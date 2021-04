La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, plantea las próximas elecciones en la región, convocadas para el 4 de mayo, como un plebiscito entre ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un desayuno organizado por Europa Press ha asegurado que "España está en peligro" mientras que Sánchez "solo practica la propaganda" y está obsesionado "con batallar" contra ella. "Quiero decirle una cosa... se lo digo mirándole a los ojos: el 4 de mayo nos vemos en las urnas", ha afirmado.



La dirigente popular ha afirmado que "ahora es un PSOE refugio de golpistas y batasunos, de okupas y bolivarianos" por culpa de "Podemos y sus círculos" que "han extremado" al Partido Socialista "hasta dejarlo irreconocible para los mismos socialistas históricos". Al mismo tiempo, Ayuso ha negado ser una "fanática" ni una "polarizadora", sino una víctima del "acoso" del Gobierno central. "¿Quién polariza, quién excluye, quién enfrenta, quién fanatiza?", ha planteado.

La conservadora ha denunciado que los socialistas comparten gobierno con una formación "comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978", en referencia a Unidas Podemos. Ayuso también ha profetizado que el ya exvicepresidente Pablo Iglesias, que se presenta como candidato de la formación morada estos comicios, no llegará al 5% de votos necesario para lograr representación. "Está inventándose constantemente enemigos, buscando enemigos en todos los demás".



Ayuso ha defendido la gestión de su Ejecutivo tras las múltiples críticas a la laxitud de las medidas en la región, que han llevado a Madrid a ser la segunda región de la Península con más incidencia, con 267 casos por cada 100.000 habitantes. Según su razonamiento, las imágenes de turistas incumpliendo las medidas junto a los macrobotellones de esta Semana Santa "son el resultado de las políticas de cierres masivos". La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se ha opuesto al cierre perimetral pero que sí aplica en los barrios y municipios de la región.

La dirigente del PP ha solicitado "un control efectivo, que no está ahora mismo en aeropuertos" y ha dejado la pelota en el tejado del Gobierno central "porque es quien tiene la capacidad de colaborar para hacer que se cumplan las normas". "No hay que hacer que paguen justos por pecadores", ha proseguido. "No nos callarán para hablar claro de lo que sí pasa e intentar buscar soluciones", ha zanjado.