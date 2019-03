Ni financiación para los partidos políticos en campaña electoral ni posibilidad de tener participaciones en los medios de comunicación. Podemos incluirá en su programa electoral dos medidas que buscan, según han avanzado este lunes desde la formación, "limitar la influencia" de los bancos en las formaciones políticas y en los medios.

Tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, el secretario de Organización y la coportavoz del Consejo, Pablo Echenique y Noelia Vera, han avanzado estas dos iniciativas que llevarán en el programa con el que concurrirán a los comicios del 28 de abril. "Hemos visto cómo la semana pasada PP y PSOE han pedido prestados decenas de millones de euros a la banca para poder llevar a cabo a sus campañas. Eso limita la democracia", ha asegurado Echenique.

En este sentido, ha explicado que "los grandes partidos que tienen que defender los intereses de la ciudadanía tienen inmensas deudas millonarias con los bancos cuando tienen que regular cuestiones sobre la banca, como pedirle que devuelva los 60.000 millones de euros (del rescate bancario) o que asuma el impuesto de las hipotecas. Nosotros hemos aprendido que quien paga, manda".

También ha asegurado Echenique, que con la llegada de Podemos a la política institucional, se ha demostrado que "no hace falta pedir créditos a los bancos, que uno puede financiar sus campañas electorales con pequeños préstamos de la ciudadanía". Desde el partido han explicado que esta prohibición se limitaría, de momento, a la financiación de las campañas en periodo electoral y que, por lo tanto, "no agota el debate sobre la financiación regular de los partidos".

Para llevar a cabo la reforma que proponen los de Pablo Iglesias sería necesario modificar los aspecto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en materia de financiación de campañas electorales, mientras que para modificar otros aspectos de la actividad económica de las formaciones más allá de las elecciones, habría que reformar la ley de financiación de los partidos políticos.

Podemos también incluirá en su programa una medida para limitar "la influencia de los bancos en los medios de comunicación", a través de la prohibición de que las entidades puedan tener participaciones en los principales medios. Vera ha explicado que "si los partidos son fundamentales para defender la democracia, los medios lo son para defender el derecho a la información " y ha afeado que los grandes medios de comunicación mantengan en condiciones precarias a sus redactores y trabajadores "mientras hacen negocio por otro lado".

"Si alguien cree que si el Banco Santander o el BBVA tengan acciones en medios que tienen pérdidas es sano para la democracia, nosotras pensamos que no ¿Por qué invierten en un negocio que no va bien? A lo mejor es porque se mueve cierto poder. No es sano para la democracia que los bancos de este país metan sus manos en los partidos y en los medios", ha insistido la coportavoz del Consejo de Coordinación.

Someterán a las bases un posible pacto Sánchez-Rivera

Sobre esta medida ha precisado que la prohibición de que las entidades puedan tener acciones no afectará a que los medios puedan pedir créditos bancarios, y que para desarrollarla legislativamente en el programa conformarán un grupo de expertos "con periodistas de reconocido prestigio de este país", a los que les pedirán propuestas. Vera ha insistido en que la medida no solo va destinada a limitar la influencia de los bancos en los medios, sino a proteger los derechos laborales de los trabajadores.

"Ya veníamos trabajando en un estatuto del periodista y nos parece fundamental retomarlo. No puede ser que haya un redactor freelance trabajando en sitios donde hay problemas de seguridad, donde está al menos un par de semanas para hacer un reportaje, y que al final le paguen 50 euros. Hay que blindar los derechos de los periodistas, porque si no, no habrá información de calidad y segura", ha reiterado la coportavoz.

Estas medidas suponen la primera labor de materialización del discurso que protagonizó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, este sábado, en el acto que supuso su regreso a la primera línea política. Iglesias insistió en su intervención en la existencia de "poderosos" que "mandan más" que el Congreso de los Diputados o que el Gobierno, y se comprometió a que, si su partido entra al Consejo de Ministros tras las elecciones, se sentaría con los "poderosos" sabiendo "de qué lado está".

También se han referido en Podemos a las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha asegurado que prefiere una investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos que con el de los partidos independentistas. Echenique ha asegurado que si se volviera a repetir "aquella operación del pacto del abrazo con un programa económico neoliberal de las grandes multinacionales", que se dio en 2015, cuando Sánchez y Rivera alcanzaron un acuerdo de investidura, el partido volvería a someter el apoyo a esta investidura a sus bases.

"No será la dirección de Podemos la que decida sobre el apoyo a un gobierno neoliberal. Yo creo que la segunda vez no va a colar. Nos contaron ya que Ciudadanos es un partido progresista que defiende a la ciudadanía. Después de la foto de Colón y del fichaje de De Quinto, no cuela. Serán las bases las que decidan", ha zanjado el secretario de Organización.