progresista da estabilidad"

"Todo esto lo hemos hecho siendo capaces de construir una mayoría parlamentaria progresista que es histórica. Una mayoría de fuerzas políticas diversas, con identidades plurales, con acentos y con lenguas diferentes, con tradiciones políticas distintas, que se parece mucho más a la España de verdad que el viejo modelo de la derecha centralista, que es minoritaria política y sociológicamente en nuestra patria", ha asegurado.

En este sentido, y como advertencia al resto de formaciones progresistas que concurren en Madrid (después de que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, haya manifestado su preferencia por conformar un gobierno con Más Madrid y con Ciudadanos que excluya a Unidas Podemos), Iglesias ha manifestado que "solo la mayoría progresista y plurinacional da estabilidad a nuestro país", y "con las fuerzas políticas que han permitido gobiernos de la ultraderecha en España no se pueden hacer unos Presupuestos progresistas".

Iglesias ha reivindicado el "capital político" que puede aportar Unidas Podemos a la gestión de la Comunidad de Madrid, que no es otro que su experiencia en el Gobierno de coalición. "Tenemos que recuperar Madrid. Y para lograrlo, es fundamental que aprendamos de nuestra experiencia en el Gobierno de España. Durante este tiempo, Unidas Podemos ha demostrado que es posible gobernar de otra manera a como quieren los grandes poderes".

"Estoy convencido de que, si logramos movilizar a la izquierda y que la gente de los pueblos, de los municipios y de los barrios humildes de la Comunidad de Madrid vaya a votar, tenemos muchas posibilidades de que el 4 de mayo haya un gobierno de coalición progresista en la Comunidad de Madrid. El 4 de mayo va a haber sorpresas y vamos a demostrar que en Madrid también se puede", ha concluido el vicepresidente segundo del Gobierno.