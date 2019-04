El aniversario de la proclamación de la Segunda República se ha cruzado en el calendario electoral, una efeméride que desde Unidas Podemos no han querido dejar pasar. La formación ha llevado su caravana electoral este domingo a Éibar a un pabellón Frontón Astelena que ha acogido un acto de campaña cargado de simbolismo que se ha diferenciado de las intervenciones que han protagonizado hasta ahora los candidatos de la coalición.

Desde Podemos habían avanzado su intención de celebrar durante la campaña "actos de cercanía", donde los líderes políticos se salieran del "mitin al uso" y aprovecharan los escenarios más reducidos para explicar mejor las propuestas. Sin embargo, el de Éibar ha logrado reunir a un buen número de personas y el "mitin al uso" se ha impuesto a los actos que se venían desarrollando hasta ahora.

Quizá por esto, el tono de los candidatos también ha sido diferente al habitual, un cambio que se ha notado sobremanera en el secretario general de Podemos. La explicación detallada de propuestas programáticas, la lectura de artículos de la Constitución y la denuncia de las cloacas del Estado han dado paso al Pablo Iglesias más simbólico y a un discurso de carácter histórico y político que contenía el diseño de país al que aspira Unidas Podemos.

De lo particular de eventos anteriores (la banca pública, la empresa pública de energía o el "horizonte verde" del programa del partido) se ha pasado a lo general, los valores que atraviesan cada una de las propuestas del partido y que se resumen en un republicanismo plurinacional.

Esos han sido los dos grandes ejes, nada casuales, de la intervención de Iglesias en Éibar: el republicanismo y la defensa del Estado plurinacional. "Hoy es un día muy especial por el día que es y por estar en esta ciudad. Éibar, una ciudad liberal, del trabajo, de las cooperativas, la ciudad de las mujeres que se enfrentaron con armas a los carlistas en el siglo XIX, la primera ciudad que fue republicana ¡Viva la República!", arrancó su discurso el líder de Podemos.

"El republicanismo es una caja de herramientas para entender los problemas de este país. La 'res pública'. Significa que cualquier ciudadano va a tener derecho a un empleo digno, a una pensión digna y a que sus hijos puedan estudiar en las mejores escuelas públicas. Eso es lo que significa república", ha defendido Iglesias.

El líder de Podemos ha querido contraponer dos ideas que a su juicio vertebran la idea de unidad de España y unen a ciudadanos "con diferentes lenguas, sentimientos y banderas": la monarquía y la "garantía de servicios públicos de calidad": Hay gente que dice la estupidez de que un monarca une a todos ciudadanos. Qué insensibles. Cuando tienes un parto prematuro en el hospital no te preguntan si eres independentista, de Vox o del PSOE. Eso es lo que construye la lealtad republicana: diferentes banderas y sentimientos, pero la garantía de que las instituciones públicas y los servicios públicos te van a atender con garantías. Eso es lo que une, ningún rey, ninguna corona, ninguna monarquía".

"Estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Hay dos grandes debates de Estado que se plantean. Uno de ellos tiene que ver con la plurinacionalidad, con el autogobierno, con la necesidad de proteger instituciones propias, lengua, y también con las asimetrías entre ciudades y pueblos. La segunda de las claves es el debate sobre la justicia social. Pensiones, privatización de empresas públicas, derecho a la vivienda… la destrucción del Estado del bienestar. En estas elecciones se puede definir cuál va a ser el camino que recorra nuestro Estado en los próximos 10 años", ha advertido el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno.

PP, Cs y Vox: "Entre Don Pelayo y Margaret Thatcher"

Iglesias ha defendido que solo existen dos opciones de gobierno más allá de la de un ejecutivo que incluya a Unidos Podemos: la que representa la alianza de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) y la nacida de un pacto entre el PSOE y los de Albert Rivera. Sobre el primer escenario, el líder de Podemos ha cargado contra el "falso patriotismo" de las formaciones conservadoras. "Hay algunos que les llaman los hijos de Aznar. A mí me parecen más un híbrido entre Don Pelayo y Margaret Thatcher. No son patriotas, son patrioteros. Defienden una sola lengua, bandera e identidad y cuando llegamos a las propuestas económicas, no son ni patrioteros ni patriotas, les encantan las banderas del BBVA y de los fondos buitre”.

En cuanto al segundo escenario, Iglesias ha interpelado directamente a los votante socialistas para advertirles de que, "si dan los números", Pedro Sánchez preferirá establecer un acuerdo con Albert Rivera: "Hay otra opción posible, la preferida por algunos sectores del poder económico. Si les dan los números van a hacer lo que quieren los poderes económicos: un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez ¿Un gobierno de esas características protegería el autogobierno, entendería la plurinacionalidad, subiría el Salario Mínimo, subiría los impuestos a los ricos? Todos los votantes del PSOE saben que la única manera de que haya un gobierno de izquierdas en este Estado es que Unidas Podemos esté en él".

En el acto han participado, entre otros, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral; la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo; el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, y la portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Pilar Garrido.