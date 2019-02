Ya es oficial. Inés Arrimadas se presenta como cabeza de lista al Congreso por Barelona. Este sábado ha compartido un acto junto a Albert Rivera en la madrileña Plaza de la Villa, junto a otros miembros de la cúpula del partido como José Manuel Villegas, número dos de la formación, Fernando de Páramo, secretario de comunicación de Ciudadanos y Begoña Villacís, candidata al ayuntamiento de la capital. Arrimadas deberá ser ratificada por la militancia y concurrir a las primarias, que comienzan la próxima semana.



Arrimadas ha constatado su paso a la política nacional en un acto en la madrileña plaza de la Villa junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que encabezará la lista por Madrid.

La candidatura de Arrimadas se ha oficializado después de que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, haya optado por presentarse por la provincia de Toledo, donde reside, en lugar de ir por Barcelona, como ocurrió en las dos convocatorias anteriores.

"Siempre he optado por hacer un paso al frente" -concluía su intervención Arrimadas-. Estoy convencida de que la libertad y la convivencia solo va a llegar si Albert Rivera es el presidente del gobierno (...) os anuncio que voy a presentar mi candidatura al numero uno de Barcelona", una frase tan esperada como aplaudida por los allí presentes.

El de este sábado ha sido un acto en clave electoral en el que ambos líderes han cargado contra el Ejecutivo socialista -su principal adversario en estas elecciones- y el Govern de Quim Torra -Catalunya es el principal argumento clave de la formación. "¿Os imagináis cuatro años más de Sánchez en la Moncloa? ¿Si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer?", se preguntaba Arrimadas. "Los constitucionalistas estamos humillados por el Gobierno de España" -ha subrayado Rivera- y Sánchez está en la Moncloa gracias a los partidos independentistas, que están descontrolados".

Rivera la ve preparada para el cambio

Durante su intervención, Rivera ha dicho que quiere ser "el representante de la case media española, de los que no se quejan porque no tienen tiempo para quejarse, españoles de verdad, y no algunos discursos sectarios y excluyentes", en una alusión velada a Vox, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal.



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha destacado este sábado que la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, es la mujer de la política española "más preparada" y más valiente" y ha dicho que no conoce mejor "aliada" y "socia" para ganar las elecciones y gobernar tras el 28 de abril.

"Juntos vamos a ganar y juntos vamos a tener en España un gobierno de Ciudadanos", ha afirmado Rivera en un acto en Madrid, después de que Arrimadas haya confirmado su salto a la política nacional encabezando la candidatura de Cs por Barcelona en las generales.

Rivera ha avanzado que, además de la dirigente catalana, otros muchos se sumarán al proyecto nacional de Ciudadanos y ha llamado a los "decepcionados" del PP y PSOE a respaldar a Ciudadanos y apoyar el "carril central" de la política en España.