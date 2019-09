La derecha —encabezada por PP y Ciudadanos— confía en sumar tras la repetición electoral del 10 de noviembre. Pero mientras que el Partido Popular cree que lo necesario es hacerlo antes —mediante una fórmula de coalición bajo el nombre de España Suma— en Ciudadanos no lo ven útil. El presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera, ha reconocido que tocó esta cuestión en su reunión de dos horas con Pablo Casado del pasado lunes. Pero asegura que le dijo a Casado que sumarán tras el 10 de noviembre, no antes.

En Ciudadanos argumentan que esta alianza "pone en bandeja" a Pedro Sánchez el argumento de las tres derechas: "aunque sea solo en el Senado, le estaremos haciendo la campaña al PSOE, que lo utilizará en cada mitin". La conclusión a la que llegan en la formación es que España Suma supondría movilizar, de nuevo, a la izquierda y desmovilizar a su electorado. También argumentan motivos ideológicos: "Nosotros somos liberales; y ellos, conservadores", ha asegurado Albert Rivera.

Otro motivo esgrimido por Cs es que creen que el PP quiere incentivar esta coalición porque su marca está "muy dañada" y Casado necesita de sus votos para no acabar de diluirse. Además, opinan que quieren responsabilizares si el PP no saca los números que esperan: "Igual quieren ponerse la tirita de otro mal resultado", alega un destacado dirigente del partido.

Por su parte, los 'populares' aseguran que van a insistir porque es la única forma de desbancar a Pedro Sánchez de La Moncloa vistos los resultados electorales del 28 de abril: "El escenario puede cambiar, pero no lo hará de manera drástica, por lo que no decantará la balanza de nuestro lado a no ser que vayamos juntos", consideran fuentes de la dirección nacional.

El propio Pablo Casado explicó en la rueda de prensa posterior a la visita al rey que la suma de los votos de PP, Cs y Vox el 28 de abril superan a la de Unidas Podemos y el PSOE: "Si hacemos una extrapolación de escaños, son mayoría suficiente respecto a la mayoría insuficiente que ha tenido el PSOE". Desde el PP, además, aseguran que sus análisis de datos por provincias prueban la eficacia de España Suma en muchas circunscripciones.

El PP cree que puede convencer a Cs en el Senado

Un dirigente cercano a Casado asegura que desde la formación ven a Albert Rivera "algo más dialogante" y subraya "tratarán de abrir la negociación" al menos en el Senado. Una de las dos principales funciones de la Cámara Alta es la de servir de cámara "territorial", una competencia que en el imaginario reciente solo cuenta con el ejemplo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

"Nosotros apostamos por reformarlo o cerrarlo. El PP quiere dotarle de más competencias. ¿Cómo vamos a compartir lista?", ha sido la respuesta de Rivera este miércoles, cerrando la puerta a la coalición.

El PP no entiende los motivos que alega Ciudadanos para rechazarla: "¿Por qué si sumamos en Navarra ahora no podemos hacerlo? Su actitud era la misma: no, no, no... hasta que al final cedieron". A Génova, por su parte, le da igual que Cs apure hasta el último momento: "La cuestión es sumar".

Cs considera que en Navarra se dieron unas condiciones "muy específicas" para sumar, ya que había otro partido, UPN, que era mayoritario y actuaba como nexo de unión entre ambos: "Eso fue clave". Rechazan, por su parte, sumar en otras comunidades como el País Vasco: "La respuesta es no" e indican que ni si quiera los barones 'populares' como el gallego Alberto Nuñez Feijóo o el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ven viable la coalición en sus territorios