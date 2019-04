Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los candidatos apuran hasta el último minuto para hacer campaña. Susanna Griso ha aprovechado el tirón y ha llevado a los candidatos a la presidencia del Gobierno a su propia cocina para tomarse un café con ellos. Este martes ha sido el turno de Albert Rivera que, además del clásico repaso por la actualidad política, ha hablado abiertamente de su vida privada, e incluso ha plantado cara a una de las acusaciones más habituales que recibe en las redes sociales.

"¿Cómo llevas que se diga que te hagan el antidopaje?", le ha preguntado la periodista. Unas acusaciones que Rivera ha querido zanjar: "No me he drogado en mi vida, ni droga dura ni cocaína ni nada parecido, pero nunca. Pero podría haberlo hecho como lo hacen algunos que critican eso, algunos de los que dicen eso y hacen bromas. Me consta que algunas se drogan, y no voy a criticar a nadie por tomar esa decisión, pero mucho menos voy a aceptar que mientan sobre lo que hago”.

"Me consta que algunas de esas personas se drogan. No voy a criticar a nadie por tomar esa decisión, pero mucho menos voy a aceptar que mientan"

Rivera ha explicado que, personalmente, estas acusaciones le afectaban poco: "Era un bulo y no quise darle mayor importancia, pensando que era mala leche o mala fe de algunos políticos o haters". Sin embargo, el líder de la formación 'naranja' ha asegurado que, mientras para el estos comentarios pasaban desapercibidos, sí afectaban a su familia. Concretamente, a su madre.

Así lo ha explicado Rivera, que asegura que su visión sobre este asunto cambió de manera radical el día que recibió una llamada de su madre afectada por las acusaciones que salpicaban al político: "Me llamó llorando y diciéndome que si había visto lo que había insinuado sobre mí Juan Carlos Mondero. Le dije que sí, pero como era mentira tampoco iba a estar desmintiendo todo lo que no hiciera".

El candidato ha confesado que un tío suyo murió a consecuencia de las drogas: "Lo tengo como un tema sagrado, en mi casa lo he visto y es muy doloroso para una familia" y que fue tras la llamada de su madre cuando decidió emprender acciones legales: "Uno no puede estar todo el día desmintiendo cosas que no hace. Pero decidí demandar por mi familia, por mi hija", sentenció.

