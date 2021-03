Elecciones en la Comunidad de Madrid El PSOE de Madrid aprueba por unanimidad la lista de Moncloa y deja fuera a destacados diputados

Purificación Causapié, ex ‘número cuatro’ del PSOE y ex portavoz municipal y el ex eurodiputado Carlos Carnero no van en la candidatura. El hasta ahora portavoz de Sanidad está en un puesto de difícil salida. En la lista van dos dirigentes a favor de la 'ley trans' a la que se opone Ferraz. Mujeres del partido se están planteando hacer pública una nota de protesta.