La cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subrayado este lunes que el 28 de abril se celebran unas "elecciones españolas" y ha defendido su derecho a presentarse por la provincia de Barcelona, de la misma manera que la ministra catalana Meritxel Batet concurrió por Madrid a las generales de diciembre de 2015.

"Son unas elecciones españolas. Y solo faltaría que un español no se pueda presentar a unas elecciones españolas por una provincia española", ha declarado Álvarez de Toledo, para avisar que si se avala esa "manera de pensar" estaría "triunfando un proyecto que convierte en extranjeros" a los ciudadanos.

En este sentido, Álvarez de Toledo ha recalcado que ella no tiene que "pedir permiso a nadie para defender la España constitucional desde Catalunya" como candidata del PP al Congreso por Barcelona.

Sus declaraciones llegan después de que el eurodiputado del PP Santi Fisas le haya afeado que crea que no hablar catalán da más sentido a su candidatura, aunque la candidata del PP por Barcelona ha rechazado haber "dicho eso" y se ha reafirmado en las declaraciones públicas que realizó el pasado sábado.

Fisas, en concreto, se dirigió a la diputada del PP a través de su cuenta en Twitter y le espetó: "Decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación".

La parlamentaria contraatacó hoy: "Cada vez que los nacionalistas digan que yo no me puedo presentar por Barcelona por no ser catalana o no hablar catalán, se va a reafirmar el sentido de mi proyecto, que es combatir un proceso que busca convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles".

Ante el hecho de que ella no hable catalán, ha subrayado que esto "no es requisito obligatorio" y ha indicado que habla "la lengua común de millones de catalanes", por lo que espera comunicarse con todos ellos. "Ese es mi objetivo. La lengua no puede ser factor de división: quiero comunicarme, quiero sumar y reforzar vínculos entre españoles", ha añadido.