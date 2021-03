Pablo Iglesias se enfrentará a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. El movimiento del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos ha sorprendido a todo el arco parlamentario. Iglesias deja el Ejecutivo de coalición ante una democracia "amenazada por una derecha 'trumpista'": "Hay que impedir que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, o que cuando un grupo de militares habla de fusilar a 20 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid".

Este golpe de efecto ha descolocado a un Partido Popular que hasta escasos días auguraba que Ayuso lograría la mayoría absoluta. La presidenta madrileña, ahora en funciones, parte como clara favorita en la contienda madrileña, no en vano fue ella quien pulsó el botón del adelanto electoral. Sin embargo, hoy ha rebajado sus expectativas y ha pedido que el voto de la derecha se concentre en torno a su candidatura: "No podemos caer en ningún triunfalismo. Ninguna victoria se consigue sin esfuerzo, sacrificio y altura de miras. Nada está hecho. Todo está en el aire", ha manifestado tras el Comité de dirección del PP.

Ayuso ha querido convertir los comicios en un "plebiscito" sobre su figura y, por ende, sobre el futuro de la derecha en este territorio. Tras la decisión de Iglesias, ha resituado su estrategia señalándole como principal rival a batir: "Madrid no puede convertirse en Caracas", ha dicho este mismo lunes, porque "Madrid es futuro, ilusión y esperanza". La líder conservadora ha asegurado que trabajará para "alejar a quienes quieren construir una república caribeña donde no se respeta la propiedad privada" de la presidencia de la región.

Es más, la dirigente del PP ha 'actualizado' su eslogan de campaña para centrarse en Iglesias, al que acusa de ser "afín al entorno de ETA" ,querer "expropiar empresas" y alentar "a quemar las calles de Madrid". La madrileña también ha presumido de que Iglesias sale de La Moncloa gracias a ella: "¡España nos debe una!". "El 4 de mayo se elige entre comunismo o libertad".



Las fuentes consultadas en el PP por Público aseguran que la candidatura del vicepresidente segundo, que dejará su cargo cuando arranque la campaña madrileña, "no les beneficia": "Los que estaban antes de su llegada ya los tenían calados. Para ella no eran rivales, Iglesias sí lo es", asegura una voz de la dirección 'popular'. "No creo que se pierda Madrid, pero Ayuso lo tiene más difícil hoy que ayer", apostilla un diputado. "La campaña se polariza mucho y esta es una lucha de titanes", señala una fuente del PP madrileño, aunque asegura que Ayuso "no corre peligro".

El PP utiliza la carta del 'voto útil' para convencer a los de Vox

Todo apunta a que si la derecha suma, Ayuso tendría que convivir con Vox en ese Ejecutivo madrileño, de la misma manera que lo ha hecho con Ciudadanos. La dirigente del PP nunca ha ocultado su buen entendimiento con la portavoz de la formación ultraderechista, Rocío Monasterio, pero Pablo Casado sí ha marcado distancias con Santiago Abascal, especialmente en los últimos meses. Hasta ahora Vox ha ejercido de 'aliado externo' de los gobiernos de coalición entre PP y Cs, pero si se confirman las tendencias, sería la primera vez en la que Vox entraría a formar parte de un Gobierno con el PP, con todas las implicaciones que ello supondría.

Ayuso apenas lleva dos años de alta exposición mediática y era prácticamente una desconocida cuando Casado la nombró —a dedo— candidata. La dirigente del PP ha logrado mantenerse en el foco mediático a base de polémicas y frases al más puro 'estilo Donald Trump' y está muy bien considerada por los votantes de Vox. En el PP madrileño apuntan a este diario a que van a utilizar la carta del 'voto útil' en torno a Ayuso para atraer también a los votantes del partido ultra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) conversa con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio durante un receso del pleno de la Asamblea de Madrid. — Fernando Alvarado / EFE

"Ayuso o Iglesias, ese va a ser nuestro leit motiv", reflexiona un cargo del partido en Madrid. Los populares aspiran a unir a toda la derecha en torno a la candidatura de Ayuso y están convencidos de que lograrán atraer a todos los votantes que en el año 2019 se decantaron por Ciudadanos y a una gran parte de los que lo hicieron por Vox.

Cs luchará por sobrepasar la barrera del 5% en Madrid

La candidatura de Iglesias tampoco supone una buena noticia para Ciudadanos, en plena lucha por su propia supervivencia tras un adelanto electoral que pilló al vicepresidente Ignacio Aguado completamente desprevenido. Fuentes de la formación naranja no ocultan que su objetivo ahora es superar la barrera del 5% del voto en la Comunidad de Madrid, clave para tener representación. Si lo logran sus votos podrán ser decisivos.

La formación que preside Inés Arrimadas, evitó respaldar a Aguado como próximo candidato de Cs en. La pasada semana la dirigente se remitió a los estatutos después de señalar que lo tenía "que ver y hablar". El madrileño forma parte desde este lunes del Comité Permanente del partido, el máximo órgano de dirección, y fuentes cercanas a él dan por sentado que será el elegido para concurrir a los próximos comicios.

"Hace dos años no era conocido, pero ahora sí lo es. O lo quieres o lo odias", dicen las citadas fuentes. "Lo de remitirse a los estatutos es mera formalidad después de la que se lio en Catalunya cuando apartaron a Lorena Roldán —ahora en las filas del Partido Popular— en favor de Carlos Carrizosa, pero no tengo ninguna duda de que repetirá", concluyen.