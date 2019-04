El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en una entrevista en Huffington Post que su partido no es el enemigo del PSOE: "Sabemos que para el PSOE es muy difícil limpiar porque ellos arrastran una mochila llena de piedras", ha dicho el candidato. En referencia a esta situación, Iglesias ha relatado que el PSOE, por sí solo, "no es capaz" de limpiar todo lo que hay que limpiar.

Iglesias, que se ha abstenido de hacer comentarios sobre los resultados de las elecciones, ha especificado que, con cinco fuerzas políticas de ámbito estatal, recomendaría que nadie fuera "tan arrogante" de autoproclamarse primera fuerza y autoproclamarse presidente antes de que se produzcan las elecciones y antes de tener los apoyos parlamentarios suficientes: "Insisto, nunca más en España habrá un Gobierno de un partido único", ha sentenciado.

En la misma línea, el candidato se ha posicionado a favor de que los inscritos del partido voten en el caso de que exista una mayoría holgada con la suma de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos. Sobre si entraría en un Gobierno de Pedro Sánchez, Iglesias ha dicho que lo que espera es que Sánchez entre en u Gobierno de Podemos y ha especificado que los votos de los ciudadanos valen igual, por lo que el Gobierno que se haga "tendrá que ser proporcional" al apoyo que tenga cada uno.

Se ha referido a Vox como un problema interno del PP, debido a la histórica relación de Santiago Abascal con la formación. Le ha tildado de "inconsciente" y le ha acusado de mostrar la versión menos democrática de España.

Iglesias también se ha pronunciado sobre las cloacas del estado. Ha dicho que el problema fundamental de las cloacas, a pesar de que algunos se empeñaban en ver solo su dimensión policial y política, es la trama mediática. Y ha hecho hincapié en que su partido no ha convertido a la prensa en un chivo expiatorio: "Cuando nosotros les pedimos que rectifiquen, no estamos construyendo un chivo expiatorio, sólo estamos diciendo: hombre, si ustedes mintieron, dediquen el mismo tiempo a decir que se equivocaron y contaron cosas que no eran ciertas".