El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha anunciado este viernes que su formación se plantea no compartir "espacios" con Vox, incluidos los debates electorales, si la formación de ultraderecha no condena las amenazas de muerte que el jueves recibieron Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

En una entrevista en La hora de la 1, el líder de la formación morada ha conocido las palabras de la candidata de Vox a las elecciones autonómicas, Rocío Monasterio, que ha dudado de que Iglesias, Gámez y Marlaska recibieran misivas con graves amenazas de muerte que contenían balas de un fusil de asalto.

"De Iglesias me creo poco y del Gobierno no nos creemos nada", ha asegurado la candidata del partido de ultraderecha. El líder de Podemos, que no conocía las declaraciones de Monasterio, ha considerado "gravísima" esta respuesta y ha avanzado que su formación no compartirá espacios con Vox si no rectifican.

"Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres tu mujer tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital, tu tiempo se agota", rezaba la carta enviada al dirigente de Podemos, una carta que contenía balas de Cetme. Iglesias ha manifestado estar muy preocupado por las amenazas a su persona y a su familia y ha insistido en que denunciará los hechos.

El líder de Podemos también ha sido preguntado por el cara a cara que mantuvo en el debate electoral del miércoles con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de las residencias. La presidenta madrileña criticó que el entonces vicepresidente de Derechos Sociales no hiciera "nada" en este sentido, e Iglesias argumentó que su ministerio había tramitado peticiones de ayuda de los centros para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) interviniera.

Un día después del debate, la ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó que la UME era una competencia exclusiva de su departamento, y que era Defensa y no el Ministerio de Derechos Sociales quien se encargaba de dar las órdenes. Iglesias ha explicado que el departamento que dirigía entonces tramitó más de 4.000 solicitudes de las residencias y ha insistido en que "ahí están los documentos".

En este sentido, ha lamentado que Robles sea una figura puesta en valor por la derecha.