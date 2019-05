La renovación no termina de llegar a las filas del PP de Pablo Casado: los conservadores presentan como cabeza de lista en seis pueblos de Alicante, Guadalajara, Ourense y Segovia a otros tantos alcaldes que llevan en el cargo desde el franquismo.

Las listas publicadas este martes por los boletines oficiales de las diputaciones provinciales recogen las candidaturas de José Luis Seguí Andrés en Almudaina (Alicante), de Ricardo Díez Pascual en Castillejo de Masleón (Segovia), de Senén Pousa Soto en Beade (Ourense) y las de Mauricio Martínez Manchón en Valdarachas, Paulino Collada Ruiz en El Recuenco e Ignacio Gordón Boza en Matillas, estos tres últimos en Guadalajara.

Ninguno de ellos tiene asegurada la reelección, que hasta ahora han venido logrando con mayoría absoluta en la mayoría de los casos desde las elecciones de 1977, ya que las candidaturas que encabezan deberán competir con las de otras formaciones políticas.

Más de media vida en el cargo

Ricardo Díez es ya, con ventaja, el alcalde más veterano de España. Y posiblemente el más viejo con 90 años cumplidos, más de la mitad de ellos con la vara en la mano. Lleva al frente del Ayuntamiento de Castillejo de Masleón, un pueblo cercano a Sepúlveda de 130 vecinos en la última revisión del padrón, desde que fue nombrado a dedo en 1964, con lo que, de resultar reelegido y si termina la legislatura, alcanzará en 2023 los 59 años en el cargo.

Competirá con tres candidaturas de Ciudadanos, Centrados y PSOE, esta última formada íntegramente por mujeres.

Senén Pousa, que llegó al cargo diez años más tarde, es el menos veterano del grupo, aunque alcanzará los 49 años en el cargo si resulta reelegido tras competir con sendas listas del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Beade tiene 404 habitantes tras haber perdido casi 200 en las últimas dos décadas.

Pousa, admirador declarado del dictador Francisco Franco y famoso por utilizar el "Cara al Sol" como tono de móvil, es uno de los alcaldes que se niegan a acatar la Ley de Memoria Histórica y a retirar la calle Caudillo de su callejero.

"No es un delito que una calle se llame del Caudillo porque caudillos hay muchos, si fuera General Franco sería otra cosa", declaró a Faro de Vigo tras conocerse un informe de la Diputación de Ourense que le conminaba a cambiar esa denominación. "Mientras yo sea alcalde -y me voy a volver a presentar y ganaré como siempre con mayoría absoluta-, no le voy a retirar el nombre", añadía.

Medio siglo como alcaldes

Los otros cuatro alcaldes que llevan en el cargo desde el franquismo y que se presentan encabezando candidaturas del Partido Popular alcanzarán el medio siglo al frente de sus respectivos ayuntamientos si consiguen ser reelegidos.

José Luis Seguí lleva desde 1972 como alcalde de Almudaina, un pueblo alicantino de 104 vecinos en el que su lista se enfrentará a las de PSOE y Compromís.

Ese mismo año llegaron al cargo por designación directa del franquismo Mauricio Martínez en Valdarachas (35 habitantes) y Paulino Collada en El Recuenco (60), 41 menos que en 1996), mientras que Ignacio Gordón lo hacía en 1973 en Matillas (106, la mitad que hace dos décadas).

Los tres competirán con listas del PSOE, partido por el que concurrió Gordón en varias convocatorias electorales antes de regresar al PP, y, en el caso de Collada, también con una candidatura del Partido Castellano-Tierra Comunera.

Otros tres alcaldes que llevaban en el cargo desde 1972, Ángel Gracia Banzo (Banastás, Huesca), Manuel Gallego Villa (Taboadela, Ourense) y Esmeraldo Marzo (Mainar, Zaragoza), ya no figuran en las listas para el próximo 26 de mayo, ni siquiera como reservas, tras haber permanecido 47 años al frente de los consistorios. Los dos primeros se presentaban por el PP y el tercero por el Par (Partido Aragonés).