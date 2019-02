El baile de listas está en pleno apogeo en el PSOE y la concurrencia de tantas elecciones seguidas está complicando el puzzle de nombres a cada elección o por cada circunscripción, ya que los socialistas están escudriñando provincia a provincia para intentar arañar escaños.

De hecho, este es el motivo de que todavía no se ha tomado una decisión sobre si la vicepresidenta, Carmen Calvo, será la “número dos” de la lista por Madrid, detrás de Pedro Sanchez; o encabezará la lista por Córdoba.

La Ser adelantó este martes que Sánchez baraja la posibilidad de formar tándem por Madrid con la vicepresidenta, pero otras fuentes consultadas indicaron a Público que todavía no está descartado que encabece la lista por Córdoba, ya que allí Calvo tiene gran tirón electoral, y el PSOE aspira a arañar un tercer escaño por esta provincia, donde consiguió dos en 2016.

Además, la otra opción para ir por esta provincia es la del ministro de Agricultura, Luis Planas -que en su día intentó ser rival de Susana Díaz en unas primarias-, pero el nivel de conocimiento y de apoyo orgánico que tiene en Andalucía es muy bajo. De hecho, Antonio Hurtado también podría ser el “número uno” por esta provincia.

"De no ir Calvo por Córdoba, podría ser cabeza de lista el ministro de Agricultura, Luis Planas"

No obstante, la Federación andaluza no tiene a día de hoy conocimiento de los nombres que puede barajar Ferraz y todavía no se han iniciado conversaciones, pero muestra su total disposición a negociar con el federal y habrá hueco para los ministros andaluces que quieran ir en las listas. De hecho, se da ya por cerrado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezará la candidatura por Sevilla.

Otros cabezas de lista que ya se dan por seguros, a falta de los proceso orgánicos internos son los de: José Luis Ábalos (Valencia), Susana Sumelzo (Zaragoza), Patxi López (Vizcaya), Odon Elorza (San Sebastián), Adriana Lastra (Asturia), Meritxell Batet (Barcelona).

Además, Sánchez sigue en conversaciones con los ministros para ubicarlos en las candidaturas, y no se descarta que alguno de ellos vaya al Senado. De momento, no se conoce ningún miembro del Ejecutivo que haya dicho que "no quiere ser parlamentario. El líder socialista, además, tiene especial interés en dar protagonismo en las candidaturas y en la campaña algunos miembros de su Gabinete, en especial, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las listas a las europeas

También se está empezando a perfilar la lista de las europeas, donde habrá una gran renovación, ya que muchos de los actuales eurodiputados no repetirán. Quienes seguro sí lo harán serán Iratxe García, Héctor Gómez, Javi López (PSC) y Eider Gardiazabal.

También será eurodiputado el actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, el extremeño Ignacio Sánchez Amor, un hombre bregado en temas europeos, que ya fue portavoz de la Comisión Mixta de la UE y de la Comisión de Exteriores del Congreso. También está en las quinielas la ex ministra Carmen Montón, que podría volver a primera línea política tras su dimisión por un presunto plagio en su trabajo de máster.

Quienes aún no saben nada de su futuro en Europa son dos pesos pesados y ex vicesecretarios generales del PSOE: el ex ministro, José Blanco; y la actual vicepresidenta del Grupo y cabeza de lista en las últimas elecciones europeas, Elena Valenciano.

No obstante, fuentes consultadas indicaron que la dirección federal no se pondrá a trabajar en la lista completa a las europeas hasta la semana que vienes, ya que hay que tener en cuenta a los territorios y, ahora también, las preferencias que puede tener el cabeza de lista, Josep Borrell.