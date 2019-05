El PSOE ha reclamado este martes a la Junta Electoral por diversos errores en los recuentos de votos de León e Ibiza que cambiarían los resultados. Según El Confidencial, múltiples fallos por toda España en el volcado digital de los datos, realizado por la empresa Scytl, han hecho saltar las alarmas en Interior. Según La Vanguardia, Interior aclara que los resultados son provisionales y, por lo tanto, deben leerse “a título meramente informativo”.

Los socialistas han anunciado que recurrirán un supuesto error en el recuento de los votos en las elecciones municipales al Ayuntamiento de León, que supondría que Vox perdería los dos concejales que obtuvo, que irían a los socialistas y a la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Según fuentes socialistas, se han detectado errores en 12 mesas electorales de León capital a la hora de volcar los datos del recuento, que romperían el empate de nueve concejales obtenidos por el PP y el PSOE en ese ayuntamiento.

Según los cálculos del PSOE, alrededor de 1.200 votos que les correspondían fueron a parar a Vox, formación que perdería sus dos concejales, ya que, si se le restan estos sufragios, no alcanzaría el 5% mínimo exigido para poder tener representación municipal. De prosperar el recurso, se rompería el empate a nueve concejales entre el PSOE, que fue la lista más votada, y el PP, lo que allanaría el camino para que el candidato socialista, José Antonio Díez, fuera investido alcalde, ya que las formaciones de centro derecha (PP, Ciudadanos y Vox) no alcanzarían la mayoría absoluta como sucede ahora.



También ha asegurado la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) que pedirá este miércoles a la Junta Electoral de Ibiza y Formentera que revise el recuento de votos de once mesas electorales donde, según los socialistas, "podría haber un error", lo que podría darle a este partido la victoria en detrimento del PP. La senadora socialista Patricia Abascal ha dicho que la formación ha detectado que en once mesas electorales de Ibiza, que cuenta con cerca de 50.000 habitantes, hay "errores", ya que se adjudican los votos del PSOE a la formación Proposta per Eivissa (PxE)".

Desde el PSOE han asegurado que son un millar de votos los que no coinciden entre la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior a la aplicación digital, a través de la que se difundían los resultados de la noche electoral. De confirmarse este hecho, los votos asignados a la formación liderada por Toni Roldán podrían dar tres concejales más al cabeza de lista del PSOE, Rafa Ruiz, que se haría con la alcaldía de la ciudad.

Ruiz obtuvo seis regidores frente a los siete logrados por el Partido Popular. De sumarse estos tres concejales más, el socialista podría formar gobierno con Podemos, que obtuvo dos. La Junta Electoral tiene previsto reunirse este miércoles por la mañana para resolver el asunto.



Por su parte, la CUP ha denunciado que "un error del Ministerio del Interior" la noche electoral del 26 de mayo le "restó 56.056 votos" de su cómputo global en los comicios municipales.

En un comunicado, la CUP ha señalado que al filo de la medianoche Interior publicó los resultados totales de la coalición CUP-AMunt, con un total de 121.274 votos, una cifra "errónea, ya que, a partir de un segundo recuento que ha hecho la formación a través de los datos desglosados por municipios del mismo Ministerio", ese número asciende hasta los 177.330 votos. La suma de sus cargos electos, añade la CUP en su comunicado, es de 337 en total.

"El error del Ministerio es en la suma del recuento total y, por lo tanto, no tiene afectación en los resultados obtenidos en los diversos municipios donde la CUP se ha presentado en estos comicios", indica.