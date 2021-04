"En el lado bueno de la historia están los vecinos de Vallecas y el fascismo no es una opción respetable". Pablo Iglesias ha lanzado este jueves un doble mensaje a través de un vídeo publicado en sus redes sociales sobre los disturbios de este miércoles en el barrio madrileño.

Por un lado, una denuncia sin matices del acto organizado por Vox ("con el fin deliberado de provocar altercados" en Vallecas) y una advertencia a aquellos que no son suficientemente contundentes contra la ultraderecha y que se han podido llegar a mostrar equidistantes respecto a la autoría de los disturbios ("No cabe ningún matiz y ninguna equidistancia. No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión, porque está en la base de la construcción de nuestras democracias: el fascismo no es una opción respetable").

De esta manera, el secretario general de Podemos y candidato de la formación morada a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la estrategia de la ultraderecha y contra aquellos "medios de comunicación" que, a su juicio, la blanquean.

"Todo el mundo sabe perfectamente a qué iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que quiera verlo. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos, y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados", denuncia Iglesias en su vídeo.

"Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo", prosigue Iglesias, "es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así sucediera en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo". El líder de Unidas Podemos lanza una crítica contra aquellos que, a su juicio, blanquean a la ultraderecha y, en concreto, a los medios de comunicación.

"Sin embargo, aquí, el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera, y que el problema son los vecinos de Vallecas. El mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación, supone un inmenso peligro para la democracia. Y esto hay que decirlo", ha asegurado.

Para el líder de Podemos, "se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros (en referencia a los comentarios de Vox sobre el número 9 de la candidatura de Unidas Podemos, Serigne Mbayé), que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente".

"Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues no. En el lado correcto de la historia están los vecinos de Vallecas, y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia", ha insistido Iglesias, después de que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, asegurase sobre los disturbios que "el extremismo se alimenta de extremismos".

"No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión, porque está en la base de la construcción de nuestras democracias: el fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable. La homofobia no es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata, porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática", ha concluido el candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid.