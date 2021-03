La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las próximas elecciones en la región que se celebrarán el próximo 4 de mayo tras anunciar el adelanto electoral la pasada semana, según las estimaciones de Key Data para Público. Sin embargo, la dirigente conservadora no podría gobernar en solitario y tendría que aliarse necesariamente con Vox y contar con el apoyo o la abstención de los que fueran sus socios, Ciudadanos. El ‘sí’ del partido ultraderechista parece garantizado, pero el de los 'naranjas' no lo está en absoluto dado el deterioro de las relaciones entre ambas formaciones. Precisamente Ayuso activó el botón del adelanto electoral alegando que no se fiaba de su vicepresidente, Ignacio Aguado.

Según esta estimación el Partido Popular sería primera fuerza con 48 diputados y el 22,4% del voto. En segunda posición estaría el PSOE, con Ángel Gabilondo a la cabeza, que lograría 39 escaños, dos más que en 2019, y el 18,4% de los apoyos. Vox escalaría hasta la tercera posición, con 18 diputados y el 9% del apoyo del censo. Más Madrid lograría aguantar con 16 escaños, cuatro menos que los actuales, y el 11,4% del voto. En las últimas posiciones se situarían Ciudadanos y Unidas Podemos, con 8 y 7 escaños respectivamente, que lograrían superar la barrera del 5%.



Cabe apuntar que estimaciones no tienen en cuenta el 'efecto Iglesias'. El vicepresidente segundo del Gobierno y actual líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que este lunes anunció que dejaba su cargo en el Ejecutivo de coalición para competir contra Ayuso en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que la izquierda sume más que la derecha. Lo cierto es que el movimiento se Iglesias se produce en un momento en el que los 'morados' se encuentran en una débil situación en la región, rozando la barrera del 5%, necesaria para tener representación en la región. Ahora la principal incógnita es saber cuánto recogerá de lo que obtuvo Más Madrid en el 2019.

Paz Álvarez, directora técnica del gabinete demoscópico, cree que Iglesias se presenta a estos comicios con el fin de evitar que su formación desaparezca del mapa ya que, al igual que Cs, "no está en su momento más potente". La analista no se atreve a aventurar qué ocurrirá con su candidatura: si sorpassará con margen a la candidata del partido de Íñigo Errejón, Mónica García, o si le beneficiará que Ayuso le haya señalado como el principal objetivo a batir. "Va a ser una campaña muy polarizada y a él le puede beneficiar", señala. "La clave será que no entre en descalificaciones contra García: si la ataca mucho puede pasar como con Ayuso".

Más Madrid ha desechado concurrir conjuntamente con la formación morada a los comicios, como así había ofrecido Iglesias, cuando anunció su candidatura. Sin embargo, para Álvarez "Más Madrid no gana uniéndose con Unidas Podemos", siempre y cuando ambos superen el 5% del voto. "Iglesias juega fuerte y se va a convertir en el centro de la diana de Ayuso. Y él lo sabrá aprovechar", vaticina.

"Si Cs no entra en la Asamblea gobernará Ayuso"

El observatorio continuo de Key Data analiza datos de las últimas grandes encuestas públicas y privadas del país y augura un importante crecimiento de los populares, que obtendrían 48 escaños —18 más de los que Ayuso logró en el año 2019— e igualaría el resultado que obtuvo Cristina Cifuentes en el año 2015. No obstante, Ayuso todavía estaría lejos de alcanzar los 69 escaños necesarios para gobernar en solitario, como así han planteado desde el PP. También subiría Vox, que pasaría de 12 a 19 diputados. Entre ambos lograrían 67 escaños, a dos de la mayoría absoluta. En el lado contrario se situaría Ciudadanos, que perdería 19 diputados y se quedaría con 8, rozando la desaparición.

El resultado de los ‘naranjas’ será clave para el futuro de la comunidad. La formación capitaneada por Inés Arrimadas todavía supera el 5% de los votos válidos, lo que le permitiría obtener siete escaños, y tener la llave de la formación de gobierno. Pero no está claro si podrá aguantar esos números: el partido se encuentra actualmente en descomposición tras un intento de moción de censura en Murcia finalmente frustrado por tres diputados tránsfugas. También se acumulan las dimisiones y las fugas hacia el PP, entre ellas las del ahora exdiputado valenciano, Toni Cantó, y la del exsecretario de organización, Fran Hevías, que ahora trabaja a las órdenes de Génova.

Cs tampoco ha nombrado a su candidato. Aguado ya ha anunciado que se presentará a las primarias, pero fuentes de la dirección naranja admiten que no es su mejor baza contra Ayuso, especialmente después de las disputas entre ambos, que han minado la imagen del madrileño. Arrimadas quiere que Aguado renuncie a presentarse a las primarias para impulsar a su portavoz nacional, Edmundo Bal, o al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

Si los naranjas se quedan fuera, como apuntan algunos sondeos, aumentarían las posibilidades de que Ayuso consiguiera los escaños necesarios para permanecer en el Palacio de Correos con el apoyo de Vox, dentro o fuera del Gobierno. Según Álvarez "si Cs no entra en la Asamblea gobernará Ayuso".



La participación no variará pese a ser día laborable

La participación se mantendrá en unos niveles similares a los del 2019 pese a que en esta ocasión los comicios se celebrarán en un martes laborable y en un contexto de pandemia. Según esta estimación, participaría el 66% del censo, por el 67,8% que acudió a votar hace dos años. Sí crecería ligeramente el porcentaje de voto nulo y voto en blanco, que se situaría en un 34% frente al 32,2%.

La analista considera que Ayuso e Iglesias serían los grandes beneficiados de una alta participación porque eso significaría que sus votantes se han movilizado con el fin de desactivar a su rival. En sentido contrario, apunta a que una baja participación favorecería a Gabilondo, porque es el que tiene el mensaje "menos polarizador" de toda la campaña.