A menos de 48 horas para que se inicie la campaña electoral, todas las formaciones políticas están pendientes del PSOE, que sigue deshojando la margarita de en qué debates participará el candidato socialista, Pedro Sánchez.

La última versión de Ferraz es que todavía no está decidido y añaden que, aunque lo estuviera, no lo van a decir todavía. De hecho, se apunta que será el mismo viernes, el primer día de la campaña electoral, cuando el PSOE concrete qué debates aceptará.

En principio, la posición que defienden algunos dirigentes del partido es que Sánchez sólo participe en un debate a cuatro o a cinco, es decir, incluyendo a Vox o no. La mayoría de los dirigentes consultados no son partidarios del “cara a cara” con el líder del PP, Pablo Casado.

El PSOE quiere justificar esta negativa con el argumento de que no está claro que será el candidato alternativo a Sánchez tal y como están las encuestas, pero detrás de esto se esconde la idea de que el candidato socialista tiene poco que ganar en este envite, además de lo que supone como ninguneo al candidato popular.

Algunas fuentes apuntan que no comparte del todo esta opinión Pedro Sánchez, que sí estaría dispuesto al “cara a cara” y, además, cree que podría quedar en evidencia muchas de las manifestaciones falsas, según el PSOE; que vierte permanentemente el candidato popular.

No obstante, también se tiene en cuenta el coste de no aceptar el debate. El PP ya lanzó una campaña en las redes denunciando que Sánchez se esconde, cuando saltó la noticia -luego no confirmada por Ferraz- de que no aceptaba confrontar con Pablo Casado.

Sánchez tiene una larga hemeroteca a sus espaldas reclamando debates electorales y, sin ir más lejos, en el 2015 acusó a Mariano Rajoy de “despreciar la democracia” por no querer acudir a un debate con otras formaciones. También vertió muchas críticas cuando el ex presidente del Gobierno se negó a un "cara a cara" en 2016.

La otra duda está en si en el debate entre todas las formaciones políticas el PSOE quiere que esté presente Vox. En un principio, los socialistas no ponían ningún reparo a la presencia del partido ultraderechista, en el convencimiento de que su presencia le podría beneficiar y poner en evidencia a PP y Ciudadanos. Pero el auge de Vox parece que está haciendo cambiar de opinión a algunos dirigentes socialistas, que podrían justificar su negativa por el hecho de que esta formación no tiene presencia parlamentaria actualmente.

Lo que sí confirma el PSOE es que Sánchez participará en, al menos, un debate. De hecho, en el programa de su caravana electoral están sin agenda de actos los dos lunes de la campaña, que son los más probables para que se celebre dicho debate.

Lo que sí aseguran desde Ferraz es que la decisión final la tomará Sánchez, por muchos que le digan sus asesores a favor o en contra del debate. Ahora, de momento, la estrategia es guardar silencio.