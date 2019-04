Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentaron este martes al segundo debate electoral de la campaña. A cuatro días de los comicios, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, se muestran optimistas tras la cita en Antresmedia.

Primer mitin de Soraya Rodríguez con Ciudadanos

Albert Rivera asiste en estos momentos a un acto de Ciudadanos en Valladolid con el número cuatro por Madrid, Edmundo Bal, la exsocialista Soraya Rodríguez, ahora candidata de la formación al Parlamento Europeo, y la candidata al Congreso por Valladolid Soraya Mayo. Es el primer mitin de Rodríguez con Ciudadanos, informa Marta Monforte Jaen.

La JEC autoriza a los políticos presos por el 'procés' a participar en el cierre de campaña por videoconferencia

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado a los políticos presos por el proceso independentista catalán a participar mediante videoconferencia en los actos de cierre de campaña programados para este viernes por Esquerra Republicana y Junts. En distintos acuerdos, recogidos por Europa Press, el organismo arbitral atiende las peticiones de estas dos formaciones y determina cómo deben repartirse los candidatos ingresados en la madrileña cárcel de Soto del Real para utilizar la sala de videoconferencias del centro.

Urdangarin, Rato, Bárcenas o los líderes independentistas, entre los 4.800 presos que han tramitado su voto para el 28A

Iñaki Urdangarin, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los nueve líderes independentistas en prisión preventiva y juzgados en el Tribunal Supremo ya han tramitado su voto por correo para participar en las elecciones generales del 28 de abril, según confirman a Europa Press diversas fuentes conocedoras de estos trámites.

Un total de 4.880 internos en cárceles dependientes del Ministerio del Interior han solicitado el voto por correo para las elecciones generales del próximo domingo. De un total de 38.224 presos de nacionalidad española, 4.880 han pedido participar en la cita electoral, lo que representa un 12,76%. El último dato histórico que se tiene registrado es de 2011, año en el que solicitaron votar 2.225 internos.

Iglesias: "Un gobierno de Sánchez y Rivera no apostará por el diálogo en Catalunya"

Con la confianza que los dos debates televisivos han servido para impulsar sus expectativas electorales, Pablo Iglesias ha aprovechado el acto central de campaña de En Comú Podem para insistir en que un buen resultado de Unidas Podemos el domingo es la única garantía que haya un gobierno "progresista" en el Estado.

En la plaza de Can Fabra del barrio de Sant Andreu de Barcelona -que no se ha llenado por completo-, el cabeza de lista de la formación de izquierdas ha reiterado que si los números les dan, "los poderes presionarán para que haya un gobierno de Rivera y Sánchez, y esto no es un gobierno de izquierdas". Y, sin hablar del referéndum en ningún momento, ha defendido nuevamente la "negociación" y el "diálogo" como elementos imprescindibles para encontrar una solución al conflicto político catalán. Ha insistido que un gobierno formado por estas dos fuerzas "no será de izquierdas, no garantizará los derechos sociales ni apostará por el diálogo" para abordar el conflicto catalán, informa Marc Font.

Asens no acude al mitin de Iglesias en Barcelona

El candidato al Congreso de En Comú Podem por Barcelona, Jaume Asens, ha dejado solo a Pablo Iglesias este miércoles en el mitin central de campaña en la capital catalana, el único de la campaña electoral en el que estará el candidato a la Presidencia.

Fuentes de En Comú Podem han justificado a Efe la ausencia de Asens por la preparación del debate que se celebrará en la capital catalana con los cabeza de lista por Barcelona. El de hoy es el primer y único acto de Pablo Iglesias en Catalunya, donde en 2016 logró ser primera fuerza política y en esta ocasión, según el barómetro del CIS, obtendría siete escaños.

El abogado Juan José Aizcorbe Torra. EUROPA PRESS

Vox ha fichado al abogado de la familia Franco, Juan José Aizcorbe Torra, como su candidato al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, una de las ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid, según las listas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la comunidad.

Este abogado es el encargado de defender a la familia Franco en la demanda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que devuelvan dos esculturas del Maestro Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la catedral de la capital gallega.

Lanzan una web para mostrar "la realidad del proyecto político de Vox, ultraconservador y para el beneficio de las grandes empresas"

Un "grupo de personas de diversas profesiones y contextos sociales" ha lanzado una web, Voxcazados, para "hacer accesible a todo el mundo la realidad del proyecto político de Vox, ultraconservador y para el beneficio de las grandes empresas". "Mientras Vox habla de la caza, las armas o la tauromaquia, oculta una agenda social que, de aplicarse, supondría un terrible retroceso para los derechos de las familias trabajadoras", aseguran. Por ello, pretenden analizar las propuestas programáticas del partido y darlas a conocer al electorado "con el fin de que no se dejen arrastrar por la demagogia".

Correos abrirá hoy y mañana hasta las doce de la noche las 500 oficinas donde hay mayor afluencia para votar por correo

Más sobre la extensión del voto por correo: Correos comunica que hoy y mañana abrirá hasta las doce de la noche las 500 oficinas donde hay mayor afluencia de ciudadanos para gestionar el voto por correspondencia. Sin embargo, ha asegurado que el número de oficinas podrá ampliarse en el caso de que sea necesario en función de la demanda.

Dimite en bloque la junta de Ciudadanos en Totana (Murcia) por la "imposición arbitraria" de las listas electorales

La práctica totalidad de la Junta Directiva y de la mayoría de los afiliados de la agrupación de Ciudadanos en Totana (Murcia) ha dimitido en bloque ante la "imposición arbitraria" de las listas electorales de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo.

El PP ficha en Alicante a un ultra que pidió que "le peguen un tiro a algún gilipollas"

El PP ha fichado para su lista electoral en la localidad alicantina de Pedreguer a Sergio Fernández, un ultra que se fotografió haciendo el saludo fascista y que en Facebook mostró su gusto por Hogar Social, Falange Auténtica o España 2000, informa eldiario.es. Según el medio, durante una conversación en la red social con un familiar sobre un evento sobre zombies, dijo: "Podías llevarte a algún gilipollas que sabemos a ver si lo confunden y le pegan un tiro". A lo que su familiar le contestaba: "Pensaré que en vez de zombies son rojos comunistas. O de la derechita cobarde".

Rodríguez Ibarra defiende a Sánchez: el miedo de Torra a ir al "talego" prueba que no tiene ningún pacto con el independentismo

El PP, tras los dos debates con el mismo argumentario, continúa diciendo que Sánchez oculta pactos con los independentistas. Andrea Levy lo ha repetido este miércoles en León. Por contra, el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que tanto arremetió contra el presidente del Gobierno, ha salido hoy a defenderle: el miedo de Torra a ir al "talego" prueba que Sánchez no tiene ningún pacto con el independentismo.

Como suele ocurrir en estos casos, la hemeroteca deja en mal lugar a las dos partes: desde que fue nombrado presidente de la Comunidad en mayo de 2018, el partido de Albert Rivera redobló sus ataques contra su fichaje. A modo de réplica, Ángel Garrido tampoco se mordió la lengua ni hizo prisioneros cuando lo creyó oportuno. Por Jorge Otero.



Un sobre para votar por correo. EFE/Carlos Pérez

La Junta Electoral amplía el plazo para votar por correo hasta las 14.00 del viernes

La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para votar por correo hasta el próximo viernes, día 26, a las 14.00 horas, dos días antes de las elecciones generales previstas para el próximo domingo.

Meritxell Budó: No esperamos ningún gesto por parte de Sánchez"

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado no esperan "ningún gesto por parte de Sánchez, el PSOE, ni el PSC, hasta pasadas las elecciones del día 28 de abril".

La consellera ha remarcado que el Govern siempre tendrá la puerta a abierta a un "diálogo sin matices", lo que quiere decir que "se pueda hablar de todo".

Sánchez llega con una hora y media de retraso al mitin de Badajoz por la lluvia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha llegado una hora y media tarde al acto de campaña en Badajoz por la lluvia, según informa el periodista Manuel Sánchez. Hasta ahora era el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ofrecía el discurso.

"Torra sabe que si vuelve a declarar la independencia estando Pedro irá al talego", ha afirmado Ibarra, y ha añadido que "el PSOE no ha pactado con los independentistas y que no consentirán un referéndum por la autodeterminación".

Las ONG suspenden a todos los candidatos por no hablar de medioambiente

Las ONG ambientales consideran "inadmisible" y "decepcionante" que en ninguno de los debates electorales de esta semana previa a las elecciones generales del 28 de abril, los candidatos de PSOE, Unidas Podemos, PP y Cs hayan hablado de medio ambiente y cambio climático.

Golpe de Rivera al PP: Cs ficha a Ángel Garrido

Ciudadanos ha fichado de Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, para su lista en la Comunidad de Madrid. Aquí me siento absolutamente cómodo", ha afirmado Garrido, y ha añadido que está "de acuerdo al 100% sobre lo que piensa Rivera de la eutanasia, la gestación subrogada y el aborto".

"Nadie lo sabía en el PP", han asegurado fuentes del partido, según informa Marta Monforte Jaén. Las mismas fuentes han asegurado que Pablo Casado es el primer sorprendido por este fichaje. Este martes por la tarde, Garrido estuvo en la sede del partido, en la calle de Génova, y el lunes había aceptado ir en el cuarto lugar en la candidatura europea del PP, han añadido las fuentes, todavía sorprendidas por la noticia.

Ángel Garrido con Ignacio Aguado. - MARTA MONFORTE

La Junta Electoral rechaza ordenar la retirada del vídeo electoral de PACMA

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la petición de Vox de retirar el vídeo electoral del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) para el 28A. El organismo arbitral considera que esta petición se encuentra "fuera del alcance de la Junta Electoral Central" ya que, según el artículo 20.5 de la Constitución, el "secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información" solo podrá adoptarse "en virtud de resolución judicial."

Cuelgan 16 conejos muertos en un cartel electoral de Alberto Garzón en Toldeo

“Unos miserables y malnacidos nos han dejado un mensaje fascista en Puebla de Almoradiel, en Castilla-La Mancha”, ha denunciado a través de Twitter, Alberto Garzón.

En la imagen que adjunta, se pueden ver a 16 conejos muertos en los carteles de la campaña electoral de Unidas Podemos.

Unos miserables y malnacidos nos han dejado un mensaje fascista en Puebla de Almoradiel, en Castilla-La Mancha. No les tenemos miedo y seguiremos defendiendo con todas las fuerzas una España feminista y ecologista. ✊️ pic.twitter.com/shTeMDNFUi — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 24 de abril de 2019

Batet: "Empeñarse en la autodeterminación es marginarse del debate sobre Catalunya"

La número uno del PSC por Barcelona el 28A, Meritxell Batet, ha avisado a los partidos independentistas de que "empeñarse en la autodeterminación es poner una condición imposible que puede conducir a marginarse del debate del futuro de Catalunya y España".

Y ha agregado, en referencia a ERC y JxCat: "Los independentistas garantizan a sus votantes solo una cosa: no comparecer en el debate sobre qué España queremos, lo que equivale a no estar en el debate sobre qué Catalunya queremos".

Dirección de UPyD desautoriza a su consejo vasco por pedir el voto para el PP

La dirección de UPyD desautoriza a su consejo vasco después de que pidiera el voto para el PP el 28A, cuando la dirección nacional ya había cerrado un acuerdo con Ciudadanos. Aseguran que se han "extralimitado" en sus funciones.

Díaz Ayuso: "Los atascos eran parte de la vida de Madrid"

La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a dar de qué hablar. Esta vez ha cargado contra Madrid Central asegurando que "los atascos a las tres de la mañana un sábado" era "la seña de identidad de la ciudad". "Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos", ha asegurado en un desayuno informativo.

Pedro Sánchez, en Badajoz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Badajoz para asistir a un acto junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A las 13:00 horas, Sánchez retoma los actos de campaña tras el parón debido a los debates electorales.

Arrimadas considera que las candidaturas independentistas tienen "problemas de credibilidad"



La candidata de Cs por Barcelona para el 28A, Inés Arrimadas, ha afirmado que "el problema" de las candidaturas independentistas "ya no es solo ideológico, es de credibilidad", y ha señalado que la "única estrategia" de ERC y JxCat es investir a Pedro Sánchez de nuevo como presidente.

Iglesias se da "cinco o seis años" más en política

El candidato de Unidas Podemos se da "cinco o seis años" más en política, para luego centrarse en volver a la enseñanza. Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, en donde ha precisado que "no puede durar mucho más una carrera política", ya que de lo contrario se convierte en una profesión.

UPYD pide en Euskadi el voto para el PP y no para Cs

UPYD del País Vasco ha pedido el voto para el PP el 28A por "ser la opción constitucionalista más fuerte" en Euskadi, a pesar de que la dirección nacional del partido ya había cerrado un acuerdo con Cs.

El gesto de Rivera que no pasa desapercibido

Al terminar el debate en Atresmedia, el candidato a la presidencia del Gobierno de Cs, Albert Rivera, realizó un gesto de triunfo con los puños. Una reacción que no ha pasado desapercibida y que ha sido criticada en las redes sociales.

El gesto de Rivera tras el debate como si hubiera ganado la Champions. Ridículo Rivera de principio a fin. #ElDebateDecisivo pic.twitter.com/5ihjif5hdJ — Normativa Laboral (@app3dba) 23 de abril de 2019

La Junta Electoral desestima retirar una valla de Hazte Oír en Madrid



Una valla de Hazte Oír, ubicada en el polígono madrileño de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, se queda en su sitio. Así lo ha decidido la Junta Electoral tras considerar que la valla, en la que aparece el vicesecretario del PP, Javier Maroto, aparece bajo la frase "la Ley LGTB se queda", no vulnera la ley.

Valla de Hazte Oír contra la Ley LGTB

Colapso en oficinas postales

Las oficinas de Correos están desbordadas. Han tenido que ampliar su horario ya que, en total, 1.342.725 personas han pedido votar por correo. Se pueden ver largas colas cuando falta solo un día para poder entregar las papeletas en las oficinas de Correos.

Caos para votar desde el extranjero

Españoles residentes en el extranjero están teniendo problemas para poder votar para las elecciones generales del 28A. Este miércoles, los ciudadanos residentes en Sídney (Australia) han protestado porque muchos de ellos aún no han recibido las papeletas.

"Es la primera vez que vengo a votar al consulado porque la papeleta me llegó tarde", dijo a Efe María Dolores Castilla-Delgado, residente en Australia desde hace 46 años, quien denunció que "muchos están esperando la papeleta de voto y no les llega".

El debate en Antresmedia fue visto por 9,4 millones de espectadores

El debate a cuatro emitido por Antena 3 y La Sexta fue seguido por un total de 9,4 millones de espectadores con una cuota de pantalla del 48,7%. Según datos de Kantar Media facilitados a por Barlovento, más de 17 millones de espectadores vieron al menos un minuto del debate de anoche entre los líderes del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

La audiencia del debate de este martes superó ligeramente a la del celebrado el lunes en RTVE, que sumó a 8,8 millones en La 1, 24H, Trece y las cadenas autonómicas y tuvo una cuota del 43%.