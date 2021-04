La exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, se ha estrenado de la mano del PP en la campaña electoral. La dirigente de Ciudadanos, que forma parte del Comité Ejecutivo 'naranja', ha participado junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la presentación de una exposición del pintor Antonio López en la Puerta del Sol, que planificó la consejería de Cultura antes de que Ayuso disolviera el gobierno de coalición.

"Querida Marta, quiero que tengas en unos minutos la oportunidad de contarnos este proyecto", han sido las primeras palabras de Ayuso. "A la que quiero agradecerle el trabajo que ha realizado durante esta legislatura", ha apostillado luego. La presidenta madrileña destituyó a Rivera de la Cruz pero dejó intacto su equipo en la consejería. Un gesto que no tuvo con el resto de cargos de confianza que formaban parte de las consejerías de Cs.

Se trata del primer acto político al que acude Rivera de la Cruz desde que fue cesada del Ejecutivo. Según confirman fuentes de Ciudadanos a Público, la política no ha participado y tampoco ha asistido a ningún evento protagonizado por Edmundo Bal, el candidato de los 'naranjas' a la Comunidad de Madrid. No lo hizo durante la precampaña y tampoco tras el arranque oficial. Es más, la gallega no ha apoyado expresamente a Bal, sino que mantiene un silencio "sospechoso", según fuentes de la dirección de Cs.

Desde la formación 'naranja' indican que sí se la ha invitado a acudir a diferentes eventos, ya que "es miembro de la Ejecutiva". "Se da por hecho", afirman. Otros exconsejeros de Ciudadanos, como Ignacio Aguado, Ángel Garrido y Manuel Jiménez, sí asistieron al acto de 'pegada de carteles' del pasado sábado. Los otros dos consejeros restantes, Javier Luengo y Eduardo Sicilia, tampoco se desplazaron hasta el mitin. Pero ellos, destacan las citadas fuentes, son militantes, no forman parte de la dirección del partido.

Ayuso quiere "gestores" de Cs y Vox en su Gobierno

La sintonía entre la presidenta madrileña y la dirigente de Ciudadanos no es nueva, lo que llegó a provocar tensiones con el exvicepresidente Ignacio Aguado en el pasado. Tras cesarla, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que quería contar con ella, al igual que con otros "gestores" de Ciudadanos y de Vox, si revalida el Gobierno. "Con perfiles como el suyo, yo sí contaría. No necesito adhesiones inquebrantables", dijo en Esradio.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que la invitación a Rivera de la Cruz se debe a que fue ella quien planificó el homenaje a Antonio López, pero fuentes cercanas a Ayuso destacan a Público que la presidenta ya ha dejado claro que quiere tener a la dirigente de Ciudadanos cerca. Ayuso no ha contado con otros exconsejeros de Cs, pero sí con antiguos dirigentes de la formación que preside Inés Arrimadas como es Toni Cantó. El PP madrileño lo integró en sus listas pero el Tribunal Constitucional le dejó fuera por no empadronarse a tiempo.



El exdiputado valenciano de Ciudadanos Toni Cantó pronuncia un discurso junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto de campaña electoral del Partido Popular. — EFE

Fue, precisamente, la gallega la que presentó a Ayuso y Cantó en un encuentro informal celebrado en diciembre del pasado año. El exportavoz valenciano fue a visitar a su entonces compañera de partido a la consejería. Una visita que se transformó en una "comida improvisada", según insisten los actores implicados, a la que se unió Ayuso por petición expresa de Cantó. El valenciano abandonó su puesto en la Ejecutiva de Ciudadanos hace unas semanas; días después ya estaba pidiendo el voto para Ayuso.

En Cs dan por hecho que la exconsejera volverá al Gobierno

La presidenta de Ciudadanos ha evitado valorar la incorporación de Rivera de la Cruz en un hipotético Ejecutivo del PP siempre que se le ha preguntado al respecto. Arrimadas se ha limitado a responder que Ayuso no tendría que "recuperar" a nadie si no hubiese convocado elecciones "de forma irresponsable", pero no ha querido aclarar qué sucedería si el PP propusiera a Rivera de la Cruz como consejera de Cultura sin el aval de Cs.



Algunas voces de la dirección dan por hecho que la gallega volverá al Gobierno autonómico "sea cual sea" el resultado de Ciudadanos; otras niegan que la gallega vaya a abandonar el partido, al que llegó de la mano de Albert Rivera. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha justificado la presencia de la exconsejera en el acto de este lunes. "No es lógico que por mucho que no estemos en el gobierno, el PP o Ayuso capitalice éxitos que son nuestros".