Albert Rivera confía en que suceda en España lo mismo que en Andalucía, donde ninguna encuesta daba mayoría absoluta a PP, Ciudadanos y Vox en las pasadas elecciones autonómicas de diciembre. Sin embargo, la aparición de la extrema derecha consiguió desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía por primera vez en la historia de la democracia. Desde Ciudadanos se está insistiendo -especialmente en los últimos días de campaña- en que es posible sumar, aunque según los trackings internos de la propia formación se encuentran en quinta posición.

Por el momento, Rivera no ha desvelado si facilitaría un Ejecutivo del PP y Vox si la extrema derecha les supera en votos y escaños. En todos los Gobiernos autonómicos en los que está presente -Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid- la formación que preside Santiago Abascal ha apoyado desde fuera. Tanto 'populares' como 'naranjas' confían en que no quieran integrarse en el Gobierno y perder así su status de partido 'outsider'.

"¿Sabéis lo que ha pasado en Andalucía? Es lo que queremos hacer en toda España. Os digo que si os falta motivación, pensad quien queréis que esté contento: Torra o Ciudadanos, Otegi o Ciudadanos, los de los ERE o Ciudadanos", ha reivindicado en un mitin en Sevilla, concretamente en un paseo en barco por el río Guadalquivir. Rivera se ha volcado en Andalucía esta campaña: inauguró en Cádiz, continuó en Málaga y en el ecuador ha escogido Sevilla. De sus siete actos, tres de ellos han sido en la región.



"Sí se puede", ha repetido en varias ocasiones Rivera, que ha convertido este slogan en su principal grito en los mitines. "Tenemos la oportunidad de poner España en Marcha, si subimos esos dos puntos, vaticino un vuelvo electoral que no se espera nadie. Los andaluces le perdieron el miedo al cambio", ha sentenciado. Además de Andalucía, la formación cree que puede capitalizar más en Aragón y las Castillas, lo que les beneficiaría según las reglas de la fórmula D'hont.

El líder de la formación 'naranja' ha animado a su militancia, minimizando lo que predicen las encuestas, que lo sitúan en torno a los 20 escaños perdiendo gran parte de su capital político. "¿Os imagináis que nos hubiéramos creído las encuestas cuando dimos el paso en Catalunya? ¿Y cuando nos presentamos el pasado dos de diciembre? Hoy no habría gobierno en Andalucía si hace cuatro años hubiera tirado la toalla. Ahora mismo votar a Ciudadanos se ha convertido en un gesto de valentía".

Desde la dirección de Ciudadanos consideran que Andalucía es vital para conseguir que el partido no caiga en la irrelevancia y apuestan a sacarán un número de diputado similar al del 28-A. "Si bajamos en Andalucía, donde gobernamos, no me quiero imaginar en el resto de España", afirman. Las mismas fuentes llaman a hacer una reflexión tras el 10-N si la ciudadanía decide dejar de confiar en ellos, pero apuntan a un motivo esencial: "Le hemos dejado el centro a Sánchez". Un fallo de estrategia que les puede salir caro. Aun así, señalan que buscan, sobre todo "ser decisivos", aunque el número de escaños caiga.