Ciudadanos afronta las primarias del partido al Parlamento Europeo esta semana: lo hace con prisa y sin apenas espacio al debate. En 72 horas los 236 candidatos -avalados por la comisión de Garantías y Valores de la formación naranja el pasado domingo- deberán convencer al resto de afiliados para votar por su proyecto. Entre ellos, Luis Garicano, actual responsable económico de la formación, que cuenta con el respaldo de la cúpula nacional.

A estos 236 aspirantes - que únicamente pueden aspirar a ser 'cabeza' de la candidatura, quedando el resto de la lista a elección de la Ejecutiva nacional y los comités autonómicos- se les pide haber estado afiliados con 9 meses de antelación a la fecha de la convocatoria, estar al corriente de pago de sus cuotas y no estar imputados por corrupción ni inmersos en algún proceso judicial.

No hay un proceso de recogida de avales de mínimos -como suelen requerir otros partidos -para poder presentar la candidatura. Fuentes de Ciudadanos consultadas por Público.es consideran que este elevado número de candidaturas forma parte de una estrategia para evidenciar los fallos del actual sistema y, de este modo, presionar a la cúpula del partido para cambiarlo.



"Las ideas de Ciudadanos no son discutibles. No tiene sentido enfrentar proyectos e ideas iguales"

Además, según el reglamento de primarias aprobado este viernes por el Consejo General del partido,no habrá debates entre los candidatos. "Las ideas de Ciudadanos no son discutibles", esgrimen como argumento desde la Secretaría de Organización del partido, que añaden "no tiene sentido" enfrentar proyectos e ideas "iguales".

Aunque no todos en el partido opinan lo mismo, Juan Carlos Bermejo, economista y candidato a las primarias a la Comunidad de Madrid, cree que el partido ha cambiado el discurso y que hay mucha gente que no acaba de entender su postura en algunos temas, como el cordón sanitario a Vox, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal. "Hay gente que nos dice: a vosotros ahora ni agua", explica en declaraciones a Público.

Los de Rivera ponen a su disposición la sede del partido para cualquier persona que quiera dar a conocer su candidatura a los militantes e, incluso, se comprometen a convocar a la prensa en el caso si así se requiera. "A mí nadie me ha prohibido nada", destaca Bermejo.

Lo que sí demanda el economista es que, de cara a garantizar un proceso más limpio de primarias y apelando a la neutralidad que Rivera prometió en su día, aquellos que tengan cargos más importantes "dejen sus opiniones para el círculo más cercano" y no den un apoyo tácito que puede beneficiar claramente a un candidato sobre otro.

La campaña de primarias en municipales y autonómicas

La campaña de las candidaturas autonómicas y locales durará ocho días y se realizará a partir de la segunda quincena de febrero, según las fuentes consultadas. A nivel regional será obligatoria la realización de primarias, pero a nivel municipal sólo se celebrará en cuatro capitales de provincia: Madrid, Zaragoza, Valencia y Murcia.

Según estipula el reglamento interno de Ciudadanos, se necesitan 400 afiliados en un territorio para que se celebren elecciones internas. Esas cifras, a día de hoy, solo se alcanzan en las citadas ciudades, junto a Barcelona, donde el partido confluirá con la lista de Manuel Valls, que no se pondrá a disposición de la militancia.

En el resto de las 47 capitales de provincia españolas, Ciudadanos cuenta con menos de 400 afiliados y será el Comité Autonómico el que haga una propuesta a la dirección nacional para rellenar las candidaturas municipales y autonómicas. Los primeros puestos de las candidaturas se irán conociendo entre marzo y abril.



Este nuevo sistema más restrictivo contrasta con la situación de 2015; entonces, la formación de Rivera realizó primarias en todas las localidades en las que se presentaba y la militancia podía elegir a los a los cinco primeros puestos de cada candidatura.



El pasado viernes, en el Consejo General que tuvo lugar en un hotel madrileño, se presentaron varias enmiendas al reglamento de primarias. Una de ellas, relacionada con el voto telemático -que se retiró porque la Secretaría de Organización aseguró que era "el sistema mas seguro, confiable y el mejor de España"- y otra en la que se pedía que se establecieran 15 días de campaña para permitir una competición en igualdad de condiciones en el caso de candidatos no conocidos, que fue finalmente rechazada.