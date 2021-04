El Partido Popular llega al ecuador de campaña preocupado por una posible movilización de la izquierda generada a causa de la agresiva campaña de Vox, su potencial socio de Gobierno tras las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. La candidatura de Isabel Díaz Ayuso aventaja de manera holgada a sus competidores, según las encuestas, pero las provocaciones de la cabeza de lista de la ultraderecha, Rocío Monasterio, hacia la izquierda, ha generado un clima de hartazgo que no favorece, precisamente, a Díaz Ayuso.

La presidenta de la madrileña y candidata a la reelección por el PP ha protagonizado un mitin desde la localidad de Pozuelo de Alarcón, situada al norte de la región, uno de los grandes bastiones de la formación conservadora. Hasta allí se ha desplazado también el presidente del partido, Pablo Casado, y otros miembros de la dirección nacional, como Adolfo Suárez Illana. Aunque en la escenografía no había prácticamente ni rastro de las siglas del PP, ubicadas discretamente en el atril. Al fondo, una gran pancarta con el fondo blanco y letras azules con una única palabra: libertad.

Casado, sin embargo, ha comenzado su discurso asegurando que este año se ha "conseguido" que "todo el mundo quiera estar en el PP". El líder conservador ha subido el tono para acusar a la izquierda de querer utilizar "el miedo" para ganar las elecciones. "Lo peor que ha hecho la izquierda es volver a resucitar el doberman, el miedo. Es patético, pero es terrible que en política se te acaben los argumentos, se te acabe la decencia, para intentar atemorizar a los madrileños", han sido sus palabras.

Casado: "Ni piedras ni balas. Ni amenazas ni insultos. Queremos concordia y paz civil"

El conservador ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es como "un rey Midas averiado" porque "todo lo que toca lo debilita y lo descompone", pero también ha dicho que él no quiere "un país a garrotazos". "Ni piedras ni balas. Ni amenazas ni insultos. Queremos concordia, paz civil, queremos una España en color, que mire al futuro con esperanza e ilusión". El popular ha definido a su formación como un "proyecto de puerta ancha, transversal y centrado".

La presidenta madrileña ha intervenido tras él y ha sido ella quien ha cerrado el mitin. Díaz Ayuso ha evitado cualquier apelación directa a Vox pero sí les ha querido transmitir un mensaje desde su atril. "Los circos no alimentan, los circos no crean empleo, los circos no solucionan lo que estamos hablando ahora mismo", ha aseverado. "No caigamos en guerras estériles", ha insistido.

La candidata del PP ha asegurado que estas elecciones son "trascendentales" porque incentivarán que sea Casado "quien dirija el gobierno central" tras el 4M. "No os relajéis, no nos despistemos. No suframos ahora al final de esta partida", han sido sus palabras ante los allí presentes. El riesgo de la derecha de perder la Comunidad de Madrid después de décadas con gobiernos 'populares' aumenta cuando faltan apenas 10 días para que se celebren los comicios.