Marta Higueras irá como número dos en la lista de primarias de Manuela Carmena para Más Madrid, que tendrá a Rita Maestre como número tres, mientras que la actual portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Clara Serra, oficializa su traspaso al equipo de Íñigo Errejón y será su segunda.

Fuentes de Más Madrid han confirmado a Efe los primeros puestos de las listas, un día antes de que se conozcan oficialmente las candidaturas de este proceso de primarias, que se votará entre el 12 y el 18 de marzo y cuyos resultados se conocerán el día 19 de ese mes.

Debido al sistema de primarias elegido por Más Madrid, aunque las listas estarán "abiertas y desbloqueadas", será difícil un movimiento real en los puestos de la candidatura, porque si se vota la lista propuesta sin modificación se multiplicarán por cinco los puntos que se da a ese equipo.

En la candidatura municipal, la persona que ocupe el número dos es clave porque la alcaldesa Manuela Carmena ya ha anunciado que no permanecerá al frente de la oposición si no logra revalidar su Gobierno, por lo que su mano derecha, Higueras, podría ocupar esta posición. Además, este puesto es determinante si la exmagistrada logra obtener de nuevo el bastón de mando municipal y no termina la legislatura, pues en ese caso sería su dos la que ocupase el puesto de alcaldesa.

El movimiento autonómico de Clara Serra abre también una nueva crisis en Podemos porque la actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid oficializa su apoyo a Errejón y podría verse expulsada del partido morado, que suspendió cautelarmente de militancia a seis ediles de Carmena, entre ellos Rita Maestre, por colocarse fuera de las primarias municipales. Podemos condicionó la expulsión de estos cargos a que los ediles se presentaran a las elecciones por una lista diferente a la de la formación de Pablo Iglesias, como ahora ocurre con Más Madrid.

La ruptura en el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid llega a tres meses de las elecciones del 26 de mayo y con el período de sesiones próximo a su fin. Además, se da la circunstancia de que Podemos apuesta por Isabel Serra, diputada y hermana de la actual portavoz autonómica, como posible candidata en la candidatura autonómica con la que Pablo Iglesias quiere competir contra Íñigo Errejón.

Más Madrid acudirá con Equo a las elecciones, mientras que Podemos e Izquierda Unida anunciaron ayer un acuerdo a nivel estatal e informaron de que en la Comunidad de Madrid existía un preacuerdo que ofrecía al partido de Alberto Garzón el número dos y el seis de la candidatura conjunta con Podemos.