El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido "respeto" a Vox tras sus críticas al Partido Popular, máxime cuando, según ha recordado, el líder de esa formación, Santiago Abascal, ha estado "20 años en el Partido Popular" y "cobrando un sueldo del Partido Popular" hasta hace poco tiempo. Además, ha recalcado que él preside una formación "valiente" que ha "enterrado" a una veintena de personas por "defender la libertad".

Casado ha respondido así, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, a las críticas de Abascal asegurando que el que tenga miedo, que vote al PP pero que el que tenga valor y esperanza en que las cosas se puede hacer "de otra manera", que apueste por Vox en las próximas elecciones generales.

Casado asegura que

lo mejor en estos momentos es apostar por quienes ya han demostrado que

saben gobernar

"Abascal ha estado 20 años en el PP y ha estado cobrando un sueldo del PP hasta hace muy poquito tiempo. Por tanto, debería tener más respeto de un partido en el que ha militado, en el que su padre militó y en el que, junto a muchos compañeros se jugaban la vida y ha enterrado a veinte de los nuestros por defender la libertad", ha manifestado, para subrayar que el Partido Popular es una formación "valiente".

Dicho esto, ha señalado que Vox "no ha gobernado ni una concejalía", "igual que Ciudadanos", mientras que el Partido Popular ha estado dos veces al frente del Gobierno de la nación "creando en total ocho millones de empleos", "parando el plan Ibarretxe y el plan Puigdemont". "Por eso, creo que el valor seguro cuando pintan bastos y España está en una encrucijada es apostar por los que ya han demostrado que saben gobernar", ha defendido.

Se reafirma en sus palabras

Casado se ha reafirmado en las declaraciones que ha realizado este lunes en Barcelona asegurando que Pedro Sánchez prefiere "manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco" y ha resaltado que sus palabras "no son tan duras" como la realidad porque "nunca en 40 años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para robar los votos de los herederos de ETA". "Y eso es algo lamentable", ha enfatizado, en alusión a los contactos del PSOE para que Bildu apoyara sus decretos en el Congreso.

El líder del PP ha señalado que Arnaldo Otegi es un "terrorista confeso" que ha cumplido "pena de prisión por ser miembro de la banda ETA". "Yo lo que no entiendo es por qué el Gobierno socialista prefiere negociar con aquellos que tienen las manos manchadas de sangre, lo siento ETA ha matado a 800 españoles, en vez de negociar con aquellos que juntos pusimos las manos blancas contra los terroristas", ha aseverado.

En este punto, ha criticado que Sánchez vaya "ahora de moderado" con ese "disfraz falso" cuando en el Palacio de Pedralbes "pactado con Torra (presidente la Generalitat) la autodeterminación con una mediación internacional". "La noticia no debe ser que denunciemos lo que ha estado haciendo Sánchez sino que un presidente del Gobierno prefiera pactar con los separatistas y con los terroristas o herederos de ETA", ha apostillado.

Tras sus duras críticas a Sánchez este lunes, ha subrayado que el PP no era el que llamaba a un presidente del Gobierno "asesino, como el PSOE llamó a Aznar" ni ha llamado "indecente" a Pedro Sánchez por los casos ERE en Andalucía como "él sí llamó a Mariano Rajoy" en la campaña electoral de 2015. De la misma manera, ha recordado que a él le han llamado "fascista, populista y xenófobo" por visitar la valla de Ceuta y Melilla.

Sánchez y "el Gobierno más radical de la democracia"

Casado ha afirmado que el PSOE es el Gobierno "actual más radical de la historia de la democracia" y ha agregado que Pedro Sánchez "ha traspasado una línea roja", de forma que para mantenerse en el Gobierno "pacte con los terroristas y con aquellos que han dado un golpe de Estado". A su entender, es la "realidad que intentan ocultar".

En este punto, ha avisado que si el 28 de abril no gobierna el PP, el que lo hará será Pedro Sánchez con los independentistas y Bildu. Por eso, ha señalado que la "alternativa" es votar al PP, que "jamás negociará con Bildu, ni con Torra ni con Puigdemont ni con Iglesias". "Quien quiera que España siga unida, que una el voto en torno a un proyecto que es alternativo a Sánchez porque si no, al final, menos votos al PP serán más escaños para Sánchez", ha apostillado.

Afea a Sánchez que no quiera un cara a cara

Además, el líder conservador se ha mostrado convencido una vez más de que Ciudadanos y PSOE pactarán tras las elecciones generales "si suman" y ha recordado que en 2015 el partido de Albert Rivera fue "igual de firme" al decir que no pactaría con Mariano Rajoy o Susana Díaz y luego lo hicieron.

Casado –que ha presentado este lunes su programa electoral en Barcelona– ha señalado que dan las condiciones para aplicar ya un artículo 155 de la Constitución en Catalunya "el tiempo que haga falta" y ha puesto como ejemplo la kale borroka y el "adoctrinamiento" que hay en esta comunidad. En su opinión, hay que "recuperar la autonomía de los catalanes".

Finalmente, el presidente del PP ha recriminado al presidente del Gobierno que no quiera someterse a un cara a cara ante las elecciones generales. "Ya he dicho que no quiere hacer un cara a cara. A lo mejor es que tiene miedo a que le pregunten por Otegi o por el paro", ha exclamado.

Pide explicaciones a Moncloa

Por otro lado, Casado ha pedido explicaciones a Moncloa después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional imputase este mismo lunes al exdirector de Interviú Alberto Pozas por presunto delito de revelación de secretos.

El líder de los populares ha asegurado que "tendrá que ser Moncloa quien haga una explicación de qué hacía su alto cargo implicado" en el supuesto espionaje al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

"Si algún miembro del PP ha tenido una conducta no ejemplar, no tendrá sitio

en el partido"

Pozas –hasta este viernes director general de Información Nacional de Moncloa– había sido llamado como testigo después de que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo le señalase durante una declaración como la persona que le entregó un pendrive con el contenido del teléfono de Dina Bousselham, asesora muy próxima a Pablo Iglesias por aquellas fechas.

"Veremos qué dice la investigación. Hoy por hoy yo no tengo demostraciones de evidencias claras. Que responda la izquierda", ha apuntado Casado, para después explicar que "si algún miembro del PP ha tenido una conducta no ejemplar, no tendrá sitio en el partido".

"Yo con la regeneración he sido claro. Contra cualquier falta de ejemplaridad voy a ser inflexible. Y creo que tengo credibilidad", ha sostenido. Asimismo, el presidente del PP ha reconocido que es "gravísimo" que se lleve a cabo "cualquier instrumentalización". "Sea un espionaje, el uso del CIS o la mentira en una diputación permanente... Es absolutamente censurable", ha zanjado.