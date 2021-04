El secretario general de Podemos y candidato de la formación a presidir la Comunidad de Madrid tiene claro cuál es el objetivo y el papel que debe desempeñar durante la precampaña y la campaña de los comicios autonómicos: la movilización de aquellos barrios y municipios que históricamente han sido reticentes a votar. En una entrevista ofrecida este viernes a La hora de la 1 de TVE, Iglesias ha asegurado que "ni siquiera pido el voto para mi formación política, sino que la clave es que la gente de barrios en los que muchas veces hay una desmovilización enorme simplemente vaya a votar".

En este sentido, ha asegurado que "la izquierda está más cerca de sumar para un gobierno" en la Comunidad de Madrid y ha insistido en varias ocasiones en las fuerzas progresistas no se pueden permitir "codazos" en estas elecciones. "Cuando la gente escucha un codazo entre nosotros, se desmoviliza, por eso a mí no me van a escuchar ni una mala palabra para el resto de candidaturas" de la izquierda, ha afirmado.

Preguntado por el relevo de liderazgos en Unidas Podemos, el secretario general del partido ha admitido que "Yolanda Díaz y yo somos distintos, pero ella lo va a hacer mejor que yo". A su juicio, el estilo de la actual vicepresidenta tercera de Trabajo "es mucho más difícil de atacar, y precisamente por eso creo que puede llevar a mi formación política a ganar las próximas elecciones" generales; "cometeríamos un error si alguien pretendiera ser quien no es", ha asegurado en referencia a si Yolanda debería adoptar elementos del estilo de Iglesias.

En este sentido, ha matizado que aunque las formas de la vicepresidenta puedan ser "más amables", Díaz es "una negociadora muy dura". "Yolanda viene del sindicalismo, tendrían ustedes que verla negociar. Quien piense que Yolanda Díaz se deja engañar, se equivoca. Quien piense que Yolanda Díaz no va a llevar a cabo la derogación de la reforma laboral es que no conocen a la hija de un sindicalista", ha defendido.

También ha hablado el líder de Podemos sobre la indemnización que le corresponde al haber ocupado una vicepresidencia del Gobierno, una indemnización, ha recordado, que no es vitalicia (como ocurre en los casos del rey emérito y de los expresidentes) y que se puede cobrar durante un máximo de dos años. "La cobraré hasta que tenga otros ingresos públicos o privados", ha avanzado.

"Todo el mundo tiene que entender que cuando hay ministros de Unidas Podemos van en los mismos coches que los del PSOE y que cobran lo mismo. Hay muchos que piensan que no tenemos derecho a lo mismo; hay muchos que no aceptan un gobierno de Unidas Podemos y que no aceptan que, por ejemplo, las autoridades se cuadren frente a un ministro de Unidas Podemos", ha asegurado.

Iglesias también ha defendido un gobierno de ERC, En Comú Podem y las CUP en Catalunya que se apoyara en el PSC de Salvador Illa para sacar adelante determinados acuerdos parlamentarios. "El PSOE jamás entraría en un gobierno de coalición en el que estuvierais vosotros, pero igual sí que estaba dispuesto a negociar una investidura. JxCat me da la sensación de que quieren buscar hacer oposición desde fuera. Un gobierno de ERC, nosotros y la CUP daría muchas esperanzas a una población progresista como es la catalana", ha concluido.