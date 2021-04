La dirección nacional del Partido Popular da por hecho que la derecha sumará tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, pero asumen que Isabel Díaz Ayuso necesitará a Vox. Las encuestas internas que manejan los 'populares' les sitúan en torno a los 60 escaños, con el 40% de los votos, a 9 de la mayoría absoluta, según confirman fuentes de la formación a Público. Si se confirma este escenario, precisarán de la colaboración de la extrema derecha, que ronda el 8% de los votos en las encuestas internas del PP. En la dirección de Pablo Casado no quieren que Vox les marque el paso, pero no contemplan otra alternativa para reeditar el Gobierno regional.

En este sentido, explican fuentes de la dirección nacional, el objetivo de Casado es imitar el 'modelo andaluz', capitaneado por Juanma Moreno Bonilla, para la Comunidad de Madrid. "Juanma no es un peligroso derechista rehén de la extrema derecha", señala una voz de peso en Génova. "Es un señor moderado, que sacó el peor resultado de la historia en el PP, y llegó al gobierno por primera vez en la historia gracias a Ciudadanos y Vox", continúa. Estas mismas fuentes descartan, asimismo, que se produzca un adelanto electoral en la región en otoño alentado por las encuestas: "Es un riesgo, se puede cargar toda la operación de Ayuso".

Lo cierto es que el gobierno andaluz ha pactado tres presupuestos con el partido ultra y en cada ocasión ha tenido que dar algo a cambio. Entre los acuerdos de la Junta de Andalucía a petición de Vox, destacan las ayudas por valor de un millón de euros para asociaciones antiabortistas, las auditorías a las políticas feministas y la eliminación a las autorizaciones ambientales en determinados proyectos, entre otras cuestiones. Todo ello es asumible para los 'populares'.

En la dirección del PP ven al partido ultra como un socio incómodo, "sobre todo en campaña", pero necesario para gobernar. "El PSOE tiene que tragar con Podemos y nosotros con Vox", sintetizan. La clave para ellos está en no cruzar según qué líneas rojas, como la del europeísmo, la violencia de género y la defensa del estado de las autonomías. "La contundente intervención de Casado contra Vox en la moción de censura sigue vigente", aseguran.

Génova cree que Ayuso ayuda a "mejorar" la imagen del PP

En Génova defienden que el discurso de Moreno Bonilla "no se diferencia tanto" del de Isabel Díaz Ayuso, pese a que la presidenta madrileña ha dejado a Vox casi sin espacio por, precisamente, mantener un perfil duro frente al Ejecutivo central. Aunque en el equipo de Casado entienden que la popularidad de Ayuso se debe sobre todo a su perfil propio tras una diferenciada gestión de la pandemia, aseguran que también ha ayudado a "mejorar" la imagen del PP.

"Hace dos años teníamos que rogar a la gente que cogiera un folleto, ahora la gente hace cola para ir a un mitin y para hacerse una foto con Ayuso", explican fuentes del PP madrileño. "La mayoría de los que votaron a Ciudadanos en 2019 nos van a votar a nosotros ahora: es el efecto Ayuso", apunta una segunda persona. Este "fenómeno", en sus palabras, contribuye a "visibilizar" al PP como una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez tras los múltiples fracasos electorales, el último en Catalunya el pasado mes de febrero.

"Nos interesa que ahora el discurso sea que el PP dobla su resultado de los pasados comicios y recupera terreno", continúan. Para el equipo de Pablo Casado, lo que importa es generar un relato de cara a las próximas generales. "Mucho mejor que se recuerde el triunfo de Ayuso que el mal resultado en Catalunya. El electorado se queda con una impresión muy positiva", sostienen.

Ayuso no supone una amenaza para Casado

Pese a las claras tensiones entre Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por el hecho de que Génova se entrometiera en la designación de las listas para las elecciones del 4M, en la dirección 'popular' niegan que MAR -como se le conoce en el entorno político y mediático- esté preparando el desembarco de Ayuso a nivel nacional, con la intención de apartar a Casado del cargo.

Según estas fuentes, Ayuso no tiene intención de orillar a Casado y tampoco podría hacerlo si el líder del PP no se aparta del cargo. Algo que, repiten, no va a hacer porque su objetivo es llegar a La Moncloa en 2023 o en los siguientes comicios generales. Lo que explican en Génova es que para ser elegido nuevo presidente de la formación conservadora, esa persona debería controlar las estructuras del partido -la dirección de Casado está situando a personas afines en los congresos locales y provinciales- y, además, la Junta Directiva debería avalarlo con una mayoría de dos tercios. Un escenario que, vaticinan, no llegará.